La construcción de viviendas repunta en los alrededores del hospital Negrín

Los alrededores del Negrín son junto a Guanarteme las únicas zonas de la ciudad -salvo casos aislados en Arenales- donde las grúas siguen formando parte del paisaje, aunque la actividad de Doctor Chiscano y Chile no tiene nada que ver con la que hay en Guanarteme, muchísimo mayor debido a la gran cantidad de promociones que había en marcha cuando llegó la pandemia y que han seguido adelante. Fuentes de una empresa inmobiliaria aseguran que 2020 fue «un buen año de ventas, mejor que 2019» en Guanarteme pese al alto precio de los pisos, y explican que las promociones del Negrín están teniendo salida porque son un 30% más baratas, de media, que en Guanarteme. La promoción de Avantespacia en la carretera de Chile, por ejemplo, tiene ya vendido el 60% de sus 100 viviendas, que están ahora en la estructura y se prevé concluir en 2023. «Toda esa zona», señalan las fuentes, «es la única donde quedan ahora mismo bolsas de suelo y están cerca de Guanarteme».

En Doctor Chiscano está pendiente también de salir a concurso otro edificio de siete plantas con 152 viviendas, en este caso de promoción pública. El gobierno municipal ha elegido uno de los solares que posee el Ayuntamiento en la zona para construir uno de los edificios de reposición de Las Rehoyas.

María Salud Gil reclama proyectos públicos que permitan sobrevivir al sector

María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), recuerda que Siete Palmas fue «la zona de expansión por excelencia antes de la crisis inmobiliaria» de 2008, una época en la que los precios del suelo se dispararon a niveles estratosféricos. «Había muchos compradores aficionados que no eran promotores y no tenían experiencia en el sector y compraron a unos precios tan altos que luego era imposible la repercusión para vender la vivienda porque los precios eran imposibles», señala Gil, quien añade que en los alrededores del Negrín han quedado muchos solares vacíos, una parte de los cuales «está en manos de promotores nacionales, que están empezando a retornar y a poner en valor esos suelos y promoverlos porque hay una expectativa» de vender ese tipo de viviendas, que no son precisamente baratas. Otros suelos quedaron en manos de fondos buitres y de tenedores bancarios.

Subraya que la mayor parte de los proyectos ya estaban en marcha antes de la pandemia y cree que por ahora no hay perspectivas de recuperación en el sector. La construcción privada está «prácticamente congelada», por lo que a su juicio es urgente que se ponga en marcha ya el plan de vivienda, por un lado, y que los ayuntamientos saquen ese suelo calificado para Viviendas de Promoción Pública (VPO) que está en manos privadas, para buscar una forma de adquirirlo y poner en marcha promociones que ayuden al sector a recuperarse y posibilite al mismo tiempo ofertar viviendas «para la mayoría de los bolsillos. Como sector veo la política de vivienda de una manera más integral. No solo me preocupa que se hagan viviendas en Guanarteme a precio de lujo, me preocupa que mi sector de respuesta a una demanda que además es estable en el tiempo y tiene unas características y unos perfiles diferentes y que además hay que atenderla».

Las promotoras están impulsando edificaciones, ante las expectativas de venta que hay

«La iniciativa privada», aclara en relación con la zona del Negrín, «está resucitando aquello que entiende que puede resucitar. Es una buena zona, está bien situada, una zona joven, de expansión que está en Las Palmas, pero un poquito más apartada y con unos precios a los que puede acudir un sector de población determinado». Pero, resalta, son casos aislados porque ahora mismo «no hay mucha gente que se atreva a mover el avispero. Está todo el mundo un poco a la expectativa, aunque la poquita actividad que hay es la que está dinamizando la economía y la que está generando empleo, pero los promotores o actúan o se mueren y en estos momentos es responsabilidad del sector público empezar a dinamizar la actividad».