«Mi bloque se cae a pedazos, vivo en un cuarto sin ascensor y la edad se nota»

Loli Cabrera tomó las riendas hace seis años de un pequeño comercio en Zárate, el barrio en el que reside desde niña. Ve necesario un arreglo en unos edificios que pasan factura a su salud.

Tiene una tienda de comestibles en la calle principal del barrio de Zárate, ¿Cómo lleva el negocio en estos tiempos en los que el pequeño comercio de barrio se ve resentido?

Realmente tengo la tienda desde hace solo cinco años, pero he vivido en el barrio de toda la vida, desde que era una niña y dieron las casas. Antes era auxiliar. El negocio va tirando más o menos, aquí no es igual que en otras zonas como el Puerto o Triana, no hay supermercados cerca.

Deduzco que ya había una clientela que venía de antes a esta tienda.

No te creas. Esto era una cosa pequeña con golosinas y poco más. Nosotros lo ampliamos con más productos, al final en los barrios hay que tener de todo un poco para ir tirando.

El Ayuntamiento ha presentado a Europa un proyecto para rehabilitar el barrio. ¿Cree que la zona necesita un arreglo?

Las casas están fatal. Mi bloque, por ejemplo, se cae a pedazos. Vivo en un cuarto sin ascensor y ya con la edad se va notando, por aquí es un lujo, eso solo lo tienen las dos torres [con 10 pisos cada una]. Aquí es la cosa del tira y afloja. Yo ya no puedo subir tantos pisos, tengo que descansar dos o tres veces. Hay gente mayor que ha terminado por irse, pero eso no podemos hacerlo todos. Sobretodo a casa de familiares, otros se quedan en casa y vienen ellos a hacerles las cosas.

Subir todos los días esas escaleras, porque no le queda otro remedio, debe repercutir en su salud.

Claro que no me queda otra, hay que trabajar. Me veo obligada a descansar, no puedo subir con bolsas, tengo bronquitis y principios de Epoc. Mis dos hijos me ayudan mucho.

¿Ustedes ayudan en lo que pueden a esas personas mayores que viven casi aisladas en los últimos pisos?

Hacemos lo que podemos. A lo mejor hay una señora que vive en el último piso y nos pide que le llevemos esto y lo otro porque no puede bajar y menor subir luego todas esas escaleras, así que se lo mandamos. Hay que ayudar de alguna manera, es una cosa por la otra, porque si no, luego ellos no te compran y es un cliente que pierdes.

¿Qué es lo que más compran aquí los vecinos?

A diario o casi el pan, el embutido, algunas golosinas. Las cosas básicas del día a día; siempre hay quien se olvida de algo y te pide un kilito de papas o cualquier cosa de las que tengo.

Tendrá que tener la tienda preparada entonces.

Intentamos traer todas las semanas un poco de todo. Hay gente que los domingos me da una lista con lo que necesitan para hacer una pequeña comprita, de fruta y verdura por ejemplo, y luego voy al Mercalaspalmas y se lo traigo, así por encargo. También tengo algo de carne congelada, bases de pizza, conservas, yogures. Lo básico para ir tirando.