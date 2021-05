Hidalgo apela a la reconstrucción solidaria en la fiesta del Día de Europa

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, apeló ayer a la necesidad de un proceso de reconstrucción solidaria, así como a superar las fronteras y evitar el «gran dolor que están creando», durante la celebración del Día de Europa. El Ayuntamiento conmemoró la efemérides con un acto institucional al que acudieron, entre otros, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem; la consejera de Economía del Gobierno canario, Elena Máñez y la presidenta de los Jóvenes Federalistas de Canarias, Ada Santana Aguilera. El acto concluyó con el Himno de Europa interpretado por los músicos de Barrios Orquestados, dirigidos por Luis Brito, y el encendido de la fachada del edificio de las Casas Consistoriales, que se volvió azul, como el color de la bandera de la Unión Europea. Cada 9 de mayo se recuerda, con la Celebración del Día de Europa, la iniciativa del ministro francés Robert Schuman, que en 1950 presentó una propuesta para la creación de una institución supranacional europea, que con el tiempo se transformaría en la Unión Europea. El regidor subrayó en su intervención que el elemento que unió a los creadores de la Unión Europea era el «tener claro que las fronteras eran meras convenciones humanas que nos llevaron al desastre durante todo el siglo XX y tenían que ser superadas para construir una verdadera democracia en un espacio en el que nos unía la cultura, el futuro y el pasado de la humanidad».

Consideró que, igual que en aquel momento fue necesario superar las fronteras para afrontar la reconstrucción y para que Europa tuviera un futuro, la Unión tiene ahora varios frentes abiertos que vienen marcados por la aparición de nacionalidades internas y el nuevo plan de inmigración y asilo dentro de la Unión Europea, donde los «países tienen posiciones antagónicas y están generando un dolor tremendo en la entrada de nuestras fronteras, pese a que desde 1995 ya se había planteado que la Unión Europea tenía que crecer con la inmigración».

Serra: «Es necesario, ahora más que nunca defender los valores de la democracia»

Se congratuó de que en estos momentos en los que el mundo está intentando superar los efectos de la pandemia, «la Unión Europea ha sabido afrontar» el desafío «de manera distinta a como lo hizo en 2008, apostando por la solidaridad interna y garantizando que ninguno se quede atrás, no sólo desde el punto de vista médico y solidario sino con los fondos Next Generation y la aportación de un modelo de Unión Europea que sí sea trasladable al resto del planeta».

Es ahí, resaltó, «donde tenemos que estar y ser capaces la sociedad europea y la canaria de subir a ese tren, ser capaces de superar la destrucción que ha generado este año de pandemia y podernos reconstruir no solo con la solidaridad de los países europeos sino apostando por un mundo que sea capaz de crecer siendo respetuoso con el medio ambiente y con el mundo en el que vivimos. Si somos capaces de subirnos a ese tren, la Unión Europea se convertirá en lo que nunca debió dejar de ser : la referencia de la democracia mundial y de la solidaridad internacional».

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra recordó que la forma en la que se está afrontando la pandemia del covid-19 es un fiel reflejo del espíritu que llevó a Robert Shumann a afirmar en su discurso de 1950 que la «puesta en común de las soluciones a los problemas de los países europeos cambiaría el destino de los países miembros»

«Es necesario, ahora más que nunca, frente a quienes defienden la supuestas eficacia de sistemas no democráticos, defender los valores de la democracia, del respeto al que opina diferente. Desde la ULPGC ponemos todo nuestro bagaje y entusiasmos en trabajar con las instituciones».

Máñez: «La agenda social no puede esperar. La gente necesita una respuesta solidaria»

En similar sentido se pronunció la consejera de Economía del Gobierno canario, Elena Máñez, quien resaltó que Europa «ha respondido a esta crisis» y resaltó que «los fondos Next Generation son una gran oportunidad para avanzar hacia un futuro más justo, más sostenible, más verde, más resiliente, que sea capaz de afrontar los retos que hoy tenemos como sociedad. En este escenario de destrucción de vidas y economías que ha provocado la pandemia, consideró, «la agenda social no puede esperar. Esta Europa solidaria es la Europa en la que creemos, una Europa que no se puede construir al margen de su ciudadanía y que tiene que responder a lo que sus ciudadanos y ciudadanas necesitan: una respuesta solidaria y contundente para hacer frente a la crisis. Es tiempo de actuar por una recuperación justa, ecológica y digital. Necesitamos reforzar la Europa social».