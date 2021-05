Un sueño que no se hace realidad

Entrego mi invitación en la puerta principal de acceso al Auditorio; coincido, en ese momento, con otros compañeros socios. Todos muy contentos, nos dirigimos a nuestras butacas en el momento en que se cierran las puertas y se van apagando las luces más fuertes… ¡Uf! Tanto correr, justo a tiempo.

Buen ambiente en la sala, a pesar de las distancias perfectamente calculadas… Imágenes que corresponden a la primera Medalla de Oro, en una gran pantalla expuesta en el centro del escenario… Así, uno tras otro, vamos conociendo los méritos de cada premio concedido.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Nace en 1776, como entidad patriótica, a fin de promover el progreso de la educación pública, el fomento de la riqueza de esta isla de Gran Canaria y el mayor bienestar moral y material de sus habitantes.

Estas sociedades nacieron como sendas que llevasen a la desaparición del poder absoluto. Envueltas en la Ilustración, impulsan el Progreso, combate la Ignorancia, estimula las reformas tendentes al Bienestar y confía en el avance de la Humanidad.

Estas sociedades promueven: “El Fomento de la Agricultura y cría de ganado, la mejora de la enseñanza, de la industria popular, de las artes, de los oficios y del comercio…”.

En estas sociedades se congregan personas altruistas, convencidas de que “la razón” les servirá “como medio para discurrir entre la verdad y el error, para conocer lo que nos es útil o perjudicial…”, para ampliar el amor a la tierra que nos vio nacer y respetar su naturaleza y los intereses materiales de sus habitantes, defendiendo a ultranza el ámbito de su responsabilidad, en el caso de esta Real Sociedad, la isla de Gran Canaria.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, merecedora de esta Medalla de Oro, ha trabajado, ininterrumpidamente, por Gran Canaria y todos sus pueblos, por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y por Canarias, desde su creación hasta nuestros días, 245 años la contemplan, sabiendo adaptarse a cada época y habiendo sido el motor de todos los cambios producidos en nuestro entorno.

En 1977, Diego Cambreleng Mesa, entonces director de la Real Sociedad, solicitó ante el rey Juan Carlos I una Universidad para Las Palmas de Gran Canaria

No acabaríamos si detalláramos, en una lista, todo lo que la Económica creó o impulsó, bástenos decir que, desde sus principios, sus clases de agricultura fueron fundamentales para la prosperidad de nuestros campos; trajo la cochinilla, la seda, el tabaco, recondujo la caña de azúcar, se recomendó el aloe, se recomienda la propagación del laurel de indias para plazas y alamedas, etc., etc. El rey de España, Amadeo I dejó escrito lo siguiente: “Que la S. E. de A. P. de Las Palmas de Gran Canaria merece le den las gracias por el celo que demuestran por la conservación y fomento de los montes de dicha isla”. La enseñanza fue primordial en esos primeros años y la escuela de dibujo, primera que se creó, sirvió como ejemplo y antecedente de la actual Luján Pérez; introdujo en Canarias la imprenta, se impulsa la construcción de carreteras, se anima a la construcción del muelle de Las Palmas y en la Económica, se inició el expediente y se envió a Madrid, del Puerto de La Luz y fue protagonista en la creación del actual Aeropuerto de Gran Canaria. Durante los siglos XVIII y XIX, ya propugnaba la creación de una Universidad. En 1977, don Diego Cambreleng Mesa, entonces director de la Real Sociedad, solicitó ante el rey Juan Carlos I, en el Teatro Pérez Galdós (de cuya edificación fue partícipe la Económica dinerariamente) una Universidad para Las Palmas de Gran Canaria. Poca gente conoce que fue el director de la Económica, don Manuel González y González, el 20 de enero de 1878, quien en su toma de posesión como director, expone, quizás por primera vez en Canarias, la idea sobre un turismo que podría desarrollar la Isla.

En el Congreso de Reales Sociedades Económicas celebrado en diciembre de 1988, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, un ponente definió así a estas sociedades: “entidades privadas intermedias entre la sociedad civil y las instituciones, sobre las materias propias de sus fines fundacionales”; de modo que, en la actualidad, la Económica de esta Ciudad plantea las necesidades de su ámbito territorial y de sus habitantes de forma que, como diría su antiguo director, don Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera: “Todos los problemas deben enfocarse desde la óptica del desarrollo, sin pasiones ni partidismos políticos, de forma objetiva y altruista”.

Por otra parte, en su sede social, se celebran multitud de actos culturales, siendo una de las entidades de la región más prolíficas en estos aspectos; estudios, informes, seminarios, propuestas que se proyectan a las autoridades locales, edición de libros y reediciones de textos históricos, conferencias y debates, tanto presenciales como en video-conferencia, sin olvidarnos de los observatorios creados a fin de mantener viva la esperanza de un futuro mejor para Gran Canaria y que todos conozcan su historia: temas aeroportuarios y de movilidad aérea, jornadas marítimas y aeroespaciales, de seguridad, de espacios ajardinados, ambiente y climatología, economía y sociedad, y un largo etc., etc.

Se ruega a don Tomás Van de Walle de Sotomayor, marqués de Guisla Ghiselin, se acerque a recoger la Medalla de Oro de Canarias…

Abuelo, abuelo…, noto que me tiran de la camisa y abro los ojos, veo a mi querido nietito de apenas cuatro años que, en ese momento, me dice, quiero ver a Mickey Mouse y allá voy para pulsar el canal que me pide… Era un sueño, ¡estaba soñando! Dejo a mi nieto sentado en mi sillón y voy a la cocina para prepararme un té verde. Mis pensamientos se agolpan y una pregunta sale a relucir en mi mente: ¿Cuál es la razón por la que a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria no se le ha concedido, ni en este año, ni en anteriores, ni en tantos años, este máximo galardón de nuestra Comunidad? Y tampoco a la Real Sociedad tinerfeña… ¿Qué ocurre? ¿Nuestros presidentes que fueron de la Comunidad Autónoma y el actual, no conocen estas historias? ¿Por qué no se les reconoce a estas patrióticas entidades la trayectoria y labor que han realizado durante más de doscientos años? Muchos más… ¡qué ingratitud! Ante cada uno de sus desprendidos socios pero interesados en el bienestar de su región, cientos y cientos, desde su creación…, ante sus insignes directores; ante sus dignos y preclaros socios de mérito; ante la misma Sociedad y ante el pueblo que ha servido durante los tan repetidos años y años y ante Gran Canaria o Tenerife sus territorios de nacimiento.

Pero nuestra Real Sociedad seguirá siempre adelante y clamará, como aquel joven piloto peruano Jorge Chavez, que tras cruzar los Alpes, hazaña que se realizaba por primera vez, en aquellos primeros años del XX, y fallecer a consecuencias de sus heridas en el aterrizaje, siendo su Bleriot juguete del viento…, invocará como digo, a semejanza del héroe, en sus últimos instantes: “Arriba, siempre arriba” y continuará su historia, la que comenzó en el XVIII, la historia de cada uno de sus miembros, la historia que hace día a día por sus semejantes y por Gran Canaria.