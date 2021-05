El fiscal Pedro Gimeno ha mantenido su acusación de asesinato y robo con violencia para José Octavio M.H., alias Pepe el Liso, por matar a su amiga Rosa Delia G.L., de 60 años, el 6 de junio de 2019 de dos golpes en la cabeza y despojarla de sus joyas valoradas en más de 30.000 euros, ya que no ha creído su versión de que ella lo intimidó con un cuchillo.

En la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra el acusado, que se enfrenta a una condena de 24 años y medio de cárcel, el fiscal, en sus conclusiones finales, ha señalado al Jurado que José Octavio M.H. necesita "agarrarse como un clavo a esa versión", "una mentira más", para reducir su condena a un homicidio, que es como lo califica su abogado.

Así mismo, ha rechazado que se le pueda aplicar el atenuante de confesión porque es "un reconocimiento con matices" debido a sus explicaciones exculpatorias.

El letrado de la defensa, Francisco Javier Sarmiento, reclama una pena de seis años de prisión porque considera que su cliente sufrió un arrebato y además confesó los hechos, según ha señalado en sus conclusiones, que también ha elevado a definitivas.

Sarmiento ha rechazado el cargo de asesinato porque no se ha probado "ni dolo, ni maldad" en su defendido, que siempre ha reconocido que causó la muerte a Rosa Delia G.L., pero como consecuencia de un arrebato, algo que entiende que le puede pasar a cualquiera.

En cuanto al robo, ha explicado que "lo de las joyas da igual", después de lo que le pasó: "Tras unos hechos como este nadie tiene la cabeza en su sitio".

En relación a cómo atacó el acusado a la víctima, ha señalado que nadie lo sabe y ha reprochado al fiscal por creer al procesado cuando le interesa, ya que la acusación mantiene que fue cuando Rosa Delia D.G. estaba de espaladas o de lado, en la cocina de su casa, que es lo que refirió el procesado en sus primeras declaraciones.

Según el fiscal, José Octavio M.H. cogió una figura de mármol que pesaba más de un kilo, de la que después se deshizo, para acabar con la vida de su amiga, quien, tras 17 años de amistad, no se esperaba que le fuera a atacar "de espaldas o de lado".

Gimeno ha indicado que eso lo refirió el acusado tanto de forma espontánea como en el juzgado, y entonces no dijo que la víctima "tuviera un cuchillo y él se sintiera intimidado".

Ha añadido que las dos heridas mortales que presenta la víctima en la cabeza "son compatibles con el modo de ataque", porque ha insistido en que la víctima no podía esperar una agresión de una persona que era prácticamente un miembro de su familia, pues iba a diario a su casa, donde desayunaba, almorzaba y veía la televisión.

El ataque fue "sorpresivo" y la víctima no se pudo defender, ha concluido Gimeno, quien ha manifestado que no sabe si los golpes tenían como finalidad arrebatarle las joyas, pero el procesado decidió que estaban mejor en su poder y por ello se debe aplicar el delito de robo con violencia.

El fiscal ha apuntado que desconoce lo que pasó por la cabeza del acusado, pero ha remarcado no hay razón para una reacción de esas características y por eso se merece el máximo reproche penal.

Las dos forenses que efectuaron el informe de autopsia y examinaron al acusado han expuesto al tribunal que los dos golpes que sufrió en la cabeza fueron mortales porque le causaron una hemorragia que podría haber superado si se le hubiera llevado a un centro hospitalario, ya que su muerte fue prolongada en el tiempo.

Han indicado que pudieron apreciar signos de que llevaba bastantes anillos en los dedos de las dos manos pero no de defensa y hematomas en las manos y en los brazos de cuando aún estaba con vida, por lo que han concluido que se los pudo haber hecho el acusado al quitarle las joyas.

De la exploración psicopatológica, han dicho que no apreciaron que tuviera afectadas la capacidad de conocer los hechos y de controlarlos y han explicado que el acusado no procedió tras golpearla con una dinámica propia del arrebato.

Han descrito al acusado como una persona fría, no sincera, con rasgos altos de "parásito" y que justifica su conducta devaluando a la víctima.

En su derecho a la última palabra, José Octavio M.H. ha reprochado que se le haya tratado como si fuera un "vividor" porque él le hacía favores a su amiga y cuando podía le devolvía el dinero que le prestaba, y ha lamentado no haberse ido ese día de la casa de la víctima después de que le chillara y le amenazara con un cuchillo: "Me he jodido la vida con 60 años".

Según ha dicho, le dio "un pronto", pero no quería robar ni lucrarse y siente "muchísimo" lo que hizo porque "no se lo merecía". "No hay día que no me acuerde de ella".