El periodista Kiko Barroso pregona las fiestas de Las Palmas de Gran Canaria

El periodista radiofónico Kiko Barroso Gil, uno de los grandes y más queridos comunicadores de la ciudad, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a los actos que celebran el 543º aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 4 de junio.

El acto tendrá lugar a las 20:30 horas en la plaza de Santa Ana, un anuncio que irá seguido del espectáculo «Estrellas de la danza» en el que el baile se acompaña de una delicada selección de piezas interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.

Con un pregón que promete emocionar, divertir y convertirse en un homenaje a tres de sus pasiones confesadas: la profesión, el medio y la ciudad, Barroso dará la bienvenida a una edición muy significativa las Fiestas Fundacionales: la que las devuelve a los ciudadanos después de haber quedado en suspenso en 2020.

Según lo avanzado esta misma mañana por la concejala de Cultura Encarna Galván y el periodista, las fiestas se acercan al nuevo escenario de “normalidad” pero regresan con una consigna clara: el respeto absoluto a las medidas recomendadas, por lo que las limitaciones en aforos, la reserva de localidad, los test PCR a todo el que suba al escenario sin mascarilla, además de las distancias entre no convivientes el uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico serán de riguroso cumplimiento.

Según lo desvelado por ambos, la propuesta para que Kiko Barroso Gil fuera el pregonero de las fiestas de la ciudad se hizo a finales de 2019 y, después de darse un tiempo para responder, llegó el sí acompañado de “tremenda emoción y muchos nervios”, nerviosismo que se ha alargado hasta hoy al cancelarse cualquier acto festivo en las semanas que siguieron al confinamiento.

Detrás del actual conductor, junto a María Domenech, de “Una más uno” de Canarias Radio hay una intensa historia de amor con la radio, da igual que sea como receptor, medio al que lleva unido desde su infancia, que como emisor.

Con más de 25 años en las ondas, once años en la Cadena Ser y otros doce en la Radio Autonómica Canarias Radio, además de sus primeros pasos en emisoras y redacciones de la ciudad como Radio Canarias Antena 3, Canal 28 Onda Cero u Onda Real de Las Palmas, Kiko Barroso se ha hecho con un hueco en la historia de la radio en Canarias.

La voz del grancanario, su tono amable, cómplice y divertido se han convertido en el sello de identidad de un referente que también ha asomado en televisión ganándose el cariño y el respeto del público tanto por su solvencia como por su rigor.

“No podemos olvidar la influencia que el periodismo radiofónico ejerce en nuestras vidas y en la Cultura como motor de difusión de la misma” señaló Galván, quien continuó afirmando que “si bien la elección del pregonero estaba clara desde 2019, el reconocimiento al medio y a la profesión se materializa en una persona que ha sido capaz de brindar una sonrisa en los momentos más complicados de la pandemia”.

El pregón dará paso a «Estrellas de la danza», un espectáculo dirigido por el bailarín Jacob Hernández en el que las coreografías de destacadas figuras de la danza se fusionan con los acordes de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, dirigida por el maestro vienés Thomas Rössner. Los españoles Jacob Hernández, Carlos Pinillo, Javier del Real, Nora Peinador, Matías Domínguez o Dorian Acosta, la cubana Arianne Lafita, el italiano Vittorio Galloro, la portuguesa Filipa de Castro, la británica Laurretta Summerscales y el húngaro Istvan Simon, todos con extraordinarias trayectorias y relacionados con grandes y sólidas compañías, brillarán como lo que son, grandes estrellas del circuito internacional.

Las citas al aire libre, el control de aforos en todo tipo de espacios y el respeto a las recomendaciones sanitarias serán la máxima a seguir para que en 2021 se recupere el programa festivo que quedó en suspenso en 2020

Con este tributo a la radio y a la danza se inaugura un intenso programa de actos en el que la cultura y sus distintas manifestaciones se dan cita con numerosas convocatorias adaptadas a públicos de distintas edades o preferencias.

La oferta pone el acento en recintos al aire libre como el parque Santa Catalina o el Doramas, el patio del Palacete Rodríguez Quegles o la plaza de Santa Ana, pero también en espacios culturales como el Edificio Miller, el Museo Castillo de Mata, el Teatro Pérez Galdós o el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología con programas que subrayan el carácter de las fiestas.

Semana grande en Santa Catalina

Santa Catalina cobrará especial protagonismo en el calendario festivo, especialmente en la última semana del programa: del 18 al 24 con un cierre espectacular, el día de San Juan, el 24 de junio, a cargo del ganador de dos premios Grammy Latinos en 2006 y un Grammy a la Excelencia Musical en 2015, el cantautor cubano Pablo Milanés que regresa a Las Palmas de Gran Canaria con su gira «Días de luz» un formato que regala intimidad e invita a una reflexión esperanzadora.

El tour 2021 ofrecerá algunas de sus nuevas composiciones y revisitará sus éxitos más populares, pero también cederá las tablas a Sofiel Delpino, compañero de nacionalidad y profesión que lleva tiempo afincado en la Isla en donde se ha convertido en un habitual de sus escenarios.

Este recinto será el mismo que brindará conciertos señalados como el de Olga Cerpa y Mestisay que, con «Palosanto», inaugura el espacio y retoma su “Concierto para la ciudad” en la noche del viernes 18 de junio. Un día después, el 19, Santa Catalina recibirá a Freedonia, una de las bandas de soul más destacadas del panorama nacional que reacciona ante las ataduras de la industrias con licencias creativas en Creative Commons (NC BY), gestión de giras y ediciones a través del crowdfunding. La celebración del Día de Santa Cecilia, Día de la Música, el 21 de junio, también se vivirá a lo grande en este punto de la ciudad con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal que se acompañará de grandes invitados como Yul Ballesteros, Ernesto Rossger, Olga Sánchez o Augusto Báez, además de la actuación previa de los alumnos de las Escuelas Municipales de Música.

El público de Santa Catalina no tendrá que esperar demasiado para un extraordinario tributo, el 22 de junio acogerá «The Bootleg Beatles» un tributo a The Beatles avalado con el reconocimiento de la crítica internacional que no duda en dedicarles calificativos como gloriosos, fantásticos o perfectos.

Tampoco faltará un ineludible homenaje al espectacular sonido del timple. En la noche del 23 de junio, noche de San Juan, gracias a la magia de «ReCuerdas» Domingo Rodríguez “El colorao” recorrerá junto a amigos como Juan Carlos Pérez Brito (guitarra), Guillermo Chávez (bajo), Julio González (percusión), José Manuel Toledo (púa), Silvestre Ramírez (mandolina), Julia Rodríguez (timple), Néstor Rodríguez (pito herreño) y cantantes como Mariví Cabo, Fabiola Socas, Ciro Corujo, Pancho Corujo, Pedro Manuel Afonso y Héctor González, los sonidos y derivas que le han llevado de la infancia al presente.

Plaza de Santa Ana sede de citas consolidadas y recuerdos a momentos trascendentales

No solo con el pregón y «Estrellas de la danza» se pondrá el casco histórico en modo fiestas. Santa Ana también acogerá una serie de montajes que celebran la fundación de la ciudad y recuerdan momentos de gran trascendencia para la cultura. Así, el día que se celebra el nacimiento del poeta más influyente y popular del siglo XX, el 5 de junio, la plaza presentará el espectáculo «#Lorca. Federico García» un trabajo de Rocío Pozo Compañía Flamenca.

Días más tarde, el 10 de junio, otro hito será recordado en el emblemático emplazamiento: el 70º aniversario de la Casa de Colón con el concierto «Néstor Álamo: Isla y canción» de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria que contará con la sección de cuerdas y el Coro de la Orquesta Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Con Daniel Abad en la dirección musical y Luis García Santana en la del coro, además de la artística a cargo de Manolo González, la cita recordará el legado de un exponente de la música y cultura popular canaria.

Además de estos conciertos, Vegueta será testigo de nuevas ediciones de un festival como el Naifest y una cita como las Noches de boleros. El encuentro de música popular, en su segundo año de vida, contará con la actuaciones del timplista Abraham Ramos Chodo o de las cantantes Ana Gil y Natalia Machín, también de agrupaciones como Faracas y Los Granjeros que subirán a las tablas acompañados de Isabel Padrón y Mari Carmen Segura, la noche del 11 de junio. Un día después, el 12 de junio, llegará el momento para que brille el timple de Derque Martín, las voces de Carla Vega y Goretti Benítez, y los grupos Medio jigo p’al kilo y Tabaiba.

Una semana más tarde, el viernes 18 y el sábado 19, el bolero, por su parte, estará representado por Cira Rodríguez, Juan Mena, Carmen Bautista o Tinguaro, además de los impulsores del evento, Los que no escarmientan, en la primera velada. Estos repetirán junto al Trío Ucanca, Mel Ömana y Nuria Fergó al día siguiente en un gran cierre para la que será la decimotercera Noche de Boleros.

Auditorio José Antonio Ramos, el Doramas acoge música de raíz y encuentros familiares

El parque Doramas seguirá siendo el epicentro de la música de raíz con citas especiales de los ciclos ‘Musicando’ y ‘Música en el parque’. El primero presentará a las cuatro integrantes de Las migas: la leridana Roser Loscos (violín), la sevillana Marta Robles (composición y guitarra), la cordobesa Alicia Grillo (guitarra) y la pacense Carolina Fernández «La Chispa» (voz y baile), la noche del 12 de junio; y el segundo ofrecerá una matinal de domingo, la del 20 de junio, junto a una de las voces destacadas de la actual música argelina: Djazia Satour. También este espacio consolidado como espacio cultural se abrirá al concierto de Miriam Fleitas y la D’Local Groove y a una serie de citas familiares entre las que destacan «El sastrecillo valiente» o la presentación del curioso y singular «Divertronic Fest», una interesante fórmula que conjuga diversión y aprendizaje.

Las migas, cuatro exploradoras que llevan quince años ofreciendo su particular visión del flamenco: un flamenco en femenino, valiente y alegre, llegarán a las Fiestas Fundacionales con su trabajo «Empatía», un reconocimiento a todas las “migas” que han pasado por el mundo y las que están por pasar, y una nominación a los ‘Latin Grammy’ bajo el brazo.

Djazia Satour, por su parte, aproximará al público al legado musical argelino con unos sonidos que, a modo de himnos invitan a la alegría y la diversión. Aswât, el nuevo álbum de Satour, subirá al escenario del Auditorio José Antonio Ramos como una refrescante vía para acercarse al folk y al pop mediterráneo.

Hop-Jop es la propuesta con la que llegan al parque Doramas Miriam Fleitas & D’Local Groove. La voz y las letras de la grancanaria y la banda liderada por Miguel Ramírez (letras y saxos) y Miqui Delgado (teclados) e integrada, además, por Samanta de León (bajo eléctrico), Suso Vega (batería), Ernesto Montenegro (trompeta) y Luis Merino (guitarra eléctrica), ofrecerán en primicia temas de un próximo disco rítmico y enérgico con letras jugosas y guiños al neo-soul, R&B, reggae, funk, blues y groove.

El programa familiar del Doramas, además de recuperar el clásico de los hermanos Grimm «El sastrecillo valiente» a través de la versión de Camino Viejo Producciones, la tarde del 20 de junio, propone el multidisciplinar «Divertronic Fest» una suma de propuestas culturales, de ocio y didácticas que se celebrarán las mañanas de los días 12 y 13 de junio. El programa está dirigido a un público familiar, sus actividades musicales y talleres se convierten en un catalizador de inquietudes, un híbrido que introduce el juego en sus distintas manifestaciones. Su presentación en las Fiestas Fundacionales contará con aliados como La Wonder Brass o Kids Rock History, además de Djs dirigidos a este sector de la población.

Los programas estables de la sala Miller y el Teatro Pérez Galdós o el Auditorio Alfredo Kraus dan paso a citas que forman parte de las Fiestas Fundacionales

La sala Miller del parque Santa Catalina plantea una serie de actos que, por estas fiestas, tendrán carácter gratuito. «Canto al trabajo» de la compañía Pieles, el 6 de junio; la función infantil «Pulgarcita», el 23 y el 24 de junio; la celebración del 15º aniversario de la Orquesta del Atlántico con una cita especial en la que se presentarán los trabajos discográficos «Música para una noche de ánimas» y «El regidor y la molinera», el 25 de junio; y el tributo Dave Brubeck por Sergio Alonso Quintet, el 26, son un ejemplo de lo que Miller ofrecerá a su público en los días que no se ponga a disposición del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y su programa sobre la presencia de los ingleses en las Islas.

El Teatro Pérez Galdós acogerá el recientemente presentado «Timples @2021» una propuesta que subirá al escenario del coliseo a grandes virtuosos del timple en dos funciones que se celebrarán el 20 de junio, la primera a las 12:30 y la segunda a las 20:00 horas.

Esta será también la localización en donde los días 24, 25 y 26 de junio podrá disfrutarse del espectáculo musical «The Radio Fest Orchestra», una idea original del maestro Lincoln Barceló Benedicto que es todo un homenaje a la música y canciones de baile y festivales del siglo pasado. El espectáculo musical integra música, baile y voz en una magistral producción que recupera canciones de décadas inolvidables por su importante aportación al acervo cultural.

Y por último, el Auditorio Alfredo Kraus no solo será la sede del acto institucional de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la tarde del 23, sino que levantará el telón para recibir a la Orquesta Sinfónica del Atlántico y su espectáculo «Tardes de Broadway» un concierto benéfico organizado por la Fundación Alejandro da Silva y dirigido por la maestra Isabel Costes.

La poesía y el arte se dirigen al palacete Rodríguez Quegles y al Museo Castillo de Mata

A las recientemente inauguradas exposiciones vinculadas a Néstor Martín-Fernández de la Torre en el Museo Castillo de Mata: «Visiones de Gran Canaria: entre la utopía y la realidad» y «Legado James Supervía» se unirá, a partir del 9 de junio, una muestra que se suma a una serie de actividades programadas por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología relacionadas con el V Centenario de la llegada de los ingleses a Canarias. La exposición «La ciudad y los ingleses», coordinada por Juan José Laforet y Adrián Santana, llevará hasta el Castillo de Mata una serie de documentos, planos y objetos significativos que recuerdan la presencia británica a lo largo de estos siglos.

Otra de las exposiciones que ocupará las salas de la fortaleza está relacionada con los premios de la Ciudad: Premio de Fotografía y Premio de Poesía, convocatorias alternas con carácter bienal que, al no poder celebrarse en 2020, coinciden en el tiempo y trasladan a los muros de Mata las instantáneas seleccionadas por el jurado del certamen fotográfico a partir del 16 de junio, mientras que la lectura del fallo del vigésimo cuarto concurso poético se irá hasta el patio del Quegles, en donde se presentará también la edición del ganador de la obra de 2019: «Como el que monta una ferretería en el centro del Sahara» de Juan Jesús Hernández López.

V Centenario de la llegada de los ingleses a Canarias

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología revisita una importante efeméride para las Islas a través de un potente conjunto de actividades que comenzarán con la inauguración de la exposición «A canarias llegó un día…», el 2 de junio, y continuarán con recreaciones históricas que contemplan vestuario, complementos y costumbres, en Miller, rutas guiadas por la ciudad, encuentros para el debate junto a expertos, representaciones teatrales a la hora del té en el Hotel Santa Catalina, visitas guiadas al Puerto de La Luz o muestras gastronómicas de la mano de Hecansa. Este conjunto de acciones cuentan con la colaboración de la Asociación Cultura Salsipuedes y su asistencia sujeta a inscripción, mayoritariamente en museoelder.es, a excepción de las recreaciones históricas que se harán a través de lpacultura.com.

Entradas e inscripciones

A excepción de los actos celebrados en el Teatro Pérez Galdós y en el Auditorio Alfredo Kraus, cuyas entradas y precios se podrán consultar en la web de la Fundación Auditorio Teatro, el programa es completamente gratuito y la asistencia estará sujeta a inscripción a través de la página web lpacultura.com o sus enlaces a entrees.es. Cada viernes, la organización activará el acceso a los actos que se desarrollarán en la semana que le sigue.

La información y localidades relacionadas con los actos conmemorativos celebrados por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología estarán en la web del museo.