Kiko Barroso: «Las fiestas de San Juan me recuerdan las superhogueras de San Roque»

Desde que al periodista Kiko Barroso le ofrecieron en 2019 ser el pregonero de las f iestas fundacionales de este año ha vivido muchísimas experiencias nuevas, algunas terribles, derivadas de la pandemia, entre ellas el haber sufrido en carne propia la enfermedad. Todas esas circunstancias, asegura, aparecerán en el pregón que leerá el próximo 4 de junio en la plaza de Santa Ana.

Lleva más de un año esperando para pregonar las fiestas. ¿Se acuerda qué le pasó por la cabeza cuando la concejala le pidió ser el pregonero en 2019?

Me acuerdo que cuando Encarna me lo planteó le dije, obviamente, que no. Le dije muchacha, eso se le plantea a personalidades de otro perfil y tardé dos semanas en pensar, en darle como mil vueltas al asunto y al final pensé que era bonito poderlo hacer. Y entre que me convencí y me convencieron pasó el tiempo y llegará el cuatro de junio y leeré el pregón.

¿Lo tenía escrito cuando se suspendió por la pandemia, ha introducido algún cambio?

El pregón era en junio y a mitad de marzo la idea estaba más o menos establecida, pero a mí me olía que en junio no iba a haber fiesta porque la cosa pintaba como pintaba. El texto estaba hilvanado pero no estaba escrito. Tenía las ideas. Había trocitos pendientes de componer, pero no estaba hecho. En vista de que el pregón se canceló, no pensé que fuera a leerlo y mi mayor sorpresa fue que el pregón de 1920 se heredaba para 2021. Y ha sido otra vez otra sorpresa, otro manojo de nervios, pero a la vez también otro manojo de ilusiones.

¿Qué ha cambiado en el pregonero durante este año de pandemia?

Ha cambiado primero el hecho de haber contado en la radio, durante tantas tardes y tantas mañanas, como lo estaban pasando tantas personas, quienes cuidaban, quienes padecían la enfermedad, quienes han tenido que perder a personas en soledad. A tener también que estar en casa pasando la enfermedad, padeciéndola, luego también cuidando y haber remontado y haber vivido. Eso te cambia la perspectiva de muchas cosas, de valorar primero a quienes nos cuidan, que no siempre son cuidados, y que al final la vida siempre tiene que estar ahí. Y eso también se verá un poquito en el pregón.

Decía que va a ser un pregón con mucha pasión, ¿pasión por la ciudad, por la radio, por la vida?

Pasión por lo que uno hace casi a diario y por lo que uno hace a veces trabajando y a veces paseando o estando en casa que, en definitiva, es la radio. Va a ir por ahí.

¿Qué es para usted Las Palmas de Gran Canaria?

Es mi casa. Es mi barrio, San Roque, donde toda la vida viví y ahora es mi barrio de Alcaravaneras. Es mi lugar de referencia. Esta ciudad es libertad, por su puerto, por su parque de Santa Catalina, pero sobre todo por su gente, por lo que hemos vivido, por lo que nos han traído y por lo que hemos aprendido.

¿Qué suponen las fiestas fundacionales para usted?

Yo, para ser honesto, celebraba San Juan. A raíz de que empiezas a trabajar en los medios y te empiezan a decir que se celebran las fiestas fundacionales y no las de San Juan, tú empiezas a entender que es otro rollo. En mi barrio, de toda la vida hacíamos las superhogueras, que hacíamos concursos, que eran superdivertidos. Yo era muy gamberro. A veces le prendíamos fuego a la hoguera contraria para que la nuestra brillara más. Hacíamos unas fiestas tremendas, eran fantásticas. Y sobre todo, porque las fiestas de San Juan eran el inicio oficial del verano, de las largas vacaciones.