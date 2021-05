Sergio Moreno Gil: «El Carnaval tiene un gran potencial de crecimiento internacional»

Esta semana presentó como director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) junto al Ayuntamiento de la capital un estudio sobre el impacto que tiene el Carnaval. ¿Qué significa esta fiesta para el turismo?

Varias cuestiones. Tiene un impacto directo, económico, superior a 1,2 millones de euros. Hay que pensar que en esa época pueden pernoctar en la ciudad más de 5.000 personas, de estas mínimo un 20% ha venido por la fiesta. Es muy importante también la imagen. Las Palmas de Gran Canaria, tiene un proyección mediática que está valorada en unos 16 millones de euros. No solo es importante por la cifra en sí, que fundamentalmente repercute en televisión e internet, también tiene importancia en cuanto al posicionamiento. Se está creando una marca como un destino de eventos que atrae a su vez el desarrollo y la dinamización de más acontecimientos. También se transmiten valores ligados a la cultura, la identidad, la creatividad y la libertad, además del ámbito puramente festivo. Un aspecto final sería el beneficio que reporta el Carnaval en cuanto a bienestar, el estudio revela que hay un vínculo entre ambas cuestiones.

Han llegado a la conclusión de que el Carnaval genera un impacto económico de 40 millones de euros. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo?

Largo, participativo, abierto y contando con diferentes metodologías. Empezamos en 2018 con diferentes grupos del Carnaval. Participamos tres universidades, la de Las Palmas de Gran Canaria, la de Gotemburgo [Suecia] y la de Calgary [Canadá]. Hablamos con los técnicos y responsables políticos del Ayuntamiento. Se realizaron seis trabajos de campo, a turistas alojados en la capital y en el Sur, a residentes que participan en el Carnaval y que no lo hacen, asistentes a la Gala Drag y a la de la Reina. Seis trabajos complementarios con las respuestas de unas mil personas. También se hizo un análisis comparativo de todos los carnavales de España y en el Mundo para ver cómo estaba el de la capital y, por último, un estudio de la reputación digital del Carnaval en internet, para conocer su posicionamiento actual.

¿Esperaban estos resultados?

El poder de dinamización del Carnaval ha sido mayor del que preveíamos. Es más, el potencial de crecimiento es mayor del que podíamos plantear. Ya es el principal evento de la Isla, pero vemos que tiene un gran margen de crecimiento en la internacionalización; de hecho aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Internacional. Pero no solo eso, hablamos de convertirse en un evento con mayor poder de atracción en Europa, que es nuestro mercado. Es importante que los turistas lo vinculen con la identidad del destino. A partir de ahí podemos construir una marca y tener un evento más característico. También que la cartera de eventos conecte con los otros que se desarrollan en la ciudad, y a la vez que estos hagan referencia al Carnaval, una ayuda mutua. Por supuesto la digitalización, hace falta potenciar nuevas herramientas de realidad virtual y una mayor presencia en la red. La realización de eventos híbridos ha venido para quedarse, es decir, que la parte digital tiene que cobrar un mayor protagonismo en la fiesta, añadido al presencial que es la clave. Luego la sostenibilidad, un reto fundamental a largo plazo; los eventos serán de carbono neutro o no serán. Por último, trabajar en el legado.

Legado, ¿a qué se refiere?

Tenemos lo más importante, el compromiso, la ilusión y el entusiasmo del residente. A partir de ahí esto se puede capitalizar de muchas maneras. La compra de un disfraz en una tienda lo único que genera en la economía local es el margen de ese establecimiento. Sería conseguir que diseñadores o maquilladores participen y ese turismo que venga, compre un traje hecho aquí y se maquille por gente de aquí. Todo eso crea un poder de dinamización que contribuye al legado. Se pueden crear empresas, dinamizar más la economía, que ahora está en un estado semiprofesional. El legado también es de comunicación. Crear souvenirs propios del Carnaval, como en el Mardi Gras de Nueva Orleans. Que la temática tenga más juego y proyección. Que la Reina y el Drag tengan un mayor protagonismo a lo largo de su reinado. ¿Cómo? Por ejemplo, podrían tener una audiencia al mes para los turistas y residentes. Que haya un centro de interpretación y tener un lugar de obligado paso. Hoy día si soy un turista y no estoy en esas cuatro semanas la fiesta no existe.

Según el estudio, la compra de disfraces y complementos genera 5,5 millones de euros.

Al final hay dos partidas que tienen margen de desarrollo y recorrido si se explotan adecuadamente. Disfraces y la comida y bebida. La primera, como ya comenté, integrando que haya más producción local, específica con temática que obligue a la gente a comprar cosas nuevas. Luego, tener comidas y bebidas propias de Carnaval. Chiringuitos con comidas especiales, bebidas y cócteles solo para carnavales. Como ocurre en otros eventos, el Oktoberfest tiene cerveza y comida exclusiva para la fiesta. El Carnaval tendría que alcanzar ese nivel. Ahí hay un margen de crecimiento importante.

¿Alguno de los resultados del estudio les llamó especialmente la atención?

Al ser un proceso que hemos trabajado a fuego lento hace que no haya tantas sorpresas; pero hay algún aspecto interesante. Hay que entender la perspectiva del turista que no participa en el Carnaval. Esta fiesta es un evento participativo grupal. La mayoría vamos en grupos de amigos; mientras que los turistas vienen normalmente en pareja o familia. Entonces, tenemos un producto diseñado para la población local que responde a un concepto de disfrute en grupo social. ¿Cómo lo podemos integrar? Con productos diseñados a medida para los turistas. Gradas en la Cabalgata, donde estén cómodos para que vean el desfile con seguridad. Esos productos específicos hay que diseñarlos y estructurarlos. Lo cierto es que buscan más un evento cultural. Ahí cabe esa visita previa a un centro de interpretación, que sepan qué es una drag, una reina. Siempre sin perder de vista el producto principal, el residente.

Esta sinergía podría arrastrar turismo a otros eventos. ¿Cuáles tienen potencial?

El 93% de los turistas que vienen al Carnaval aprovechan el tiempo para visitar la ciudad y la Isla. La fiesta es una puerta de entrada del destino. Un 25% son repetidores y un 50% han visitado otros carnavales. Trabajar en red con esos otros carnavales supone que tenga más proyección la ciudad. ¿Cómo conectas con el Womad y otros eventos de la ciudad? Con acciones de comunicación. Dado el impacto que tiene, se pueden meter todos los eventos internacionales. Festivales de música clásica, de cine, conciertos. Tienes una bandera que es el Carnaval y ahí cabe todo lo demás.

Una opción sería hacer hermanamientos con Carnavales de España y Europa.

No solo eso, habría que organizar eventos donde se les invite. En las propias galas o en la Cabalgata que veamos un poco de esos otros carnavales. Que en el propio jurado haya representantes internacionales. Me interesa estar hermanado con el Carnaval de Colonia porque das a conocer el nuestro allí. Puede haber actuaciones conjuntas, que venga una drag alemana, ¿por qué no podemos presentar una reina de invitada de otro sitio? El hermanamiento debe tener detrás un plan de trabajo.

¿Qué futuro turístico tiene la capital grancanaria?

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es un producto complejo. Combina una posición capitalina, su carácter de mar que a su vez tiene sus diferentes aristas con prácticas deportivas, turismo de sol y playa, historia y su puerto. Un elemento cultural de patrimonio y cultura viva con sus tradiciones. Todo eso son elementos a capitalizar. El reto es transformar la gran cantidad de recursos que tenemos para desarrollar productos y experiencias de mayor recorrido. Se debe de hacer énfasis de experiencias turísticas. Con mayor poder de atracción, de más impacto mediático. Que la ciudad asuma en mayor protagonismo como capital europea.

¿Capital europea?

La ciudad es referente en Canarias. Dentro de España pierde protagonismo frente a otras; pero dentro de Europa tiene más recorrido que dentro de España con ese paraguas turístico. Ahí podemos convertirnos en una capital de turismo inteligente, turismo náutico, turismo y cultura atlántica. Podemos ser un referente europeo con esos matices y valores.

¿Qué líneas de investigación está llevando el Tides?

Son muchas las aristas que estamos tocando, desde proyectos en el ámbito del cambio climático, otros relacionados con el transporte y el urbanismo, desarrollo de producto y especialmente de proyectos de recuperación y rediseño después del Covid. Ahora estamos con Naciones Unidas con el rediseño del turismo en los próximos años en Asia Pacífico; cómo hay que reestructurar los destinos para que no sea solo volver a lo anterior, si no que estén mejor. Otro proyecto muy interesante es el de emotur. A través del neuromarketing analiza lo que son las emociones y respuestas de los individuos. Es decir, cómo ante determinados estímulos digitales, cómo reaccionamos. Qué respuestas emocionales damos a través del cerebro. Podremos conocer como nunca antes dónde está su atención, su recuerdo, y por lo tanto predecir su comportamiento. Estaremos metiéndonos en la cabeza de los turistas para diseñar productos a medida.

¿Cómo ve la recuperación del turismo tras la covid?

Hay muchos destinos que lo que han hecho es esperar a que esto pase y otros que han tenido acciones muy directas de resideño de ese futuro. Aquellos que hayan hecho los deberes van a salir fortalecidos y aquellos que solo han esperado van a estar peor.

¿Quién lo ha hecho bien?

En Asia Pacífico hay destinos que se han puesto las pilas en cuanto a tendencias de digitalización y sostenibilidad. Otros más tradicionales van a quedar más atrás de cómo partieron.

¿Y en Canarias?

Podemos decir que en esas áreas claves que hay que trabajar, que son contacto en origen con la demanda para mantener el vínculo emocional, desarrollo de comunicación digital personalizada, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de medidas de sostenibilidad, acompañamiento a las empresas en la adaptación a la digitalización. En muchos de esos aspectos el recorrido ha sido extremadamente tímido.

Entiendo que esto es lo que ha hecho Asia Pacífico.

Hawai, por ejemplo, ha hecho cosas muy interesantes. Hay un aspecto que aquí sí se ha trabajado y es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, mantenerlo vivo. Por una parte para la población local y, por otra, que hubiera algo de repercusión en mercados de origen. Si se comunica bien pueden hacer más que con cualquier acción más tradicional. Es un aspecto en positivo.

Por ejemplo, las acciones de esta semana en Fitur y Madrid.

Tanto la promoción del Carnaval por parte del Ayuntamiento en Fitur como durante las semanas de febrero, son ejemplos interesantes. Aunque hay mayor recorrido en la digitalización.

Al final en ese horizonte habla todo el tiempo de digitalización y sostenibilidad.

Hoy en día hablar de futuro turístico sin mencionar digitalización y sostenibilidad es no entender en qué mundo estamos. Llevamos años trabajando en este sentido para acompañar a las empresas en esa transición.

Especialmente en Canarias porque vendemos naturaleza.

Efectivamente, somos islas, territorio limitado, con recursos escasos, una densidad de población importante y somos proveedores oficiales de bienestar.

¿Qué papel juegan las universidades extranjeras que colaboran con ustedes?

La ULPGC en Turismo es un referente. Es la primera de la Unión Europea en investigación turística, lo dice el ranking de Shangai. Tenemos un vínculo estrecho con universidades punteras. En el caso del estudio sobre el Carnaval, con Donald Getz, especialista en gestión de eventos, y con Tommy Andersson, que es especialista en evaluación de eventos.