Juan del Río: «El pequeño comercio tiene una oportunidad en el mercado online»

Ha presentado este estudio diagnóstico con una visión panorámica de lo que es la actividad comercial en el distrito, ¿qué características tienen este tipo de áreas comerciales?

Esta no es una zona comercial abierta al uso, no es Triana o Mesa y López que son zonas comerciales acotadas, sino de un distrito poblacional muy grande, con ciertas diferencias según barrios en cuanto a perfiles demográficos: no es lo mismo la gente que vive en la zona alta (Las Rehoyas o los Riscos) que en la parte baja (Arenales o Alcaravaneras). Lo que hemos intentado hacer es un censo, que no lo había, no teníamos contabilizados exactamente los locales por sectores especializados comerciales.

¿Cuáles han sido las principales conclusiones de este estudio económico?

Lo que más resalta del informe podría ser, por un lado, la cantidad de locales vacíos que hay, sobre todo en los núcleos de Fincas Unidas y Lugo, también porque esos barrios se han ido deteriorando por el envejecimiento de la población, porque no ha habido una incorporación de familias, los locales están un poquito antiguos, con falta de estética. Y, por otro lado, también fue interesante ver cómo hay ciertas carencias en servicios especializados como pescadería o carnicería, o bien el tema de las guarderías o escuelas infantiles, la mayoría de las cuales se concentran en Canalejas. Esto solo ha sido un censo, el paso previo para intentar hacer a posteriori cualquier tipo de planificación, porque sin datos de diagnóstico no podemos hacerlo bien.

¿Qué puede suponer este estudio para los comerciantes del área de análisis?

Podría ser una herramienta muy útil como fuente de información para cualquier futuro inversor que necesite esos datos para tomar sus propias decisiones de la forma más adecuada posible, sobre todo si los maneja también la Cámara de Comercio. Y en el distrito Centro, en función de cómo se distribuyen los locales sobre el territorio, puede ayudarles a la hora de seleccionar un tipo de negocio o buscar un local en una ubicación adecuada. También fueron interesantes todos los datos que sacamos del ISTAC sobre hábitos de consumo: hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un 15 por ciento de la población que sigue acudiendo a las tiendas especializadas, al pequeño comercio, que puede ser un aliciente a tener en cuenta para pequeños inversores que quieran embarcarse en una apertura de local.

Hay un porcentaje de población más elevado en la ciudad que la media regional en lo que se refiere a personas que se acercan al comercio de proximidad.

Sí, es cierto que en las ciudades, la población suele estar más concentrada, hay también mayor tradición y una oferta más dispersa en los barrios, no se centra en un único punto. En este distrito era interesante ese dato, y también el uso de Internet o del servicio a domicilio, elementos que en este mundo moderno van a tener que potenciar, y es que, aunque parezca mentira, los pequeños empresarios también tienen una oportunidad en estos derroteros, pueden utilizar el comercio electrónico y hay que ser competitivo en este mundo tan caótico, y competir con las grandes superficies y multinacionales. Hay una pequeña cuota de mercado muy interesante para un pequeño inversor en esta materia.

También apuntó durante la presentación de este estudio que hay cada vez un mayor interés por el producto de kilómetro cero y que esto podría beneficiar al pequeño comercio.

Sí, y ahí el pequeño empresario o autónomo tendría que estar avispado, para establecer contactos con los productores, sobre todo en lo que a productos agrícolas respecta, jugar un poco con esa base y diferenciarse del resto de opciones más grandes. Y es verdad que parece, aunque hay que demostrarlo todavía, que esto del kilómetro cero no es una moda pasajera, y que se va a quedar por un tiempo. También hay otro elemento, que es el precio, y el producto fresco en Canarias -verduras, carnes, pescados- es muy caro. Pero sí, hay oportunidades si hablamos del pequeño comercio en la zona centro, no es la generalidad de la ciudad.

Las peluquerías y centros estéticos también tienen una presencia extendida en este distrito, ¿todavía son de los comercios que resisten a los centros comerciales, en los que ya hay hasta gimnasios?

Sí, es verdad. Hasta eso también se ha ido monopolizando, y en el tema de las peluquerías hubo un momento en el que se extendieron muchas franquicias también. Ahora, es un tipo de servicio mucho más cercano al cliente, más familiar. Estamos hablando de otro tipo de relaciones interpersonales. Hay una oportunidad ahí, también en los productos frescos, pero para eso tenemos que modernizarnos, ofertarlo por Internet, servicio a domicilio, por productos diferenciados. Hay mucho que hacer en cuanto a formación en escaparatismo, comunicación, utilización de las redes sociales... hay gente que lo está haciendo, pero todavía hay mucho campo por recorrer. Y en ello tienen que estar involucradas también las cámaras de comercio.

Se pidió la opinión a los comerciantes del barrio para conocer sus inquietudes, pero dice que los resultados son deficitarios, ¿por qué?

Porque solo recibimos 15 respuestas a la encuesta que planteamos, de entre los más de 1.100 comercios que hemos censado entre Juan XXIII y Bravo Murillo. No podemos sacar conclusiones al respecto de una base tan endeble. Esperemos que en el futuro, haya una mayor participación para detectar esos problemas.