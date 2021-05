Siete acusados de introducir drogas en el Puerto niegan los hechos ante el juez

Los siete acusados, tres italianos y cuatro canarios, de introducir droga al Puerto proveniente de Sudamérica con el fin de exportarla a Europa han negado los hechos ante el juez y han optado por responder únicamente a preguntas de los letrados de las defensas.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido nueve años de cárcel para los canarios José Ángel A., Gustavo H., Vicente Carmelo G. y Alejandro Gregorio B. por un delito de tráfico de drogas mientras que para los italianos Michele Antonio T., Jael A. y Rinaldo C. solicitó 12 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas respecto a sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y organización criminal. Sin embargo y tras las alegaciones por parte de los abogados de las defensas respecto a que se vulneraron los derechos de sus defendidos al imputarles por un segundo contenedor cuando ya casi todos estaban detenidos, ejecutar escuchas telefónicas sin que supuestamente estuviese en curso la Orden de Investigación Europea (OEI) por parte de las autoridades judiciales de Italia -cuyo consulado alertó a las autoridades españolas sobre la posible organización que se instalaría por parte de unos ciudadanos italianos- y, además, acusar a uno de valerse de su cargo como estibador del Puerto para cometer los hechos cuando ya tenía cinco años dado de baja, el representante del Ministerio Fiscal pidió la suspensión de la vista que no fue admitida por la Sala al entender que no habrá una instrucción complementaria.

Para el fiscal Michele Antonio T., Jael T. y Rinaldo C. de nacionalidad italiana «forman parte de un grupo organizado» de su país que se dedica a «la introducción, distribución y venta de cocaína en Europa» proveniente de Sudamérica mediante contenedores y «bajo el sistema denominado gancho ciego». Por lo que, según su tesis, introducían la droga en mercancía lícita «pagando a las personas que tienen contactos y/o trabajan en los puertos de Europa para extraerla y distribuirla».

En este caso se trató de un container que contenía azúcar y arribó al recinto de OPCSA que llegó a la capital por barco desde Brasil en 2019. Antes de esto, los tres italianos habían arribado a las Palmas de Gran Canaria «en varias ocasiones desde marzo hasta junio de 2019» y se reunían para efectuar la actividad ilícita siendo «Rinaldo C. el que, a partir del 29 de abril de ese año, dirigió, controló y supervisó la entrada y salida periódica de cocaína a través del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria» para lo que contactó con José Ángel A. -que fue estibador desde 2009 y hasta 2014 según su testimonio- para que «sacara el cargamento a cambio de grandes cantidades de dinero el 17 de junio de 2019».

Así, los acusados José Ángel A., Gustavo H., Vicente Carmelo G. y Alejandro Gregorio B. tenían pensado sacar la carga que constaba de 143,95 kilogramos de cocaína con una riqueza media del 77,62% y un valor en el mercado de 4,8 millones de euros, siendo Alejandro Gregorio B. quien informó a José Ángel A. que ese día «era seguro para extraer la droga» del Puerto. Estos cuatro canarios ingresaron dentro del camión de Gustavo H. al muelle para supuestamente ejecutar la actividad ilícita, según un guardia civil, pero José Ángel A. y Vicente Carmelo G. fueron sorprendidos por agentes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) cuando estaban sacando la droga.

Todos estos extremos fueron negados por los siete acusados y es que incluso Gustavo H. negó conocer al resto de los implicados, además, Vicente Carmelo G. no se ratificó en sus declaraciones prestadas durante la instrucción del caso al igual que Alejandro Gregorio B. mientras que Rinaldo C. se acogió a su derecho de no declarar. Los agentes de la Guardia Civil que depusieron en acto de juicio explicaron que estaban haciendo un seguimiento a Jael y Rinaldo cuando se reunían en el Sebadall porque «sabíamos que iba a haber una extracción de droga en el muelle». Asimismo, comentaron que el primer contenedor llegó el 17 de junio de 2019 con unos 100 kilogramos de cocaína y el 30 de ese mes otro con unos 50 kilos de la misma droga.

El agente que hizo las escuchas narró que Alejandro Gregorio B. llamó a José Ángel A. y además de notificarle que tuviese cuidado porque había un dispositivo de vigilancia en el Puerto, se identificó con su nombre y apellido y dijo que había trabajado dos días antes de la extracción de la droga y que no volvía sino cuatro días después. El juicio continuará los días 1 y 2 de junio con las testifícales de más agentes y testigos.

Prisión provisional

Los letrados de las defensas pidieron que no se emitiera la prórroga de la prisión provisional de sus clientes debido a que entienden que estos no van a huir del país. En concreto el letrado de los italianos manifestó que sobre sus defendidos pesa una Orden de Investigación Europea en Italia por lo que, a pesar de no tener arraigo en España, es «imposible» que abandonen el país ya que también argumentó que podrían ser absueltos de considerarse la nulidad de las actuaciones en sus contras y quedar libres. Mientras que el abogado de los cuatro canarios reseñó que sus clientes tienen domicilio, trabajo y arraigo en la Isla por lo que esto, a su juicio, «mitiga» la posibilidad de que huyan del país. Alegó a su vez que llevan ya casi dos años de prisión y que poniéndose «en el peor escenario -resultar condenados- para finales de este año podrían acceder a los permisos correspondientes». La medida de prisión preventiva de los siete acusados vence entre el 20 y 31 de junio por lo que el magistrado Emilio Moya espera tener una respuesta pronto. | M. S. J.