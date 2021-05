El Emérito, a la espera del PSOE

El viernes se llevará a pleno ordinario en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la iniciativa ciudadana que promueve que el pintor Felo Monzón recupere la totalidad de su avenida a costa de Juan Carlos I. Una propuesta que ya ha sido apoyada por varias formaciones, entre ellas UP y NC, socios de gobierno del PSOE, que todavía no se ha pronunciado. El reconocimiento al Emérito está sobre sus hombros.

Quitar el reconocimiento al Rey Juan Carlos I para enmendar el «agravio» al ilustre pintor Felo Monzón. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria acogió ayer en su sede en el barrio de Vegueta una reunión organizada por la Plataforma Felo Monzón en la que se informó a la ciudadanía acerca de la propuesta de cambiar la denominación a la avenida Juan Carlos I, entre el Hospital Doctor Negrín y el centro comercial Las Ramblas, por las polémicas que han salpicado al Emérito en los últimos años, la cual será llevada al pleno ordinario de este mes, que se celebra el viernes. En el encuentro participaron Javier Doreste, portavoz de Unidas Podemos en el Consistorio, y Pedro Quevedo, que hace lo propio en el grupo de Nueva Canarias, y que son dos de los socios del tripartito que encabeza el PSOE, que todavía no se ha pronunciado al respecto, y cuyo voto es vital para saber si el proyecto termina saliendo adelante o no.

Estaba previsto que en esta reunión informativa participaran también los portavoces de Ciudadanos y Coalición Canaria – Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), que finalmente se excusaron por distintos motivos, mientras que tanto el Partido Popular como las concejalas no adscritas Carmen Guerra y Beatriz Correas aseguraron desde el principio que no acudirían, la segunda de ellas por problemas de salud. Esta iniciativa ciudadana ha recaudado unas mil firmas en la plataforma Change.org y reunió en abril a medio centenar de personas, entre ellos algunos políticos, en el arranque de la vía, a la altura del Hospital Doctor Negrín, que defendieron esta postura.

La propuesta de la plataforma ciudadana ha conseguido el apoyo de Podemos, NC, CC-UxGC y de Correas

Así, hasta dos grupos de los que sustentan al Gobierno en la ciudad, Unidas Podemos y Nueva Canarias, se posicionaron a favor del cambio de denominación de la avenida, ya que entienden que el Rey Emérito no merece, tras los últimos escándalos, un reconocimiento tal en Las Palmas de Gran Canaria. Según Javier Doreste, esta propuesta se puso sobre la mesa en el equipo de Gobierno pero coincidió con la epidemia y se pospuso al entender que era «más importante centrar todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia y no desviar la atención». El portavoz de la formación morada también defendió que no se trata de un debate entre Monarquía o República y censuró que traten de «poner trampas» al aducir que el «recuperar el nombre de la avenida Felo Monzón» generaría inconvenientes entre los vecinos de la propia vía, puesto que «esto ya se ha hecho en otras calles de la ciudad». Asimismo, anunció que el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, les comunicó que la propuesta se llevará a una comisión de pleno en junio para debatirla.

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias lamentó que en el encuentro no estuvieran presentes representantes de todos los partidos que forman parte del pleno municipal, independientemente de sus opiniones al respecto «para defender sus posturas y enriquecernos». «Lo que pasó con esta calle fue un acto de indignidad y demostró el poco respeto que el alcalde de la época tenía a las personalidades de nuestra tierra, y que no respeta nuestra cultura ni nuestras tradiciones», agregó Quevedo, para luego defender que, en el momento en que la política institucional es «insuficiente», es la ciudadanía «la que puede potenciar estas dinámicas de cambio tan necesarias».

A este apoyo se sumarían, en principio, la concejala no adscrita Beatriz Correas, quien ya presentó en agosto del año pasado una propuesta para retirarle estos honores a Juan Carlos I, y CC-UxGC, cuyo portavoz, Francis Candil, aseguró ayer que simpatiza con esta propuesta, pero que entiende que «debe hacerse también una consulta ciudadana para refrendar el cambio de nombre de la calle», tal y como se planteó en su momento con las modificaciones en el callejero de La Isleta.

En cambio, según los promotores de la iniciativa, que lideran Antonio Aguado y Néstor Doreste, el PP votará en contra de la propuesta, mientras que la concejala sin filiación política Carmen Guerra y Ciudadanos se abstendrían. Según la portavoz de la formación naranja, Lidia Cáceres, «no estamos para esto ahora mismo, no me importa qué nombre tienen las calles», ya que opinó que lo importante es tratar de remar para salir de la actual situación de crisis económica que vive la ciudad. Además, indicó que, por «practicidad», recuperar para la avenida el nombre de Felo Monzón «no parece adecuado» ya que generaría «molestias en los vecinos» que viven en toda la vía «solo por renombrar ese fragmento».

Cs se abstendrá al creer que este «no es el momento de cambiar nombres de calles», y el PP votará en contra

Al principio del encuentro, Néstor Doreste quiso aclarar que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria solo aportó un lugar en el que poder reunirse, pero que ello no significa que se haya adherido a la iniciativa ciudadana, la cual «no respalda ni en un sentido ni en otro». Por su parte, Antonio Aguado destacó que el grupo de 120 personas que se ha conformado «no es sectario» y ha promovido la unión de personas de diferentes ideologías en torno a un nexo común: enmendar el «agravio» a Felo Monzón.

Esta vía recibe el nombre de Juan Carlos I en 1996, cuando el equipo de Gobierno de aquel entonces, cuyo alcalde era José Manuel Soria (PP), decidió cambiar la denominación de parte de la avenida Felo Monzón con motivo de una visita oficial del antiguo monarca a la capital. Desde la plataforma, critican que esa decisión «política» no se sostenía en lo acordado por el pleno y señalan que hay informes técnicos que así lo atestiguan. Sin embargo, se han abierto a buscar otras denominaciones, como Jane Millares y Yolanda Graziani.