Un hombre acepta dos años de cárcel por apuñalar a una mujer

Un hombre de 74 años aceptó ayer una pena de dos años de cárcel por haber apuñalado a una mujer que ejercía la prostitución la madrugada del 2 de diciembre de 2016 cuando ambos estaban en la vivienda del acusado después de que ella le ofreciera sus servicios.

Felipe Manuel C., que tenía para el momento de los hechos 69 años e iba provisto de muletas, aceptó el relato de los hechos ofrecido por el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales y se conformó así con la rebaja de la condena y consecuentemente el cambio de calificación de los hechos y es que el Ministerio Fiscal le acusaba de tentativa de homicidio y lo sustituyó por un delito de lesiones. “Yo estuve bebiendo copas con ella en la tarde y hasta la noche, después la vi robándome”, dijo el acusado, que ahora presenta movilidad reducida, en su derecho a la última palabra.

Según el representante del ministerio público, los hechos, admitidos por Felipe Manuel C., sucedieron la madrugada del 2 de diciembre de 2016 cuando el acusado se encontraba en la plaza de Manuel Becerra tomando unas copas con un conocido y sobre las 00,30 horas se les acercó la víctima para ofrecerle sus servicios como prostituta. Felipe Manuel C. aceptó y se dirigió a su domicilio junto a la agredida en un taxi.

Una vez estando en la vivienda, el acusado se percató de que la denunciante le estaba robando diversos efectos por lo que le pidió a la mujer que abandonase el domicilio y fue en ese momento en el que se produjo una discusión entre ambos en la cual se propinaron empujones mutuamente. Felipe Manuel C. “con ánimo de menoscabar su integridad física” cogió un cuchillo de 25 centímetros de longitud -sin que se determinase en donde lo tenía- y le asestó una cuchillada en la parte izquierda de la espalda por lo que la víctima decidió huir por las escaleras.

El acusado, “con ánimo de menoscabar su integridad física”, cogió un cuchillo de 25 centímetros y le asestó una cuchillada en la parte izquierda de la espalda a la mujer

A consecuencia del apuñalamiento, la víctima sufrió una herida incisa de tres centímetros de longitud en la espalda para la cual precisó de una primera asistencia facultativa y tratamiento quirúrgico posterior que consistió en ocho puntos de sutura y necesitó 30 días para sanar los cuales eran impeditivos para realizar sus ocupaciones habituales y, además, le generó un perjuicio estético. La lesión penetró cuatro centímetros por lo que no afectó estructuras vasculares ni óseas pero el fiscal añadió que de haber sido más profunda y por su localización se pudo poner en riesgo la vida de la agredida.

En principio el representante del Ministerio Fiscal pidió siete años de cárcel y 5.733,27 euros de indemnización por un delito de homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, el letrado de la defensa Tomás Ruano alcanzó un acuerdo con el ministerio público respecto a cambiar la calificación de los hechos a un delito de lesiones por lo que la condena también se vio reducida a dos años de cárcel. Felipe Manuel C. tiene un antecedente ya susceptible de cancelación por negarse a hacerse la prueba de alcoholemia y drogas en abril de 2009. La defensa adelantó que el fiscal no se opone a la suspensión de la condena privativa de libertad porque el acusado ya ha visto cancelado ese antecedente y debido a su condición de salud han solicitado que no entre a prisión. El juicio ha quedado visto para sentencia que se dictará en las condiciones acordadas por las partes.