El área de Cultura del Ayuntamiento capitalino pone en marcha el primer programa de LPA En vivo, un proyecto que nace con un doble objetivo, dinamizar la oferta cultural en locales de la ciudad y apoyar a los artistas que se han visto perjudicados por la crisis sanitaria. Desde mayo hasta agosto cinco bares acogerán una variada oferta de espectáculos de música, teatro, poesía e infantil con entrada gratuita hasta completar aforo.

The Paper Club, en la calle Remedios 10, ofrecerá sus conciertos los jueves a las 20:00 horas. Mañana, la sala de Vegueta recibirá a Animal Roots. Le seguirán en el mes de junio Nauci Gold, Nimañana, Modo Rakune y Belice. En julio actuarán Basic Needs, Nadazero, The Blues Riders, Foxxy Mammals y The Orlait’s.

Las actuaciones en el local Motown, situado en la calle Dr. Grau Bassas 36, serán los viernes a las 20:00 horas. Mayo contará con el músico Eduardo Antón. Junio llegará con las propuestas de Alexandre Ramos, Elisa Ceballos, de bolero a bossa nova, Momi y Beatriz. Julio arrancará con Book of Nothing, Hansolo, César Lunático 23, Anyelia y Yoriell y Wilfredo Angulo.

Los sábados a las 20:00 horas Imaginario Drinks & Music, situado en la calle Secretario Artiles 35, brindará diferentes conciertos. El grupo de versiones Doble Malta será la cita de mayo. Completan la programación en junio The Blues Riders, El cuarto café, Tree of Sound y The Late Out. Julio llegará con The Champions + Dj Beboop, Anyelia & Yoriell, The Cherry Sisters, Nowhere y Carlos Morales.

La oferta musical de Écharle Huevos, en la calle Mendizábal 37, llegará los domingos a las 20:00 horas, salvo mañana con la compañía de teatro Impro Canarias. En junio se presentarán Ropa Vieja, Rubén Rodríguez, Ari Jiménez e Impro Canarias. Le seguirá julio con Anyelia & Yoriell, Gartillo Feroz, Dácil Santana, y Jorge Santana.

Talleres Palermo, en República Dominicana 18, reserva su espacio los domingos a las 13:00 horas. En junio, este espacio lo ocuparán las propuestas de Pablo Queu y Silvia Hernández, el DJ Manel El Especialista, Gabriela Suárez y One Man Band. Julio contará con Cubakan, Bífidos, Rayco + 1 y Boogalypso. Más información en laprovincia.es.