Los trabajadores de recogida de residuos paran al no abonarse sus nóminas de mayo

Los trabajadores de la empresa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RRSU) de la ciudad paran este jueves por la falta de explicaciones claras por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre el retraso en el abono de sus salarios del mes de mayo. Lo hacen después de que en el mes pasado se haya revisado, en algunos casos a la baja, sus sueldos por el cambio del sistema antiguo de nóminas al nuevo.

El presidente del comité de empresa de RRSU, Rafael Hernández, aseguró ayer que intentaron en todo momento llegar a un acuerdo y negociar con el Consistorio. De hecho, se reunieron con la directora de Recursos Humanos, que no les dio una explicación convincente del por qué se han retrasado sus nóminas. «Ante el malestar que había, entre todos decidieron que no se trabaja hoy hasta que no se nos explique», indicó Hernández, quien denunció que los trabajadores se sienten «ninguneados» por la Concejalía de Servicios Municipales.