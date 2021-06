La MetroGuagua aspira a igualar al transporte de las grandes ciudades

La MetroGuagua aspira a igualar el transporte de las grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona. Así lo expuso el director de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez Ramírez este martes en el Museo Elder en el transcurso de la mesa redonda organizada por Guaguas Municipales y LA PROVINCIA / DLP bajo el lema Hablemos de las personas primero, con el fin de debatir sobre políticas de movilidad sostenible, además de exponer el caso de Madrid Central, la zona de bajas emisiones puesta en marcha en la capital española en el gobierno de Manuela Carmena, una charla que estuvo de la mano de Reyes Montiel Mesa, quien fuera directora del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño en dicha etapa.

«Madrid y Barcelona tienen una alternativa al coche privado con un transporte público potente», señaló Rodríguez Ramírez en referencia a medios de alta capacidad como el metro o el tren de cercanías; «y nuestro reto es poder ofrecer en la capital grancanaria un transporte potente», resaltó. En este ámbito entraría la MetroGuagua, el sistema de movilidad que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha en los próximos años, una vez finalicen las obras que ya están en marcha. «Hay que dar alternativas a los ciudadanos; el uso del coche privado seguirá, no estamos en su contra porque hay a quien no le queda otra que hacer uso del mismo, pero hay quien no tiene por qué utilizarlo en ciertos momentos», recalcó. De ahí la importancia de implementar en la ciudadanía campañas de «concienciación y comunicación».

En este último postulado coincidieron los ponentes de la mesa; la búsqueda de consensos. Al acto en el Elder asistieron, además del director de Guaguas Municipales, Héctor Machín Gil, arquitecto y urbanista que colabora con el Ayuntamiento capitalino para crear una «supermanzana» en el barrio de Alcaravaneras; y Reyes Montiel Mesa, actual asesora del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España y una de las ideólogas de Madrid Central. El director general de Movilidad, Rafael Pedrero, fue el encargado de moderar el encuentro. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, y el subdirector de LA PROVINCIA / DLP, Fernando Canellada, presentaron el evento.

La jornada, atrasada por culpa de la Covid-19 pues tendría que haberse realizado en marzo de 2020, arrancó con unas palabras de José Eduardo Ramírez, quien destacó la necesidad de «transformar las ciudades a través de la movilidad sostenible». La idea, sostuvo, es «darle la vuelta la pirámide», poner primero a los peatones y por último al vehículo privado. Para ello, además de relatar las políticas de movilidad que está llevando a cabo el Consistorio, dio paso a un ejemplo «muy mediático», pero al mismo tiempo «muy valiente»: Madrid Central, la primera zona de bajas emsiones en una ciudad española.

Reyes Montiel, una de las ideólogas de esta medida para reducir la contaminación en la capital española, expuso tras la charla, ya en la mesa redonda, que en la actualidad «ninguna ciudad en el mundo se plantea no hacer nada con el tráfico privado». Además, indicó en que «el derecho de las personas es a moverse no a aparcar», al tiempo que insistió en que «quitar coches de la vía pública es algo fundamental».

Montiel resaltó que la necesidad de tener que involucrar a la ciudadanía, en especial a todos los sectores. «Hay que consensuar objetivos», expuso, al tiempo que subrayó la necesidad de establecer políticas que deben «ser transversales y no ser algo ideológico». La experta, además, habló de la eficacia «discutida» de los párquines disuasorios y sugirió que este tipo de medida tendría más sentido en las localidades de origen. «Porque si llegas a la ciudad, ya no tiene sentido».

El director de Guaguas Municipales compartió este mismo planteamiento y, además, reconoció que gran parte de los usuarios del aparcamiento de El Rincón son personas que van a Las Canteras o el centro comercial y no para coger el transporte público e ir a otra parte de la ciudad. Rodríguez también hizo hincapié en la necesidad de seguir apostando por un medio de alta capacidad como es la MetroGuagua, «que nos permitirá cambiar la red», medio del que resaltó que estudian ya ampliar con más líneas por la ciudad, además de exponer la problemática concreta de la capital grancanaria con un centro «bipolar» entre Triana-Vegueta y el Puerto.

Héctor Machín habló, por su parte, de la «huella peatonal» y la necesidad de revertir la misma. «Dibujamos en negro el municipio, con las zonas para el peatón en naranja y nos dimos cuenta del exceso / escasez de las mismas», aclaró. De ahí el afán que deben tener las administraciones por «concienciar» y saber «cómo articular» la movilidad del mañana, en este caso con la experiencia piloto de la supermanzana en Alcaravaneras. «Todo barrio debe tener zonas peatonales», precisó.