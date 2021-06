La Concejalía de Turismo puso en marcha el pasado viernes una encuesta on line dirigida a los residentes de la capital, mayores de 16 años, para conocer la opinión ciudadana sobre los atractivos del destino, la actividad turística y el impacto que ésta tiene en la economía y la convivencia. Esta consulta está alojada en la plataforma de participación ciudadanawww.tudecides.laspalmasgc.es y estará activada hasta el 9 de julio. Se trata de una de las acciones previstas en el actual proceso de actualización del Plan de Marketing Turístico de Las Palmas de Gran Canaria, que se encuentra en su fase de análisis y diagnóstico. El edil de Turismo, Pedro Quevedo, animó a la ciudadanía a dar su opinión: “Siempre hemos defendido que una ciudad no es buena para el turista, si no es buena para el ciudadano».