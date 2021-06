Las instituciones se pasan la pelota con las aceras de la vía de Almatriche

Medina reconoció ayer a este periódico que es verdad que existe un convenio firmado desde 2003 por el que el Cabildo de Gran Canaria transfiere al Ayuntamiento la carretera de Almatriche a Ladrillera Canaria así como las competencias sobre su mantenimiento y obras, pero aseguró que para que la ciudad asuma dichas responsabilidades «es preciso que ambas administraciones firmen un acta de entrega y recepción. El convenio no está desarrollado y la carretera sigue siendo de titularidad insular», tal y como figura en el portal oficial del Cabildo.

Las declaraciones de Medina contrastan con un informe de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, que dirige el también socialista Miguel Ángel Pérez, en el que se afirma que la carretera de Almatriche es competencia del Ayuntamiento desde 2007, cuando se realizaron las obras de refuerzo del firme comprometidas en el convenio.

La edil Medina afirma que la recepción está pendiente de que el Cabildo culmine una obra

Sin embargo, en palabras de Medina, «es necesaria la firma de un acta y su publicación posterior. Tenemos todas las actas firmadas de todas las otras carreteras que se cedieron en dicho convenio. La de Almatriche es la única que no está firmada y, por lo tanto, el Ayuntamiento no es responsable de su mantenimiento».

«Estamos deseando como ayuntamiento y como grupo de gobierno», dijo, «que el Cabildo nos haga ese convenio de cesión y titularidad de la vía. Desde el momento en que el Cabildo nos diga que nos sentemos a firmar el acta, nosotros haremos el proyecto que ya tenemos claro, como lo hemos hecho con Los Tarahales y otros espacios».

Preguntada por qué no ha pedido al Cabildo la firma del acta en los últimos seis años respondió: «Nosotros no tenemos que pedir. Actuamos si la zona es de nuestra competencia; se presupuesta, se saca a licitación y se adjudica y eso lo hacemos con todas las carreteras que son de titularidad municipal, pero lo que no podemos es actuar en los espacios que no son nuestros. Pasa igual que en la Avenida Marítima», con parte del paseo cortado, «que tampoco podemos actuar porque no es nuestra».

Según la concejala, la recepción está pendiente de que el «Cabildo termine una obra que se inició, pero no se culminó», aunque no aclaró qué es lo que falta para acabar la actuación. «Yo no soy ingeniera de Obras Públicas, en su momento se hizo un firme, pero la carretera no está acabada. Para yo poder urbanizar, tienen que cederme la carretera».

Los vecinos, por su parte, aseguran estar cansados de que las administraciones se desentiendan de un problema de seguridad que ha provocado accidentes y ha llegado a costar una vida. Insisten en que además de una carretera que nadie quiere urbanizar y del aislamiento de Siete Palmas, el barrio sufre muchísimos problemas de infraestructuras y limpieza que corresponde arreglar al Ayuntamiento y que son mucho más graves que los seis bancos que instaló Inmaculada Medina tras la primera manifestación vecinal en la rambla de la calle Juan Hidalgo, aunque agradecen el gesto.

CC-UxGC pide a las dos administraciones que lleguen a un acuerdo y resuelvan el problema

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Francis Candil, consideró que la carretera de Almatriche es un caso más de desencuentro entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento.«Lamentamos que finalmente se estén echando la pelota el uno al otro, porque lo cierto es que esta actitud perjudica a los vecinos, que son quienes pagan el pato. Creemos que ha llegado la hora de que se convoque de manera urgente una comisión mixta que trate específicamente y de una vez por todas la situación de la carretera general de Almatriche, así como de otras s tantas vías en que las dos instituciones se echan la pelota y al final, y como siempre, los perjudicados son los vecinos.