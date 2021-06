Reyes Montiel: «Tenemos que pensar cómo nos podemos mover sin molestar a nadie con nuestro coche»

Reyes Montiel (Madrid, 1970), fue una de las ideólogas de Madrid Central en la etapa de Carmena. Esta semana ha dado una charla sobre movilidad sostenible en el Museo Elder.

En 2023 las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deberán implantar zonas de bajas emisiones. La experiencia de Madrid Central, de la que usted formó parte en la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa, ¿es extrapolable a cualquiera de estas localidades?

No exactamente. En todo hay escalas y no en todas las ciudades hay un problema tan grave de contaminación. Por eso la ley delimita que ese impulso sea a ciudades de más de 50.000 habitantes que ya van teniendo un tráfico y que si te fijas ya todas tienen algún tipo de regulación del aparcamiento en superficie. Al final es un paso más en esa regulación, de la misma manera que se les pide a los ciudadanos a dejar de coger el coche se obliga a las administraciones a reforzar sus sistemas de transportes, bien públicos, bien sostenibles, para garantizar que la gente se pueda mover. Lo que hay que garantizar es la movilidad en las mejores condiciones de salud y ambientales posibles.

En la charla que ha impartido esta semana en el Museo Elder comentaba que lo más importante es convencer a los ciudadanos de lo necesario que es un cambio de hábitos. ¿Cómo se consigue? ¿En qué le beneficia a una persona no poder llevar su coche a donde quiera?

En principio, la salud. La movilidad no solo debe ser más sostenible, si no más saludable. La contaminación no se ve pero nos ataca, en especial las enfermedades respiratorias. En Madrid nos fue muy útil vincular todas estas medidas a la salud, un acercamiento que hasta entonces no se había hecho. En segundo lugar, dudo mucho que la gente cuando coge su coche aparque donde quiere, lo hace donde puede. En realidad tenemos que recuperar el sentido de lo colectivo. De pensar en conjunto y en global cómo nos podemos mover sin necesidad de molestar a nadie con nuestro coche o de ocupar un espacio que no nos corresponde. Hay que entender las reservas de aparcamiento para actividades de carga y descarga, para personas con movilidad reducida, en hospitales para enfermos más crónicos, para que esas personas tengan esas necesidades garantizadas necesitamos que el resto pensemos en global. No estamos en guerra contra el coche privado, estamos buscando que los desplazamientos que se hagan sean los necesarios e imprescindibles. Habrá gente que no tenga más remedio que coger el coche; pero cuando el sistema de transporte público funciona este es mucho más cómodo.

Al final todo se trata de un cambio de hábitos. Hay quien cruza la ciudad para simplemente comprar una cosa que podría hacerlo en otro sitio.

O llevar al niño en coche al cole porque está lejos, cuando lo mejor es que vayan andando desde casa. La agenda verde nos obliga a repensar nuestro modo de vida. Si miras bien, hay montón de cosas absurdas y que incluso son poco sostenibles desde el punto de vista económico. Eso nos va a obligar a repensar. La pandemia nos puede ayudar a repensar y priorizar lo que es importante en la vida, que es moverse y no el cómo.

Retomar una vida de barrio. Aquí juega el urbanismo y el que se ha practicado en las ciudades españolas en las últimas décadas no iba por ese camino.

Ha sido un modelo pensado para que el coche reine. Para ir a comprar a los centros comerciales en lugar de las tiendas de barrio. Esas urbanizaciones donde no hay ni un bar, ni una peluquería, ni una panadería. Es un reto a afrontar y así evitar un modo de vida insostenible.

Restringir la circulación de los coches más antiguos, por ser más contaminantes, ¿no discrimina a quien tiene un menor poder adquisitivo?

Los fondos europeos van a tener una parte importante en toda la renovación de flota. El Gobierno va a intentar que afecte lo menos posible y que, efectivamente, quien tenga más ayudas para renovar el coche sea quien más lo necesite. Por ejemplo, hay mucho profesional autónomo que el coche es su medio de trabajo. Pero desde el punto de vista de las ciudades no me gustaría que nos quedáramos con el debate de sustituir el coche sucio por uno limpio. Tenemos que liberar espacio para el peatón y para eso tiene que haber menos coches, sean limpios o sucios. Es una cuestión de espacio público y de calidad de vida. El 80% el espacio en las ciudades es para el coche. El 60% de los recursos es para mantener toda la infraestructura (carreteras, semáforos, policías). La mayoría de la gente no va en coche, va en transporte público, camina o va en otros modos de movilidad. Hay que invertir la pirámide.

A menudo se critica que este tipo de planes vayan muy dirigidos al centro de las ciudades y se olviden de los barrios.

En realidad, Madrid Centro era solo una parte del plan. Pero en los demás distritos de la ciudad también hay problemas de movilidad. El proyecto de la MetroGuagua me recuerda a uno que teníamos ideado que era la M35; una plataforma de transportes que unía los distritos periféricos. Una circular de transporte público que pasaba por muchos barrios en 35 a 40 minutos; además, permitía el paso de otros autobuses. Era una obra relativamente fácil, pero había que quitar aparcamientos y eso es lo más complicado socialmente.

Admite que no pudieron sumar a los comerciantes a Madrid Central. ¿Es un sector que cuesta convencer?

No sé por qué suelen ser los que más se oponen a estas medidas. Pero creo que hay que arbitrar un diálogo específico, plantear que realmente las amenazas del comercio no son las peatonalizaciones, que al revés pueden ser sus aliados. Que realmente tienen que estar preocupados es de las grandes superficies y del comercio electrónico. Tienen que tener una mirada amplia y ver las amenazas y quienes son sus aliados.

Ahora es asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. ¿Trata desde allí estos temas?

La agenda verde del Gobierno es muy potente y para el presidente [Pedro Sánchez] es una prioridad. Estoy en temas de sostenibilidad, pero en otra escala, desde un punto de vista más económico. Sobretodo, qué papel va a tener la agenda verde en la recuperación; una oportunidad para salir de la crisis, cumplir los objetivos que nos permita frenar el cambio climático y a la vez generar otro tipo de tejido productivo y empleo verde. Además de la transición justa de unas actividades marrones, para que nadie quede atrás.