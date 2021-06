El aprendizaje más solidario de dos policías locales

Davinia Vera Santana y Cora Campanario, desde ayer funcionarias del cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, forman parte del grupo de los 66 que se incorporaron como agentes en prácticas en el peor momento, en pleno confinamiento por el ataque del covid, una circunstancia que les obligó a entrar a formar parte del dispositivo especial creado contra al coronavirus y a ejercer una labor con un gran componente social. Intentaron dar repuesta a las calamidades que provocó el virus entre la población más vulnerable, facilitando incluso un plato de comida al que no tenía nada que echarse a la boca. Además de colaborar en el reparto de alimentos a las familias vulnerables y a los mayores que no podía salir de sus casas, prestaron sus servicios a las personas sin hogar .

Fue precisamente la situación creada por la pandemia la que adelantó a abril de 2020 el inicio de su periodo de prácticas, que se ha prolongado también más de lo normal. Además de reforzar todo el operativo social, se encargaron también de dar cumplimiento a las restricciones del toque de queda y el estado de alarma.

«Nos ha tocado vivir», resalta Davinia Vera Santana, «una época histórica, porque nadie pensaba que esto pudiera pasar con el tema del covid. Se nos ha alargado en el tiempo» el periodo de prácticas, «pero al final hemos recogido nuestros frutos. Estoy orgullosa de llegar aquí, de pertenecer a esta policía local, de servir al ciudadano y de ser una más en esta sociedad. Estoy encantadísima de pertenecer a este equipo».

Durante su etapa de prácticas trabajó sobre todo en los comedores sociales, una circunstancia que, «desgraciadamente, le permitió «ver muchas situaciones familiares preocupantes. No hay que olvidar» que la pandemia «perjudicó a muchas familias. Hemos visto a familias que se han visto economicamente mal, que no estaban preparadas» para lo que se les vino encima.

«Y hemos estado ahí, también con niños, con menores. Quizá eso es lo que más me ha tocado, el ver la pobreza» de cerca, reconoce.

Cora Campanario trabajó más con la gente mayor, con todas esas personas a las que «le ha tocado vivir» la pandemia «en la calle y sin ningún tipo de ayuda y hemos estado al lado de ellos, con los servicios sociales».

Sueño cumplido

Ambas se declaran «superfelices» de pertenecer a la guardia urbana. En el caso de Vera Santana se trata de un sueño cumplido porque siempre tuvo vocación por entrar en el cuerpo.

«Llevaba opositando mucho tiempo, luchando por este sueño desde hace muchos años y estoy feliz», sostiene Davinia, quien «siempre había querido ser policía, por vocación, y al final lo he conseguido».

Lo de Cora Campanario no fue tan vocacional, al menos no desde el principio, pero tras la experiencia vivida subraya convencida que ha sido «lo mejor» que ha hecho a lo largo de su vida.

Licenciada en administración de bancos, Campanario trabajó una temporada en el Banco de Santander. Pero como la situación no parecía muy estable, se planteó opositar a alguna institución pública.

«Estuve barajando posibilidades y dado mi carácter y mi manera de ser, valoré entrar en la Policía Local y, sin lugar a dudas, acerté porque me encanta esta profesión y lo que hacemos. No me arrepentiré nunca», sostiene con rotundidad la agente Cora, que se ha dedicado a muchas otras actividades, según asegura.

«Son muchos años que he estado estudiando y esto ha sido lo mejor que he hecho a lo largo de mi vida. Ha sido una experiencia inolvidable y enriquecedora». Se declara «superfeliz e ilusionada de pertenecer a este cuerpo que nos ha acogido y nos ha dado todo desde el primer momento. Estoy feliz de estar aquí. Enhorabuena a mis compañeros. Nunca es tarde para opositar».