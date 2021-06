Almatriche vuelve a reclamar en la calle un acuerdo sobre las aceras

Los vecinos de Almatriche Bajo no dan crédito al último episodio de la pelea que enfrenta al Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la capital grancanaria en relación con la carretera de Almatriche y advierten que seguirán saliendo a la calle a manifestarse hasta que les hagan las aceras en la GC-310 y se dé respuestas a sus otras reclamaciones, entre las que se incluye la apertura de la conexión entre la calle Juan Hidalgo y Siete Palmas. «Hasta que no esté firmado el traspaso de la carretera general no vamos a parar. Vamos a mantener el pulso», avisan.

Los residentes del barrio volvieron a salir ayer a la calle, convocados por la asociación de vecinos Princesa Texeida y la plataforma @AlmatricheBajo, en lo que se convirtió el tercer viernes de Almatriche en lucha para exigir a las administraciones que dejen de pasarse la pelota y arreglen el grave problema de inseguridad que afecta a la vía.

El Ayuntamiento y el Cabildo no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre el asunto y mientras el Ayuntamiento asegura que no pueden hacer ninguna actuación en la carretera porque no se ha firmado el acta de cesión de la vía, el Cabildo de Gran Canaria sostiene que en 2003 se acordó el traspaso y que la vía pasó de manera automática a manos del Ayuntamiento en 2007, cuando la institución insular «asfaltó el firme de la carretera», una obra comprometido cuando se suscribió el convenio entre María Eugenia Márquez y José Manuel Soria.

El pasado jueves se produjo el último desencuentro entre ambas administraciones, cuando la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina dio por hecho en un comunicado un acuerdo con el Cabildo sobre la cesión y la institución insular se apresuró a desmentirlo, argumentando que la carretera está municipalizada desde 2007. Tras la reunión mantenida entre el consejero insular de Obras Públicas, Miguel Ángel Pérez y Medina y el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, este último manifestó que además de la cesión de la vía quedan pendientes de resolver unos «problemas técnicos», que no aclaró.

Fernando Miguel Gabo, portavoz de la plataforma @AlmatricheBajo, manifestó ayer que el enfrentamiento entre las instituciones viene a reflejar una vez más que «somos la papa caliente que nadie quiere coger porque el que la coge se quema».

«Nosotros lo que queremos son las aceras, que haya un mejor alumbrado, una red de alcantarillado, un parque infantil y por lo menos tener una zona de aparcamientos, que se necesitan porque hay muchos talleres y comercios», indicó. La plataforma da por buena la versión del Ayuntamiento y espera que el próximo 1 de julio se «dé fin al problema con la firma del acta de cesión, donde uno cede y el otro acepta. En el caso de que no se arregle el problema, retomarán las manifestaciones en septiembre, pues pararán en julio y agosto por las vacaciones. Fernando Miguel aseguró no entender como Almatriche ha podido estar «más de cuarenta años completamente abandonado. Y no es problema de este gobierno, es un problema de todos los que han pasado durante los años anteriores. Que no se dé golpes de pecho nadie, porque aquí todos han puesto su granito de arena en este abandono».

En busca de terrenos

La concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina se reunirá el próximo martes con los vecinos de Almatriche Bajo para buscar una zona donde hacer el parque que piden los residentes y resolver el problema de la iluminación de Juan Hidalgo, que sólo tiene luz en la subida. Las farolas están, pero no tienen luz. El portavoz de la plataforma @AlmatricheBajo, Fernando Miguel Gabo, manifestó que están «muy contentos» con Medina porque «nos ha limpiado la calle Juan Hidalgo, ha ajardinado los parterres y la rotonda y ha colocado bancos. El martes viene a supervisar los trabajos de ajardinamiento y a ver los terrenos que hay sin vallar porque se necesitan 5.000 metros cuadrados de terrenos para hacer un parque infantil. También quiere hacer un parque biosaludable». | T. G. S.