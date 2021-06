«La inmigración es una oportunidad para inculcar solidaridad y respeto»

Cuando a una persona le nombran hijo predilecto de su ciudad natal le debe pasar por la mente la película de su vida en ella. ¿Qué fotograma recuerda?

Pues mire. Me acordé sobre todo de mis padres, que no tengo, pero que estarían muy orgullosos. Eran gallegos y mi padre trabajó intensamente por la ciudad. Fundó la Casa Galicia, y luchó por revitalizar el muelle y el puerto de La Luz. Tiene su placa en Vigo, agradeciéndole su papel como gallego ilustre. Pero los dos nos hicieron sentir canarios. Nací en Las Palmas de Gran Canaria y me siento isleño por los cinco costados.

¿Qué inquietudes le regaló la capital?

Mi optimismo. Soy muy positivo, porque la ciudad tiene color. Te llama a ser feliz. Creo que esta crisis en otro lugar del mundo hubiera sido un problema mayor porque nuestro carácter nos hace ver la vida de otra forma gracias al mar, que te hace sentir libre.

A lo largo de su vida la ha visto crecer, ¿añora algo?

Una ciudad donde podamos vivir todos. La capital siempre ha sido cosmopolita, donde hemos acogido a todo tipo de personas. Y quiero que podamos vivir con tolerancia y respeto entre todos y para eso tiene un papel fundamental la educación. Nosotros aquí, en Barranco Seco, vivimos la apertura de un centro que acoge inmigrantes y en un primer momento hubo cierto revuelo, pero yo vi en ello una oportunidad para inculcar a nuestros alumnos la solidaridad, la tolerancia y el respeto hacia ellos, porque todos somos seres humanos y nos merecemos un mundo mejor.

¿Y qué le desea?

Que diversifique más. Me encantan las nuevas ideas de hacer de la ciudad un destino para los nómadas digitales, o el de convertir la isla en un lugar de salud, de deporte, en el que se potencia mucho los espacios verdes, sus playas y sus zonas naturales. Combinar la conectividad con la tecnología y la naturaleza en un entorno sostenible, pero ante todo preservando su vertiente humanística. Esto último es muy importante.

¿Qué la hace tan especial?, si fuera el caso.

En 2011 ideé un juego de mesa que se titula Conoce tu ciudad. Las Palmas de Gran Canaria, que ofrece preguntas de ocio, cultura y medioambiente, entre otras. Y la verdad es que te das cuenta de lo variada que es la ciudad, de la cantidad de espacios que no conocemos, por eso creo que la ciudad hay que caminarla. Durante el confinamiento tuve la oportunidad de correr y pasear, y en cualquier esquina le encuentras algo maravilloso, a lo que se añade su clima. Por eso creo que da vida. En un momento en el que el bienestar es lo más importante de todo, en un ambiente en el que la sociedad está tocada por problemas de salud física y mental por la alimentación, por el sedentarismo propio de tecnología y porque no nos podemos tocar ni abrazar, pues la ciudad gracias a su clima nos permite vernos y confraternizar en la calle. Y esto me encanta.

Estudió usted Ciencias Biológicas en Madrid. ¿Se vio también usted como una gaviota perdida?

En Madrid estuve muy bien, porque se te abre un amplio abanico de posibilidades. Pero sí confieso que siempre estaba deseando volver, por esa mirada al horizonte de paz y tranquilidad que ofrece el mar, y porque allá vas a un ritmo permanentemente acelerado mientras aquí nos tomamos las cosas algo más al golpito, lo que no quiere decir que seamos vagos, sino que no nos aceleramos, que es algo muy diferente.

¿Tuvo algo que ver el océano y la naturaleza de la isla para embarcarse en biología?

Estudio biología porque mi vocación siempre fue la de ser profesor de Secundaria y tenía que elegir alguna carrera. Pero sí, quizá el mar y la naturaleza me influyó.

Y es usted máster en Gerencia de Centros Educativos.

Yo comencé como profesor con 22 años, y ya llevo 35 años en el colegio Heidelberg. Ese máster lo hago en Barcelona cuando me nombran director del centro en 2008. Soy muy apasionado por lo que hago y muy perfeccionista, y no entendía que pudiera ejercer ese cargo sin estar debidamente formado. Por ese motivo hago el máster, que me valió mucho. En esos años es cuando descubro las tres cosas más importantes de la vida: la vocación, la pasión y la perseverancia para conseguir algo, y tengo que decir que como director encontré mi elemento para encontrarme mejor, el de organizar un equipo humano para sacar adelante un colegio.

De hecho dirige usted uno de los centros más prestigiosos del país. ¿Es culpa suya, pues?

Hombre, culpa mía... Culpa de toda la comunidad educativa, de los docentes y no docentes, de los alumnos y de las familias. Yo solo soy una parte de ella, pero sí que me gusta innovar, cambiar, y desde el primer momento he intentado liderar la transformación educativa, y no solo dentro del centro sino también en la sociedad isleña abriendo visiones a través de congresos a los que he traído a grandes especialistas en la materia.

Es un firme defensor de la educación en valores. ¿Es la asignatura más necesaria hoy que nunca?

Si no la que más, una de ellas seguro. Soy director pero como profesor por vocación doy dos horas a la semana esa asignatura. Por dos motivos, porque soy especialista en nuevas metodologías educativas y porque si quieres dirigir lo tienes que hacer desde dentro, e impartirla es para mí como un laboratorio en el que aplico esas nuevas dinámicas. En segundo de la ESO trabajamos el debate, con propuestas sobre si debemos acoger a los inmigrantes en nuestras costas; si las redes sociales socializan; si deben prohibirse los paraísos fiscales; o la última de este pasado martes, si se deberían censurar las letras de las canciones. Porque creo que el éxito de la educación reside en la confianza en las expectativas de tus alumnos. Si tú confías en ellos se crecen. Los jóvenes de hoy en día son mejores que nosotros porque tienen todo a su alcance. Por lo tanto, ellos deben ser el centro de su propio aprendizaje y nosotros acompañarles por si necesitan ayuda, para abrirles el camino.

Con deporte y solidaridad también como herramientas, según su programa educativo.

Desde pequeños les ofrecemos un desarrollo integral a los alumnos en el que deben estar acompañados del ejercicio físico con todo tipo de deportes, como tiro con arco, esgrima o incluso parkour. De aquí han salido figuras como Carla Suárez o Magüi Serna. Y en solidaridad disponemos de banco de alimentos propio, voluntariado y somos Escuela Amiga de Unicef.

¿Cómo asume su distinción como Hijo Predilecto?

Espero estar a la altura de este reconocimiento y seguir luchando por la educación en Canarias. Siempre estuve al tanto de los nuevos nombramientos, por los que sentía naje, que en hebreo significa orgullo ajeno, que es el sentirlo por una persona que no te toca nada, y considero un gran honor formar ahora parte de ese grupo, pero no solo yo, sino también mi mujer y mis dos hijos, porque yo no sería nada sin ellos.