La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, ha afeado al alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), que «no responda» al «problema social sangrante» que tiene la ciudad y se ha preguntado «cómo puede dormir tranquilo» cuando hay «familias con niños que no tienen para comer».

«Yo no podría dormir tranquila sabiendo que hay gente que no tiene para cubrir sus necesidades básicas», ha aseverado la exalcaldesa en un desayuno informativo en el que ha criticado que el grupo de gobierno no ha dado cuenta aún al PP de cuántas son las familias vulnerables de la ciudad a las que el departamento municipal de Servicios Sociales ha dado cita para octubre para atender sus necesidades de emergencia.

Pepa Luzardo ha rechazado, por considerarla limitada y «estigmatizadora», la tarjeta monedero de una cadena de supermercados que el Ayuntamiento ofrece a familias necesitadas para que hagan la compra, para lo que se exige a los beneficiarios que la presenten, junto a su DNI, a la hora de pasar por caja.

Ante la falta de personal de los servicios sociales municipales, la concejal del PP ha agradecido la labor que desarrollan entidades del tercer sector, como Cáritas, el Banco de Alimentos o Cruz Roja para cubrir parcialmente las necesidades vitales de muchas familias empobrecidas de una ciudad que tiene a 50.000 personas desempleadas y 37.000 sujetas a un ERTE y ha recriminado al Ayuntamiento que mantenga «congeladas» las aportaciones que hace a estas ONG y que no pague el transporte de los alimentos a las entidades que los reparten.

«Yo creo que el tema social es sangrante y que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, cuyo Ayuntamiento mantiene 315 millones de euros de remanentes más otros 353 en sus cuentas bancarias, no puede ser que no responda. Es una cuestión de gestión y sensibilidad», ha apostillado.

Tras las veinte visitas realizadas por el grupo popular en el primer semestre de este año a diferentes barrios de la ciudad para conocer de mano de sus vecinos los problemas de su día a día y transformarlos en iniciativas municipales para tratar de solucionarlos, Luzardo ha concluido que las necesidades sociales, las carencias en el mantenimiento de vías y zonas públicas, la falta de accesibilidad en el interior de las viviendas más antiguas y los problemas de aparcamiento son las deficiencias que se repiten en cada distrito.

Otra de las cuestiones a las que ha aludido la exalcaldesa es a la falta de vivienda, un asunto que, a juicio del PP, podría abordar el Consistorio, más que con la concesión de ayudas, que cree que llegan tarde y son insuficientes, y con los planes de reposición, cuya ejecución «se eterniza» y tienen una capacidad limitada, con la creación de una bolsa de vivienda, como hacen otras ciudades.

De esta forma, el Ayuntamiento podría ofrecer viviendas dignas durante ese tiempo a familias con necesidades habitacionales urgentes, un servicio que, ante la ausencia municipal, están empezando a ofrecer ONG, como ha ocurrido con una señora «que vivía en condiciones infrahumanas en el barro de San Roque».