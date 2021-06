La recuperación del Guiniguada recibe un impulso de los miembros de Asoclub

«Llevamos varios años abanderando propuestas para recuperar esta zona y no queremos que caiga en el olvido», señaló a este diario Juan José Benítez de Lugo, presidente de Asoclub. «Lo que buscamos es que se intervenga en el Guiniguada, independientemente del proyecto que escojan, lo que no queremos es que sea una autovía como lo es ahora», añadió, «se trata de un espacio ideal para crear un corredor verde». En su resolución, la federación no especifica ninguna propuesta de cuantas hay sobre la mesa para recuperar el barranco.

En total, apoyan la propuesta de un «nuevo Guiniguada» las 13 entidades que forman parte de Asoclub: Gabinete Literario, Real Club Náutico, Real Club Victoria, Real Club de Golf, Club de Natación Metropole, Real Club de Tenis Gran Canaria, Amigos Canarios de la Ópera, Amigos Canarios de la Zarzuela, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, Centro de Iniciativas de Turismo, Club Hespérides, Fundación Universitaria de Las Palmas y Escuela Luján Pérez.

Doreste señaló en abril que está dispuesto a estudiar propuestas para crear un corredor

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, indicó en abril que está dispuesto a estudiar la propuesta de crear un corredor verde en el Guiniguada incluida entonces en un manifiesto firmado por once entidades -muchas de estas miembros de Asoclub-. No obstante, advirtió que reabrir el cauce del barranco es «inviable» por los costes que conlleva y optó por el proyecto del Consistorio. Esta actuación consistiría en semipeatonalizar la vía, ensanchar aceras, regular aparcamientos, crear carriles bici y plantar árboles. Además, el edil aseguró a este periódico que la obra está pendiente de que el Cabildo traspase la carretera.

En los últimos 40 años distintos arquitectos y asociaciones han presentado hasta siete propuestas para transformar la Carretera del Centro, cuya calzada a modo de autovía cubre el cauce del Guiniguada desde la década de 1970. Una «losa», tal y como la definió el Gabinete Literario en 2018, que separa los dos barrios fundacionales de la capital y que tradicionalmente ha alejado las dinámicas sociales entre ambos.

Recuperar el Guiniguada para la ciudadanía -en detrimento del asfalto y el tráfico- es una cuestión que sale a la luz cada cierto tiempo y a la que no se le encuentra una salida. La propuesta más ambiciosa de las que se han presentado es del arquitecto Joan Busquets y data del año 2005.

El proyecto consistía en demoler la autovía que cubre el barranco y unir los dos barrios mediante pasarelas, además de crear un bulevar en el cauce y la desembocadura ganando espacio al mar con una gran zona peatonal. De aquel proyecto tan solo derribó el escalextric en 2006 y, posteriormente, se hizo una plaza frente al teatro Pérez Galdós y el mercado.

Mientras, en 2018 el arquitecto José Antonio Sosa presentó una iniciativa abanderada por el Gabinete Literario -entre otros- que consistía en seccionar la calzada y dejar tramos de la bóveda que cubre el cauce a modo de puentes, además de ajardinar.