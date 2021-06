El Ayuntamiento de la capital grancanaria presenta un superávit de 46 millones en 2020

Las cuentas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerraron el ejercicio 2020 con un superávit de 46 millones de euros. Con esta cifra de gastos inferior a la de ingresos en el año de la pandemia, que fue aprobada la semana pasada por el departamento de Intervención, el Consistorio ha empezado a analizar las iniciativas a las que destinará este dinero, una cantidad a la que se sumarán 39 millones de euros de remanentes. Esto hará que el Ayuntamiento realice «una inversión potentísima que en julio o septiembre se hará efectiva en el Pleno», asegura el alcalde, Augusto Hidalgo.

El Ayuntamiento viene de un año, el primero de la pandemia, en el que más de la mitad de las inversiones previstas se quedaron sin ejecutar, pero afronta «un escenario de una capacidad de inversión de 100 millones de euros a incorporar con el año en curso», detalla Augusto Hidalgo, que subraya que «lo vamos a invertir en la ciudadanía».

El Consistorio presume de haber mantenido las cuentas saneadas y una deuda cero en el año de la pandemia -de hecho por tercer año consecutivo-, una circunstancia que el alcalde considera «histórica» al haber logrado invertir más dinero que el anterior.

Hidalgo subraya que «es imposible de desmontar que hemos invertido más que en 2019»

«En el año de la pandemia, con más de 700 trabajadores en teletrabajo, con confinamiento absoluto durante meses, con la desescalada, con situaciones de emergencia y con un parón por decreto en el sector construcción, incluso así conseguimos invertir más recursos durante el año de la pandemia que el año anterior, lo cual es llamativo», valora el primer edil. «Es una situación financiera excelente», subraya.

Aunque la ejecución del gasto en 2020 fue del 71,7%, una cifra muy criticada el pasado viernes en el Pleno municipal por la oposición, Hidalgo prioriza la cifra total de las inversiones. «Me dicen si los porcentajes de ejecución son altos o bajos. Es que con esos niveles presupuestarios... si tú te gastas el 50% de 100 euros y yo me gasto el 20% de 10.000 euros evidentemente tengo un porcentaje más pequeño pero me he gastado mucho más. Hemos aumentado en los dos parámetros con respecto al año anterior, tanto la ejecución como la inversión. Es imposible de desmontar el hecho de que hemos invertido más en el año de la pandemia que en el anterior, cuando lo lógico es que con todas las administraciones paradas y que la gente trabajaba en sus casas se hubiera producido lo contrario», insiste.

«Aunque el porcentaje de ejecución de la inversión sea menor, lo que le interesa a la gente es que se inviertan más millones», considera Hidalgo, que recordó que desde el 2015 se han iniciado más de 700 obras.

El alcalde subrayó por último el hecho de que con motivo de la pandemia derivaron el grueso de los ingresos, en especial el pago del IBI, al 6 de diciembre, «por lo que sabíamos los ingresos que se iban produciendo, podía haber insolvencias masivas y haberse notado en la liquidación».