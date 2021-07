Participantes en el proceso de selección de Guaguas Municipales para cubrir una bolsa de empleo de 175 chóferes perceptores han expresado su defensa, a través de un comunicado, de la «corrección» de la última prueba celebrada. Los aspirantes a guagüeros, que sí pasaron la pruebas polémica, han salido al paso de las declaraciones realizadas por otros participantes eliminados que han denunciado «irregularidades» en el proceso, entre las que destacan la existencia de filtraciones. El sindicato Sitca denunció dichas irregularidades en la Fiscalía.

Con respecto a estas denuncias y declaraciones, quieren expresar su rechazo y ejercer su «derecho a réplica», porque consideran que son «una falta de respeto y de ética hacia nuestras familias», al tiempo que aseguran sentirse agraviados por el hashtag que utilizan para realizar su denuncia que dice: «#Los mejores estamos fuera». «¿Qué quieren decir, que los que hemos superado las pruebas somos unos ineptos, somos gente no cualificada? ¿no merecemos esos cortes? ¿somos unos analfabetos?», se preguntan.

Tras considerar que «todo el mundo está en su derecho a pedir la revisión y las explicaciones pertinentes sobre sus exámenes, añaden que no tiene sentido descalificar las bases del proceso selectivo ahora, porque las mismas «fueron publicadas en el BOE y no fueron impugnadas. Nadie se manifestó y nadie vio nada extraño. ¿Por qué ahora, tras no pasar el segundo corte, las bases no tienen ni pie ni cabeza?».

También cuestionan las denuncias sobre las filtraciones de los resultados «a través de un presunto chat de wasap. ¿Por qué no se denunció con anterioridad? O es que ese aspirante al que le pasaron esas repuestas no superó la segunda prueba del proceso selectivo y es ahora cuando el que fue cómplice quiere ser verdugo?» Entienden que la denuncia de los que han impugnado el proceso «no tiene fundamento ninguno» y supone «una descalificación para los que aprobamos y para Guaguas Municipales. Todo el proceso ha sido transparente, claro, eficaz y respetuoso con las medidas sanitarias».