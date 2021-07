El Ayuntamiento une a expertos y vecinos en su estrategia de patrimonio natural

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, dio a conocer la iniciativa denominada ‘Urbanismo y Patrimonio natural: Soluciones en la naturalización de la ciudad y su transición ecológica’ ayer en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del geógrafo y técnico de dicho servicio Santiago Hernández. Ambos detallaron que estas jornadas surgieron tras la publicación del Catálogo de Aves del Puerto de Las Palmas editado por la Autoridad Portuaria que le fue entregado al Gobierno local y que servirá de punto de partida para el debate sobre conservación de la biodiversidad.

Hernández explicó que, en materia de potenciación del patrimonio natural de la ciudad, «es conveniente este proceso de reflexión porque a veces desde el ámbito técnico se necesita mucha información e investigación. La capital alberga un espacio urbanizado de tan sólo un 40%, el resto es espacio rústico del cual un 30% es espacio natural protegido», dijo. «Hay 100 zonas de especial interés medio ambiental, otras 20% paisajísticas» que están presentes en el lineamiento verde de Urbanismo para «garantizar su conservación» y potenciarlas. Todo bajo unas «estrategias que vienen imponiéndose desde Europa para cumplir con el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia del Gobierno de España», indicó.

El geógrafo que está al frente de estas jornadas indicó que durante las ponencias van a profundizar sobre la política que maneja el Consistorio capitalino con el fin de «reforzar» el patrimonio natural y también aumentarlo. En este sentido ha recordado que hay varios centenares de especies de fauna y flora de reconocido interés biótico en la ciudad y rememoró que por ello han impulsado los recorridos naturales «que se han estado extendiendo en proyectos como el de la metroguagua que contiene un capitulo específico de potenciación del patrimonio natural con el arbolado».

Comentó que se les «ocurrió» reunir a expertos en diversas áreas «que nos ayuden a ordenar y aportar nuevas soluciones, así como a plantear nuevas problemáticas». En cuanto a las dificultades que presenta actualmente la ciudad en esta materia, el técnico de Urbanismo agregó que el principal es «la presión del crecimiento urbano que se ha ido ejerciendo sobre el patrimonio natural y su valor paisajístico. Hace falta construir infraestructuras viarias, viviendas, centros comerciales para la dinamización económica ya que en décadas anteriores no hemos tenido cuidado con eso», apostilló. También hizo énfasis en la insistencia que están haciendo las administraciones estatales, comunitarias e internacionales para que se cumpla con el objetivo del desarrollo sostenible y que la ciudad tenga un patrimonio natural bien conservado». Reiteró a su vez que en el municipio no sólo hay flora y fauna sino volcanes, barrancos y otras áreas del litoral. «El valor biológico del frente marítimo de San Cristóbal que es similar al de Las Canteras y no se conoce», lamentó.

Las ponencias comenzarán sobre las 10:00 y se prevé que concluyan a las 19:30 horas, además, serán gratuitas y abiertas al público en general. Iniciarán con la presentación del Catálogo de Aves del Puerto de Las Palmas a cargo de Javier Doreste y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra. Posteriormente, el catedrático de la ULPGC, Ricardo Haroun Tabraue, quien impartirá la ponencia ‘La biodiversidad marina en Las Palmas de Gran Canaria: una apuesta de futuro para la ciudadanía y el Urbanismo’. Las arquitectas Elsa Guerra y Noemi Tejera ofrecerán la charla ‘El sistema de espacios verdes en la ciudad y su entorno. Nuevas oportunidades’. También tendrá lugar la ponencia ‘Planificación urbana y puesta en valor del patrimonio natural en las estrategias de renaturalización de la ciudad’, de Santiago Hernández, y finalmente se celebrará el debate ‘Retos y soluciones para una renaturalización de la ciudad y su desarrollo sostenible e integrado’. Para asistir presencialmente, será necesario inscribirse a través de la correo electrónico concejalia.urbanismo@laspalmasgc.es.