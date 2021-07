Carles Francino: «Tenemos que esforzarnos por combatir lo cutre, lo crispado»

La Eurocopa obliga a recortar la emisión de La Ventana, pero no han dejado de venir a Las Palmas de Gran Canaria...

Estuvimos dudando, pero al final vamos a hacer una Ventana de una hora. El Festival de Música de Canarias es una cita de suficiente enjundia para viajar. El fútbol es un símbolo de pasión global, pero antes que el fútbol estaba la música. Es un nexo de unión para tantas cosas que pueden ser positivas que ponerla en la radio en este tiempo es oportuno.

¿Cuánta falta nos hacen cosas así, bellas, en estos tiempos tan sombríos?

Tenemos que hacer un esfuerzo por combatir lo cutre, lo crispado, lo negativo, y no ceder el terreno a los más cenizos y ruidosos. En nuestra vida colectiva hay proyectos que levantan el ánimo, que nos hacen más felices. No concibo una vida sin música e intento modestamente, desde el altavoz que tenemos, ceder espacio a esto y no regalar tantos minutos a cosas que nos meten en un bucle de enfrentamiento que no conduce a nada bueno. Ya tenemos bastantes problemas; demos espacio a la cultura, a la música, al teatro, a la literatura, al cine, al humor, a las iniciativas solidarias.

En la radio no hay nada peor que el ruido. ¿Qué ha ocurrido para que haya invadido la política y la sociedad?

En parte, que los medios y los ciudadanos nos hemos dejado comer terreno por el ruido, por falsos debates que no son debates, sino enfrentamientos, por cosas que circulan por ahí con apariencia de periodismo, pero que en realidad no lo son. Nos tenemos que acostumbrar a este nuevo escenario donde todo circula y es imposible digerirlo, pero donde es más necesario que nunca jerarquizar. Si queremos seguir manteniendo los niveles de confianza, de credibilidad y de seguimiento tenemos que esforzarnos en que se nos vea como un filtro y no ir simplemente soltando una cosa tras otra sin orden ni concierto. Hay que tratar de seleccionar historias particulares que sean de interés general y no dar cancha a manifestaciones, valores y movimientos que van muy en contra de todos nosotros, aunque no nos demos cuenta.

Muchos de esos movimientos vienen de la ultraderecha. ¿Cuál debe ser la postura del periodismo frente a esa amenaza?

No hay una receta mágica, pero sí una búsqueda constante del equilibrio entre lo que supone dar cancha gratuita y silenciarlos. En estos meses ha habido debates en España sobre temas concretos: eutanasia, inmigración y racismo, matrimonio igualitario, violencia machista... El periodista tiene que recibirlo, ser capaz de certificar la verdad y la mentira -porque mienten muchísimo- y combatirlo con información. No hay argumento más potente que los datos y muchos de los que dan son directamente mentira, como cuando hablan de las denuncias falsas de agresiones a mujeres y la Memoria de la Fiscalía dice que son el 0,001%. Respeto mucho que todo el mundo vote lo que le da la gana, pero hay bastante gente en la ultraderecha, y no solo en España, que están intentando cargarse la democracia desde dentro, por mucho que digan que no. Ante esto no puedes permanecer impasible, tienes que moverte y hacer algo. En nuestro caso, como periodistas, combatir las mentiras con argumentos y datos.

¿Tratan de plantar la semilla del disenso?

Claro. Fabricar un enemigo exterior resulta muy rentable y muy sencillo. Vale para cualquier tipo de populismo, de extremismo. Podríamos encontrar varios ejemplos muy actuales, además. Creo en la convivencia, en el respeto, en la tolerancia y en debatir de todo. El viernes pasado, y lo pongo como ejemplo, hicimos un programa en la catedral de Burgos y entrevistamos al arzobispo. Hablamos de la eutanasia con él y está en contra. Lógico, la sorpresa sería que estuviera a favor, pero el respeto con el que contrapusimos argumentos estuvo muy bien. No en todos los momentos la Iglesia española ha tenido la delicadeza que mostró este señor el otro día para expresar sus discrepancias. Todo se puede discutir, todo se puede debatir desde el respeto.

¿Nos cuesta ponernos en el lugar del otro?

Desde luego, tenemos otra pandemia desde hace tiempo en este país que es cada vez mayor. Ahí estamos todos metidos: nos cuesta un mundo aceptar argumentos que no vayan en nuestra propia dirección. Vivimos cada vez más en burbujas: leemos, escuchamos, vemos y nos alimentamos de aquello que nos place, pero eso va mutilando nuestra conciencia crítica. Hay una especie de imposibilidad manifiesta de reconocer los argumentos del otro. Siempre pongo este ejemplo: España está desde hace años en ‘modo Sálvame’. No discutimos, nos peleamos. No debatimos, nos enfrentamos. No hay adversarios, hay enemigos. No solo es la política, también es la televisión, los medios, las redes sociales, Twitter, que es la barra del bar a las cuatro de la mañana todos borrachos...

Uno de los temas que más enemigos maniqueos ha generado es la situación de Cataluña y ahora, los indultos. ¿Qué espera que llegue con ellos?

No sé qué llegará, pero sí sé lo que hubiera llegado sin moverse nada, que es empeorar día a día. En estos diez años se han acabado perfilando dos bloques muy claros. En todos los campos, en el independentismo o en el españolismo más rancio, hay un grupo de personas -políticos, sociedad, empresarios, periodistas- que quiere resolver esto y otro que no, y con los indultos se está viendo. Es hora de empezar a enfocar este asunto pendiente de Cataluña y su encaje en España desde este punto de vista. Con los indultos tengo todas las reservas del mundo y entiendo que hay gente que le repatea que estos políticos que se saltaron la ley salgan beneficiados de una medida de gracia, pero también entiendo -y además comparto bastante- ese pensamiento de que las penas que se les han impuesto son desproporcionadas.

En cualquier caso, entrañan riesgos políticos...

Es una maniobra muy delicada y puede tener un coste electoral muy grande, pero no entiendo ese sabotaje permanente de la derecha, que lleva una etapa ultramontana desde la irrupción de Vox. No entiendo no dar ninguna alternativa, dedicarse todo el día a denunciar que España se rompe, la humillan, la venden, la trocean y no sé cuántas cosas más. Estar permanentemente torpedeando cualquier iniciativa me parece bastante ruin. Este gobierno, como todos, ha metido la pata en algunas cosas y se le puede criticar por otras, pero es metafísicamente imposible que lo haga todo mal, que sea ilegítimo desde el minuto cero. Entrar en ese terreno es convertir la política en una competición de valores y de moralidad muy peligrosa. No sé hacia dónde van esta derecha y esta ultraderecha, porque en España hay muchísima gente conservadora o liberal que es respetuosa y no está de acuerdo con esto.

También ha surgido lo que algunos han descrito como un ‘procés a la madrileña’. ¿Cuál es su origen?

Tiene que ver con un plan que hace 20 años Aznar tenía en la cabeza, que diseñó y en buena manera ha ejecutado. Quería convertir Madrid en una supercapital que fagocita lo que tiene alrededor, que es un imán de inversiones, proyectos o talento. El penúltimo eslabón de este proceso es este surgimiento de una identidad madrileña propia, por encima de no sé qué, que tiene a Isabel Díaz Ayuso como principal referente. Esto es más madera: más guerra cultural, más debate identitario, más enfrentamiento entre territorios. Con independencia de lo que piense cada uno, Madrid y Cataluña están tirando en direcciones contrarias y eso es así desde hace años. De todas formas, Madrid no es una unidad de destino en lo universal. Conviven muchas realidades: está el de la corte, el poder político, económico, mediático, judicial... Ese poder de Madrid como centro de una España que no quieren que se mueva es uno determinado, y luego está el otro, acogedor, canalla, cívico...

¿En qué lugar queda el resto de territorios con ese debate continuo Madrid-Cataluña?

¡Es que hay vida fuera de Madrid y Barcelona! No me canso de decirlo y de intentar reflejarlo en la radio. Pasan cosas fuera del procés, del Ave, de las infraestructuras del Prat y de Barajas... España es mucho más que eso. En Valencia están ocurriendo cosas muy interesantes, en Canarias, en Andalucía, en Galicia, en todas partes. Del País Vasco nadie habla ahora, por ejemplo, pero no solo a nivel político. En la España vacía están surgiendo muchos proyectos que merecen la pena y estamos todo el día en el bucle, dando vueltas a lo mismo. Ahora los indultos, hace unos días eran los fondos europeos, la semana próxima será otra cosa... Nos dejamos comer el terreno y a veces hay una sensación de desánimo, de que España es así y esto es como una plaga bíblica, que no responde a la realidad.