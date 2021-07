Fiestas del Carmen, un fervor más allá de la pandemia

A las seis de la tarde de este martes, puntual a su cita, la pequeña parroquia del barrio se llenó todo lo que le permitieron las medidas de seguridad impuestas por el coronavirus y decenas de feligreses acompañaron a la Virgen del Carmen en su lento descenso desde el camarín. Durante un breve discurso, el párroco del templo agradeció a la Imagen su ayuda a lo largo de los últimos meses, tan difíciles para la sociedad en su conjunto por el virus. El sacerdote insistió en que, gracias a su providencia, se pudieron seguir desarrollando con cierta normalidad las celebraciones litúrgicas, así como todas las actividades parroquiales. También quiso dar las gracias a todas las personas que, desinteresadamente, han contribuido con su tiempo y dedicación a colaborar con los más desfavorecidos en estos tiempos tan aciagos.

Según Del Rosario, la Patrona les «colma de todas sus gracias y nos da una especie de salud espiritual»

Entre cánticos populares del coro, al final de los cuales se rezaban Avemarías a la Patrona de los marineros, esta fue bajando de su camarín, mientras una docena de móviles desperdigados por todo el templo inmortalizaban el momento. Al fin, con el repiquetear de las campanas y el tronar de los voladores, la Virgen del Carmen, tras un año de ausencia, volvía a estar cerca de sus feligreses, que la honraron, en medio de una cerrada ovación, con vivas y olés: «¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Carmen, Guapa, Guapa, Guapa. Ole, Ole y Ole!».

«Es un rayo de esperanza el poder sentir a la Virgen más cerca, nos llena de luz y es como un chute de medicina», aseguró este martes Benahoare del Rosario, uno de los costaleros de la Virgen al salir del templo tras su descenso. Este joven isletero comentó que para él el año comienza en julio, momento en el que su Patrona le «colma de todas sus gracias y nos da esa salud espiritual». Tras un complicado 2020 por el confinamiento y las posteriores restricciones a causa de la Covid-19, que el Carmen vuelva a celebrarse con garantías de seguridad, pese a que él no podrá llevar a hombros la imagen en procesión, es un «motivo de alegría y júbilo», pero también les insufla «esperanza» para que en 2022, con la vacunación ya avanzada, puedan volver todos los actos como era habitual.

Por las calles que rodean el templo, muchos isleteros se quedaron con las ganas de entrar a la parroquia a ver cómo descendía la patrona de los marineros. Sin embargo, para ese grupo de unas 30 personas la alegría era la misma que se sentía en el interior de la parroquia. Así, una mujer apuntó que, en el interior o desde fuera. La Virgen «siempre está para nosotros» y por ello cada año la acompaña en el mes de julio para venerarla como merece. Tras su descenso, y antes de que comenzara la Eucaristía, un nutrido grupo de personas esperaba pacientemente en la puerta para poder entrar a rezarle y honrarla.

Este miércoles, desde las 21:00 horas, se celebra el pregón de las fiestas a cargo de José Luis Yánez

Y es que el barrio de La Isleta no se puede entender sin su Patrona. El presidente de la Comisión de Fiestas, Alexander Arce, explicó cómo de grande es ese fervor entre los vecinos. «Han sido horas de nervios y preparativos, pero ahora estamos tan felices de poder estar un poco más cerca de Ella, que todo compensa», aseveró. El joven, que asumió la dirección el año pasado, se tuvo que enfrentar una «difícil decisión» al suspender gran parte de los actos multitudinarios del pasado año por la pandemia. No en vano, recordó, en 2020 fue la primera vez en la historia de estas fiestas que el Carmen no bajó, fiel a su cita, desde su camarín, aunque ello no les impidió mantener «latente» el fervor aunque no pudieran mostrarlo como siempre.

En torno a las 12 del mediodía de este martes, arrancaron oficialmente los actos con el pasacalles anunciador, que fue amenizado por un grupo juvenil de batucada que recorrió algunas de las calles de La Isleta para ir levantando el ánimo de sus vecinos. Previamente, un espectáculo de pirotecnia y el repique de campanas anunciaron que este año, pese a que no haya procesión ni alfombras que decoren el barrio, sí que habrá muchas actividades para recuperar parte de la normalidad perdida. De hecho, este miércoles a las 21:00 horas será el pregón de las festividades, que corre a cargo del cronista oficial de la Villa Mariana de Teror, José Luis Yánez Rodríguez, desde la entrada al templo en la calle Benartemi, al que podrán asistir 100 personas como aforo máximo permitido.