El Puerto descarta el uso del Sanapú para las celebraciones del Carnaval

Fuentes de la concejala Medina han eludido pronunciarse sobre el asunto, y se han limitado a afirmar que el «Ayuntamiento va a explorar todas las vías legales para salvar el Carnaval de Santa Catalina y el de Día en Vegueta. Mientras haya amparo legal, hay posibilidades de que se pueda aspirar a ello, por lo que no cabe ahora mismo hablar de otras soluciones».

Una portavoz de la edila añadió que «aunque se puede ir dando vueltas a muchas opciones, la aspiración final es mantener el Carnaval en los espacios que lo han acogido hasta ahora».

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, Medina se ha entrevistado esta semana con el responsable portuario para sondear la posibilidad de usar este recinto, aunque Ibarra le advirtió -como ocurrió con el exalcalde Juan José Cardona en 2013 cuando pidió el muelle de cruceros para los chiringuitos y mogollones- que los servicios jurídicos jamás autorizarían una celebración de este tipo tan cerca de los muelles, debido al enorme peligro que existe de que la gente borracha se caiga al mar.

La principal razón esgrimida por la Autoridad Portuaria tiene que ver con la seguridad, pero es conocida desde hace tiempo la estrategia que tienen los responsables portuarios para la zona, cuya actuación principal gira en torno a un gran parque urbano, que dé respuesta a las demandas de los vecinos de La Isleta y Las Canteras y que cuenta con el apoyo del alcalde Augusto Hidalgo y el edil de Urbanismo, Javier Doreste.

Ese gran parque, que forma parte del proyecto Puerto-Ciudad y que dotaría a La Isleta y Las Canteras de una gran zona libre y de esparcimiento sería posible una vez que se lleve a cabo el traslado de las naves humanitarias del Proyecto Mundial de Alimentos. Y es el retraso que arrastra el traslado de las naves del PMA al muelle de La Esfinge el tercer elemento que impediría a la ciudad contar con una zona despejada al menos hasta 2024.

La edil asegura que se explorarán todas las «vías legales» para seguir con los actuales escenarios

La construcción de las nuevas naves aún no han salido a concurso y por muy pronto que se lleve a cabo la licitación, habrá que esperar al menos dos años todavía para que se pueden derribar los viejos pabellones.

El Ayuntamiento se viene planteando buscar zonas alternativas para sacar las celebraciones carnavaleras con grandes aglomeraciones de las zonas residenciales, desde que los tribunales empezaron a pronunciarse en contra de los mogollones de Santa Catalina. En aquel momento se barajaron el muelle de Santa Catalina, El Sebadal o el Rincón.

Incluso, el exalcalde Juan José Cardona trasladó la fiesta en 2013 a El Rincón, pero la experiencia no gustó a nadie y ese mismo año el entonces regidor anunció que los siguientes mogollones se celebrarían en el Puerto. Pero ello no fue posible y solo un acuerdo in extremis alcanzado con la comunidad de vecinos de Simón Bolívar permitió, pese a contar con un auto judicial que prohibía los mogollones en el parque, que continuaran las celebraciones en Santa Catalina, con las condiciones impuestas por los vecinos que, en la práctica, acabaron con los mogollones.

En aquel momento, la Autoridad Portuaria rechazó de manera frontal la posibilidad de celebrar los mogollones y colocar los chiringuitos en el muelle de Santa Catalina, como pretendía el Ayuntamiento, por ser incompatible con su uso como base de operaciones y atraques de cruceros. En cualquiera de los casos, tras las sucesivas sentencias que descafeinaron el Carnaval de Santa Catalina y esta reciente que obliga a sacar la celebración carnavalera de Vegueta, al Ayuntamiento no le queda más remedio que buscar un lugar alternativo para las fiestas más populares de la ciudad, porque cada día son más los vecinos que reclaman su derecho al descanso y las leyes y los jueces les amparan.