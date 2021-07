Las Charcas de San Lorenzo también existen

Hace justo un año que los vecinos de San Lorenzo y Tamaraceite, junto a la Plataforma Salvar las Charcas de San Lorenzo, nos movilizamos pidiendo que el último estanque de barro que contenía agua en este paraje dentro del Espacio Protegido de Pino Santo, no se secara. Recordarán aquellas imágenes de una cuba de agua llenando el estanque de manera simbólica.

Tras un año de espera las cosas continúan igual, en cuanto a las intervenciones de las instituciones, a pesar del apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria y la de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento que incluso aprobaron por unanimidad una moción para actuar en el espacio a través de un convenio mientras se mantenían conversaciones con los propietarios de los estanques.

Al margen del papel político, durante todos estos meses SEO BirdLife ha realizado un censo de aves en el enclave para determinar su valor como enclave ornitológico. Tres técnicos acuden dos veces en semana a este humedal que lucha por sobrevivir como espacio natural dentro de la ciudad. Un estudio que trata de actualizar los datos que se recogieron hace años y que referían la presencia de más de medio centenar de especies distintas de aves en la zona, casi el mismo número que en la Charca de Maspalomas. Cigüeñelas, chorlitejos chicos, alpispas, mosquiteros, garzas y ánades, garzas reales, alpupús, mirlos, cernícalos, aguilillas, pollas de agua, alcaravanes,... habitan en este espacio en algún momento del año, este año gracias a la tormenta Filomena.

Pero a los vecinos del distrito nos da la sensación que el Ayuntamiento nos está “ignorando” o no son capaces de ver el potencial de este espacio. El área de Sostenibilidad Ambiental ha lanzado un proyecto denominado La Infraestructura Verde de Las Palmas de Gran Canaria, un bonito proyecto con actividades de sensibilización y educación ambiental sobre el conocimiento y mejora de la Infraestructura Verde de Las Palmas de Gran Canaria y donde se celebrarán charlas-debate, talleres participativos, así como salidas didácticas al Parque Ambiental de El Lasso y al entorno del complejo defensivo de San Juan y Batería de las Mesas de San Juan. ¿No era una excelente oportunidad para poner en valor este enclave? Pero no solo esto sino que en el Museo Elder se van a desarrollar otras jornadas muy interesantes denominadas Urbanismo y Patrimonio natural: Soluciones en la naturalización de la ciudad y su transición ecológica donde expertos y vecinos de la capital, analizarán las problemáticas e iniciativas existentes en la ciudad con el fin de potenciar el patrimonio natural. Y aquí no se ha tenido en cuenta tampoco ni a las Charcas ni a los vecinos del distrito, ni a la Plataforma ni a organizaciones como Turcón o SEO BirdLife que han apoyado desde hace años este proyecto.

Los vecinos del distrito así como la Plataforma Salvar las Charcas pedimos que no se nos ignore, continuamos luchando por la recuperación de este entorno, repoblar con especies autóctonas, rehabilitar los estanques de barro y la arquitectura acuífera y facilitar un entorno en el que las aves puedan volver a nidificar en la zona y propiciar que los escolares, no sólo de nuestro municipio sino de toda Gran Canaria, así como las asociaciones, colectivos y grupos de personas en general, tengan un lugar donde puedan conocer y disfrutar de un espacio agroambiental.

A las obras de rehabilitación y acondicionamiento de los estanques le debería seguir una segunda fase de reconversión en Aula de la Naturaleza aprovechando los ecosistemas de la Mayordomía, la Montaña de San Gregorio y el Barranco de San Lorenzo.

Este proyecto podría propiciar el contacto de los niños y niñas, jóvenes y adultos de nuestro distrito y de la ciudad de Las Palmas de GC con la naturaleza en un entorno natural pero cercano a la ciudad.

Proponemos poner en valor un espacio que actualmente está semiabandonado con proyectos que estén basados en el desarrollo sostenible, acorde a la filosofía que la Plataforma siempre ha defendido. Pedimos la puesta en marcha de nuevos proyectos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo rural, como cultivos experimentales, el aprovechamiento de los residuos vegetales para la elaboración de compost a través de lombricultura y otras técnicas, con aprovechamiento en las mismas fincas que estén en desuso. Los diferentes proyectos que se pongan en marcha respetarían al máximo las normas de conservación establecidas en las ordenanzas urbanísticas correspondientes, buscando el impacto ambiental cero, en la medida de lo posible, con actuaciones de reducido volumen e integradas en el paisaje, y que pueden complementar las rentas de los agricultores y ganaderos, al mismo tiempo que dotarían a las fincas de nuevas posibilidades.

Aunque, si respetáramos el convenio firmado en el mes de septiembre por todos los grupos políticos, se podría empezar por instalar elementos interpretativos sobre vegetación, fauna, paisaje, geomorfología, usos tradicionales, etc. en lugares de gran afluencia de usuarios, que informe al caminante del recorrido de los senderos que hay entre los estanques de barro, distancia, dificultad, número de etapas, accesos y servicios, así como otros senderos próximos que llevan a Teror o lugares de interés a los que se puede acceder desde el mismo, y de la fauna y flora existente en el lugar.

En Tamaraceite y San Lorenzo no nos hemos olvidado ni de este espacio ni de las promesas que nos han realizado las distintas instituciones y esperamos ver pronto algún movimiento ya que como expone uno de los objetivos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia hay que dar un impulso a la transición verde para que el progreso de la sociedad sea justo, pero también seguro y duradero, es preciso incorporar en el diseño de las políticas públicas y en la regulación de la actividad económica los límites ambientales de nuestro planeta y detener los procesos de deterioro ecológico. Este Plan incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales europeas, igual puede ser el punto de partida. Por sugerencias que no quede.