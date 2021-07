La plantilla temporal emprende movilizaciones para ser fija

El 70% de la plantilla del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se nutre de trabajadores y trabajadoras laborales que son temporales, pese a contar con una antigüedad que oscila entre los once y los 26 años. A los 854 laborales afectados por este abuso de temporalidad hay que añadir doce interinos que han sobrepasado los tres años, aunque en total hay trabajando en el Consistorio un total de 153 funcionarios interinos con una antigüedad que oscila entre los 26 y los dos años. Laborales e interinos emprendieron ayer movilizaciones para exigir al Ayuntamiento capitalino que los haga fijos sin tener que pasar por el concurso oposición libre que prepara el gobierno municipal, siguiendo las directrices estatales. Las movilizaciones convocadas por el comité de empresa, que han sido apoyadas por todos los sindicatos, fueron acordadas en asamblea y se prolongarán todos los miércoles hasta el próximo mes de diciembre y los viernes en los que se celebre pleno ordinario.

Los trabajadores han planteado de forma paralela, a través de Intersindical Canaria, una demanda colectiva en los juzgados de lo Social para que obligue al Ayuntamiento ha declarar la fijeza de este personal.

Fue precisamente la filtración de un borrador del gobierno municipal que contempla la convocatoria de oposiciones de libre concurrencia para estabilizar al personal, la que ha movilizado a los trabajadores, que advierten de que esta medida contraviene totalmente lo que establece la doctrina del Tribunal Europeo para acabar con el abuso de temporalidad. Los manifestantes indicaban ayer que desde 1995 no se ha convocado un concurso oposición y, «de repente, le han entrado las prisas para cumplir lo establecido por el Gobierno estatal, que lo que hace es sancionar al personal temporal, no a las administraciones que abusaron» de esa situación.

Así, Jessica López García, presidenta del comité de empresa, subrayó que «la sentencia del Tribunal Europeo dice bien claro que el concurso oposición no es la solución para acabar con la temporalidad de estos trabajadores que, como mínimo, llevan quince años trabajando en la administración. Lo decimos nosotros y lo dice el Tribunal Europeo. Esto está bien claro; otra cosa es que no lo quieran ver o no lo quieran aplicar».

Al respecto, señaló que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo establece como «no válidas la convocatoria del puesto del abusado a procesos selectivos de libre concurrencia, con resultado incierto para el trabajador público temporal que sufre el abuso injusto por parte de la Administración contratante».

Tampoco admite la justicia europea la transformación del trabajador laboral temporal en laboral indefinido no fijo, porque se trata de una situación que «sigue expuesta a las amortizaciones o ceses por cobertura fija del puesto», como sería el caso de una hipotética convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE). El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2003 un plan de estabilización del personal laboral, que se materializó en 2005 y 700 trabajadores laborales temporales pudieron acogerse a dicho acuerdo, pero sólo supuso su declaración como indefinidos no fijos. «Augusto escucha, estamos en la lucha» y «Contra el abuso de temporalidad» eran algunas de las frases que se escuchaban ayer en la concentración realizada delante de las oficinas municipales de León y Castillo, a la que acudieron varios centenares de trabajadores, incluidos representantes de los sindicatos que firmaron en Madrid el acuerdo estatal de estabilidad, que ha sido calificado por Intersindical Canaria como «una traición» porque no respeta la jurisprudencia del Tribunal Europeo y establece el concurso oposición de libre concurrencia como forma de estabilizar al personal, un proceso para el que la Unión Europea le ha dado de plazo a las administraciones españolas hasta el año 2024.

«Lo más grave», señalaba uno de los trabajadores concentrados, «es que hemos estado durante un montón de años esperando unas oposiciones y no las han convocado y, de repente, les entran las prisas tras el ultimátum de la Unión Europea». Según el comité de empresa, el Tribunal Europeo ha dejado claro que «la forma de sancionar este abuso de temporalidad es la declaración de fijeza, porque han sido las administraciones y no el trabajador las que han provocado ese abuso».

Otro trabajador aseguró no entender por qué el Ayuntamiento no quiere hacer un plan de estabilización «similar al que hizo el Cabildo de Gran Canaria en 2002, cuando se dio estabilidad a 3.000 personas».

Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria intentó sacar adelante en el pasado pleno una declaración institucional en defensa de la estabilización del personal municipal que respete la jurisprudencia europea, pero solo fue apoyada por Ciudadanos, Unidas Podemos, Beatriz Correas y Carmen Guerra.