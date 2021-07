El Carmen marca el ritmo en La Isleta

En La Isleta ya se respiraba ayer el aire de la fiesta y no solo por la diana floreada que despertó a muchos desde las ocho de la mañana, la profusión de banderolas o la algarabía de la feria de artesanía y los preparativos en la calle de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen para la celebración hoy de su día grande.

La Virgen no saldrá este año a la calle por segundo año consecutivo, pero su presencia se puede contemplar, aunque una no quiera, en casi todas las calles del barrio, replicada en láminas, en mantones, en cerámicas o en los altares que algunos vecinos confeccionan en sus casas desde hace muchísimos años, una tradición que consiste en exhibir las imágenes sagradas a través de las ventanas para que la gente las contemple y, sobre todo, para que la «imagen verdadera», la que sale de la iglesia, se pare a su paso y deje su perfume de bendición. Este año tampoco pasará y, por tanto no será necesario desplegar las alfombras de sal, razón de más señalan los guardianes de esta tradición para mantener la presencia de esas otras tallas en las calles isleteras, algunas de ellas, auténticas joyas de la escultura religiosa y de la decoración floral.

Los altares hogareños se instalan a lo largo de las calles por donde pasa la Virgen en las madrugadas o en la procesión principal. Ayer arrancó la exhibición de altares, una ruta que comenzó durante la mañana y se mantendrá hasta la mañana de hoy en las calles Fontanales, Menceyes, Junta de Obras bloque número 76, Majadilla y al final de la calle 22 de Mayo. Estas son las que se han incluido en la ruta, pero hay muchos más a lo largo del barrio, unos más lujosos, otros más sencillos y humildes. Todos ellos comparten la devoción por el Carmen.

Fontanales, 88

Benahoare del Rosario y Ruymán Hernández daban, poco después del mediodía de ayer, los últimos toques a su altar de la calle Fontanales número 88. La imagen, una talla realizada en Olot que tiene más de un siglo, aguardaba en el patio mientras Del Rosario y Hernández le daban los últimos toques al altar con una almohada de anturios fantasía y lisianthus de color rosa, bandejas de plata que se estrenan este año y candelabros. Este año se ha enramado también el dintel de la ventana. «Este altar lo empezamos a hacer el año pasado, que no salió la Virgen, pero en años anteriores lo hacíamos en otra calle que formaba parte del recorrido de la procesión. Decidimos hacerlo aquí para que la gente que vuelva de la iglesia por esta calle pueda ver a la Virgen. Es una forma de que la gente sienta la presencia de la Virgen en la calle», señalan, mientras anuncian que hoy habrá descarga de voladores desde su casa.

Se trata, explican, de «una imagen de familia de culto doméstico, de una tatarabuela, y este día intentamos dotarla de su máximo esplendor, con lo mejor que tiene la casa para las ocasiones especiales. Este año nos hemos esmerado más, tanto es así, que el altar se va a quedar en esta casa». Del Rosario destaca que aunque se trata de una imagen seriada, la talla fue restaurada, mediante un trabajo de gran calidad, que «le sacó una pátina muy verdadera, lo que la dota de una mayor naturalidad, con los colores originales, que le da una gran pureza. De todas las que he visto de esa época esta es la más elegante y la más exacta», aunque reconoce que en los altares domésticos de La Isleta «hay otras imágenes muy bellas y de gran valor artístico».

Como en la mayoría de los hogares españoles, en La Isleta quien más quien menos tiene una imagen religiosa en su casa. «Si no tienes la escultura, tienes una lámina o un cuadro o un Cristo en la alcoba, es algo devocional», señala Del Rosario, quien entiende que la tradición de exhibir una imagen «al paso de la Virgen de la parroquia es señal de respeto y, sobre todo, que es la verdadera, la de carne y hueso, la que pasa por delante y bendice a la tuya, dejando a su paso ese perfume de bendición. Por eso mucha gente ponía, si no tenía esculturas, sus cuadros de alcoba. Aunque no tuvieran una escultura, porque no todas las familias tienen posibilidades económicas para ello, no por eso dejaban de poner su altar. Clavaban una tacha en la pared, ponían la lámina y la rodeaban de flores. Otros en lugar de faldones, ponían colchas, todo en función de sus disponibilidades económicas. Puedes ver desde un altar con una manta con la cara de la Virgen hasta una escultura barroca tallada en madera con flores increíbles».

La tradición de los altares domésticos fue decayendo con el tiempo hasta que hace unos tres años hubo una especie de recuperación de esta costumbre. «Se sacaron más que nunca, pero como hace dos años que no sale la Virgen esta tradición se ha vuelto a apagar un poquito», indica Hernández. Pese a ello, Benahoare señala que esa tradición «sigue en auge» y que hay gente joven como él que «quiere seguir comprando imágenes religiosas».

Para Ruymán Hernández, «el Carmen es un conjunto de sentimientos, el principal el religioso, la devoción, la profunda fe que tengo por la Virgen, que luego se manifiesta en lazos familiares, lazos amistosos y, con el paso de los años, en un arraigo muy profundo. Pero luego está también la cuestión familiar, los recuerdos, los amigos, las tradiciones....».

El Carmen, sostiene, «es como la Navidad pero vivida de una manera más hacia la calle. Por lo menos para mí es más festiva, aunque igual de alegre. El Carmen es la identidad más genuina de La Isleta y marca el ritmo incluso familiar. Para nosotros el año, en vez del uno de enero comienza cuando termina la fiesta del Carmen, que empezamos a preparar la siguiente fiesta».

Por todo ello, añade, la suspensión de las procesiones por la pandemia se ha vivido con una gran tristeza. En palabras de Benahoare, «la Pascua del isletero es el Carmen. Para el cristiano es la Navidad y la Semana Santa, pero el Carmen también tiene un núcleo celebrativo anual. Cuando acaba, comienza el año celebrando otro Carmen».

Menceyes, 55

Unas pocas calles más arriba, en Menceyes número 55, Manuel Martín Lasso Manolín acaba de sacar la imagen del Carmen al salón para que la gente la pueda admirar desde la calle a través de la ventana abierta de par en par. Se trata de una imagen de más de metro y medio de altura que calcula que tiene más de cincuenta años de antigüedad. «Durante el resto del año la tengo en una habitación para ella sola», cuenta Lasso, quien añade que es una tradición heredada de su bisabuela que él intenta mantener viva en una casa que, asegura, es de las más antiguas de La Isleta.

«Aquí han nacido seis generaciones, entre ellas mi abuela y mi madre. Para mí el Carmen es una cosa familiar y me trae los recuerdos buenos y también los malos. Para mí el Carmen es un sentimiento familiar. Me recuerda a los que están vivos y, sobre todo, a los que no están. Es una tradición que hemos heredado de mi abuela y mi bisabuela». Lasso echa de menos las alfombras. «Un día como hoy estaríamos todos haciendo las alfombras y la Virgen habría pasado por aquí a las ocho de la mañana. Aunque esta vez no pasó yo le tiré una descarga de voladores a las ocho de la mañana, justo a la hora a la que acostumbraba a pasar por aquí en el Rosario de la Aurora, como otros años, para recordarla».

Menceyes, 28

Un poco más arriba de la casa de Martín Lasso, está Alexander Arce preparando su altar doméstico, encaramado al alféizar de la ventana. Presidente de la comisión de fiestas, Arce es otro representante de las nuevas generaciones empeñado en mantener viva la tradición de los altares hogareños. Este año cumple tres instalando lo que para él constituye un «homenaje a nuestra patrona. Aunque la Virgen no sale a la calle sí queremos hacerle un homenaje en nuestras casas. Tampoco tenemos alfombras, pero los altares sí los queremos mantener de alguna manera para que la gente pueda pasear y oler de alguna manera a fiesta».

Arce compró hace tres años la pequeña talla. «La ví en el bazar Peregrina, me gustó mucho y la compré. La fui pagando a plazos y la recogí el año pasado el 8 de julio, justo después de terminar la primera Aurora. Fui con Manolín y vinimos con la virgen forrada en un taxi. El día 15 ya estaba expuesta en su altar», recuerda Arce, que destaca que todo los ropajes que lleva este año son nuevos. «Se los hizo Carmen Rojas, la misma que le hizo el traje a la Virgen del Carmen».

22 de mayo,73

En el extremo este del barrio, en la calle 22 de mayo, número 73, Nayra Samper y su familia se afanan en poner a punto su altar doméstico.

En este caso, el altar se ha instalado fuera de la casa, en la acera y la familia Samper desconoce los años que lleva perpetuándose esta tradición. «Más de treinta años», calcula Nayra Samper, que reconoce que el año pasado interrumpieron la costumbre por la pandemia. «Ayer hicimos toda la estructura y hoy estamos poniendo la decoración con flores frescas y también de goma eva, tules y otros objetos nuevos y de años anteriores.

«Este año ha sido un poco locura, porque no teníamos nada preparado y lo hemos tenido que hacer rápido, pero siempre intentamos hacer algo bonito para que la gente tenga algo que ver y disfrute», subraya Samper, quien reconoce que «extraña que no salga la Virgen en procesión porque quieras que no era un día de reunión familiar, pero con todo lo que está pasando es lo mejor, para que todo se controle un poquito. Estamos haciendo lo que podemos para llevar esto lo mejor posible».