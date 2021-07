Pestana pide no dejar el control del covid solo en las Fuerzas del Estado

Canarias cuenta con 183 nuevos agentes de los que 134 son hombres y 49 son mujeres

El delegado puso como ejemplo la situación vivida en Andalucía, donde el 72% de las personas que están en la UCI son negacionistas, según los datos oficiales. «Estos pacientes de cierta edad eran los que no se habían vacunado, los de más de 60 años, gente que no creía que el coronavirus fuese real», agregó con preocupación, al tiempo que mencionó que en este momento el problema es con los jóvenes ya que insiste en que estos suelen ser los que «salen y no guardan las mínimas medidas» y lo que más le ha preocupado es que ha visto «en algunas islas que ni siquiera acuden a las pruebas diagnósticas y no colaboran con los rastreos diciendo la verdad de con quién han estado en contacto» algo que el delegado resaltó es «clave para poder reducir el efecto de transmisión comunitaria».

Indicó que si ellos consiguen el foco de contagio, este no se extiende pero de escaparse algunos positivos no se puede evitar la propagación. «Queremos controlar» esta situación «entre todos y, por supuesto que las Fuerzas de Seguridad del Estado -igual que lo hace en su medida la Policía Local-, colaboran. Hay controles continuamente por los botellones que disuelven, zonas donde hay grandes concentraciones. Esto tiene un efecto sobre la Sanidad y sobre la economía y es clave que estando en la fase final (ya que en mes y medio estará vacunada una proporción de gente de entre 16 y hasta los 29 años)» se apele a la responsabilidad individual ya que «estamos en el puesto de salida para que todos podamos disfrutar un poco mejor y haya menos presión sobre el servicio sanitario».

Por otra parte, Pestana que se encontraba acompañado por la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, María Teresa Mayans Vázquez, el jefe superior de Policía en Canarias, Rafael Martínez López, y el jefe provincial de Las Palmas, Luis Felipe San Martín Fernández-Marcote, explicó que con esta nueva jura del cargo se ha logrado incorporar más agentes que los que se han retirado por jubilación, algo que resaltó no fue posible en los años 2008-2012 por la crisis económica, pero que ahora se acercan a los 4.000 agentes de la Policía Nacional en Canarias «capaces de dar lo mejor de sí, los cuales cuentan con un perfil urbano, moderno y con una gran capacidad de adaptación para los nuevos retos», indicó.

Asimismo, explicó que en las Islas se sumaron ayer 183 nuevos en tres sedes diferentes del Archipiélago ( 134 son hombres y 49 mujeres), de los que 76 funcionarios compuestos por 51 hombres y 25 mujeres tomaron posesión en la capital grancanaria. Mientras, en España juraron el cargo unos «2.900 aproximadamente». «Lo bueno de esto es que seguimos reponiendo» más de los que se han jubilado, insistió el delegado del Gobierno, «eso va a significar que en un futuro inmediato, con la provisión de plazas a través de concursos, Canarias ganaría 300 nuevos efectivos». «Es un refuerzo importante que agradecemos» y eso se traduce a juicio de Pestana en «mayor capacidad operativa y de servicio», además de reiterar que «recuperamos lo que se perdió en la crisis económica de los años anteriores, en la que prácticamente no hubo ni tasa de reposición». Apuntó que no sólo ocurría «todo lo contrario», sino que «hubo un año en el que se llegó al 10% nada más» en la tasa de reposición, es decir, «perdimos el 90% de lo que se jubiló ese año, un dato relevante porque han cambiado las circunstancias y eso nos permite que el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias tenga un mayor número de efectivos», que finalmente se traduce «en mejores operativos».

También informó que con el fin de «verificar las condiciones laborales» están impulsando proyectos importantes para el cuerpo de la Policía Nacional, como la apertura de la Comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria, sita en el cruce de las calles Hoya del Enamorado y Lomo de San Lázaro, en Siete Palmas, en la que funciona la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) y «con la expedición del DNI 4.0».

Igualmente, resaltó que esta promoción número 35 ha tenido «una circunstancia compleja y muy especial» ya que su formación tanto en la Escala Básica de la Policía Nacional como en los destinos a los que fueron enviados para hacer sus prácticas, transcurrió con la presencia de la crisis sanitaria por la covid-19. Por ello, puso en valor el ingreso de estos nuevos efectivos en todo el país y destacó es «una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad española». Ha sido un «largo y complicado camino iniciado hace años, un periodo lleno de sueños, esfuerzo y también de duda», agregó tras felicitar a los nuevos policías.

Por su parte, el jefe superior de Policía en Canarias, Rafael Martínez López, añadió en su discurso que la incorporación de los 2.875 nuevos policías es «siempre un motivo de celebración porque, a día de hoy, España cuenta con nuevos servidores públicos». Al tiempo, les dio la «más sincera bienvenida a esta gran familia» a los que ayer juraron el cargo. «Al igual que el año pasado, la situación de pandemia ha evitado que festejemos este día como nos hubiese gustado pero a pesar de todo, este día debe ser para todos nosotros un recuerdo que guardaremos en nuestra memoria durante toda la vida y no es para menos, deben sentirse orgullosos de lo que han conseguido», apostilló.