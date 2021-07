Un sueño que fue de padre a hijo

César Delgado es un joven policía de 33 años, que toda su vida vio como su padre llevaba uniforme y ejercía una carrera llena de mucho compromiso y eso lo inspiró a querer ser como él.

Muchos niños y niñas sueñan con ejercer la misma profesión de sus padres cuando sean adultos, pero, algunas veces y con el tiempo, esa ilusión se va yendo y pueden descubrir otras carreras que realmente les apasione sin tener que ser como papá o mamá. Sin embargo, César Delgado no cesó en su convicción de llegar no sólo a parecerse a su padre en la vocación, sino que ha logrado convertirle en su compañero y trabajar a su lado por unos días, los cuales han sido sin duda un motivo de alegría y orgullo para él, que ha entrado en la carrera con 33 años.

Su padre, Miguel Ángel, ha sido su «ejemplo a seguir» y es que el policía nacional ya cuenta con más de 40 años de servicio, lo que significa que César, desde que tiene uso de razón, recuerda a su padre como un funcionario al servicio del pueblo, algo que le inspiró a seguir un camino lleno de sacrificios y a la vez gratificante. «Desde pequeño me he relacionado con todo este mundo porque él me llevaba a la comisaría a visitarlo y cuando tenía algo que hacer iba con él», contó ilusionado el joven que ayer juramentó el cargo como parte de la promoción número 35 de la Escala Básica de la Policía Nacional. «Siempre lo vi con uniforme y también me impulsó las historias que me ha contado, las veces que salía en los periódicos o en la televisión y eso te va dando un ejemplo a seguir», ha reseñado con orgullo.

Explicó además que desde muy chico tuvo claro que su destino era ser un agente como su padre pero ese sueño se dilató por diversos motivos y fue hace tres años cuando tomó la firme decisión de sumarse a las convocatorias del cuerpo.

El agente cuando estaba en prácticas salvó a un vecino al que se le incendió su vivienda

«Yo trabajaba y no podía compaginarlo con los estudios» para la oposición, pero una vez que vio la oportunidad para hacerlo, no se lo pensó dos veces, en especial porque las plazas que estaban ofertándose eran mayores a las ofrecidas con anterioridad, «así que era más factible poder entrar».

Sin embargo no fue fácil, y es que en la primera convocatoria «no pude entrar porque suspendí por un poquito», pero esta vez por fin pudo cumplir con el tan anhelado sueño que los une a su padre y a él, ser parte del cuerpo de la Policía Nacional.

La muestra de que ser policía es algo que lleva en la sangre es que mientras estaba en su casa y cuando transcurría su periodo de prácticas en la institución, tuvo un episodio por el que ahora es recordado por todos sus compañeros pero también por sus vecinos. Y es que estando en su domicilio situado en el barrio de La Paterna se percató de que unas llamas salían de la vivienda de otro residente de la zona. Además, los gritos de los vecinos alertaban a todos de que algo no andaba bien y sin pensarlo mucho tomó la decisión de ir a ver qué era lo que realmente estaba sucediendo. Tras ver salir el fuego por la ventana de su vecino, resolvió salir corriendo del edificio en el que vive para no sólo entrar en la otra edificación, sino acceder también al piso incendiado. Tuvo que romper un poco la puerta para poder entrar y ayudarle. El afectado era un hombre que presentaba una discapacidad neurológica y no podía moverse por sí solo, así que el nuevo agente de la Policía Nacional corrió a sacarlo y espero hasta que los servicios de emergencia asistieran a su vecino. Ahora se puede decir que es el héroe del barrio en el que nació y que está dispuesto a cumplir con su vocación de prestar servicio a la ciudadanía, en especial a quienes más lo necesiten.

César no sabía si su padre iba a poder verle jurar el cargo porque debido a la crisis sanitaria los progenitores no podían estar presentes en el acto. Pero, finalmente, él sí corrió con la suerte de que su ejemplo a seguir le viese cumpliendo el sueño de ambos. «Al ser compañero sí se le permitió acudir ya que es policía y me siento orgulloso de eso», ha comentado el joven con entusiasmo.

«Yo nunca pude ir a trabajar con mi padre como lo hacían mis amigos y ahora es mi compañero», explica

«Desde pequeño escuchaba a mis amigos decir que iban a trabajar con sus padres que son camioneros y tenían otras profesiones pero yo no podía hacer lo mismo con el mío y siempre he tenido ese deseo», comentó el agente, al tiempo que indicó que cuando por fin pudo hacer las prácticas, se encontraba con su padre en la comisaría y verlo a él era inspirador. «Tener nuestra primera foto de los dos vestidos de policía es muy bonito», añadió César. «Él dice que dejó la semilla y ahora se va porque le tocará jubilarse en breve», apostilló el joven, que pidió como destino Mallorca ya que en la capital no había plaza, y al ser isleño prefería un lugar donde estuviese presente el mar. Su padre se siente «orgulloso» de que su hijo siguiese sus pasos ya que son los únicos policías en la familia, aunque espera compartir con sus nietos, de tenerlos, el mismo sueño que ahora le une a su hijo.