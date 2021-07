Los fuegos de San Lorenzo, a un paso de ser de interés turístico

La Concejalía de Turismo ultima el expediente y el informe, que ya han sido realizados por la Concejalía de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y los miembros de la comisión de fiestas del pueblo, y sólo están pendientes los últimos detalles para mandarlo al pleno primero y después al Gobierno canario, que es la institución que se encarga de realizar la declaración. Son fiestas de interés turísticos aquellos acontecimientos de índole popular, artística o cultural que contribuyen a la promoción turística del Archipiélago. En Canarias hay en la actualidad 18 fiestas con esta categoría, de ellas seis en Gran Canaria.

José García, presidente de la comisión de fiestas de San Lorenzo, expresó su esperanza en que el asunto vaya a pleno el próximo septiembre para remitirlo al Gobierno antes de que acabe este año. El evento pirotécnico tiene una larga trayectoria histórica de, al menos, 170 años, ya que las primeras noticias de la fiesta de la pólvora se remonta a 1851. Según García, desde entonces se han celebrado sin interrupción, excepto en dos ocasiones. Sólo el cólera y el coronavirus han podido con los fuegos, en dos ocasiones sostiene. La próximas fiestas de agosto serán la terceras sin voladores.

Fue el grupo Unidos por Gran Canaria el que presentó, de la mano de la vocal Yazmina Pereira, una moción el 26 de julio de 2018 en la junta de distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. En esa junta estaba presente el alcalde Augusto Hidalgo y la propuesta fue aprobada por unanimidad. Desde entonces empezó a caminar la elaboración del expediente, aunque el pasado año hubo críticas desde la asociación Lugar de Lugarejo, por el retraso.

«Esperamos», señala la concejala del distrito Mercedes Sanz, «que los próximos fuegos sean de interés turístico». «Ojalá, sería un chute de energía para después de la pandemia», exclama García, quien añade que «para San Lorenzo la declaración es importantísima. Tienen casi la misma historia que la fiesta, aunque esta se remonta a 1638. Para el pueblo no es un acto más. Son historias y vivencias y entrañan una gran implicación afectiva porque detrás de la preparación de los fuegos y de los diferentes puntos del volcán están los vecinos». La fiesta ha tenido tradicionalmente un gran arraigo no solo entre la gente del pueblo sino entre los grancanarios. No en vano, cada Noche de San Lorenzo se congregan en el pueblo y alrededores entre 40.000 y 60.000 personas. La edición de 2012 se batió el récord, con más de 100 personas. La elaboración del expediente, que tiene 400 páginas, ha sido posible, subraya, gracias al trabajo que han realizado en la Concejalía y por parte de la comisión de fiestas. «Ha sido un trabajo durísimo, pero la declaración sería un orgullo para el pueblo de San Lorenzo y un reconocimiento a todos los pirotécnicos que han participado. Su repercusión económica será también muy importante».

De la parte histórica se ha encargado el historiador y cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet.