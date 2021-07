Los niños serán este domingo los verdaderos protagonistas del Día Mundial para Prevenir el Ahogamiento en la playa de Las Canteras de la capital grancanaria, según ha dictaminado la ONU en una resolución aprobada el pasado 29 de abril del presente año.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Concejalía de Ciudad Mar de Las palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la plataforma para la prevención de accidentes acuáticos, Canarias, 1500 Km de Costa.

En concreto, los mensajes de prevención que se ofrecerán por la megafonía de la capitalina playa durante toda la jornada, corren a cargo de una docena de menores de edad, niñas y niños de entre 4 y 12 años de edad.

Esta es la única acción que se mantiene de los actos previstos celebrar en este Día Mundial, los cuales han tenido que aplazarse debido a las restricciones impuestas por el aumento de los contagios de covid-19 .

Prevención

Desde las 10 de la mañana y hasta las siete de la tarde, estos pequeños recordarán a los padres “estar atentos a mí en todo momento y acompáñenme siempre cuando me meta en el agua”.

En un lenguaje inocente y espontáneo, pero con patente carga preventiva y de concienciación, niñas y niños recordarán la importancia del papel del socorrista: “Ellos están para protegernos y por eso me siento más seguro en el agua. Son nuestros guardavidas».

La necesidad de respetar el color de las banderas es uno de los consejos que lanzarán estos niños, en especial a no bañarse si hay bandera roja.

Los pequeños animarán a los miles de usuarios de la playa a celebrar el Día Mundial ·disfrutando de una día tranquilo y seguro” y pedirán a los usuarios que levantes la mano los que estén de acuerdo”.

Otro de los mensajes que se difundirán los pequeños en la jornada de hoy domingo se refiere al covid-19: “Se ha escapado un bichito que no avisa, que es escurridizo y malo… así que usa mascarilla, guarda la distancia y ten las manos limpitas”…

Por último, los peques lanzarán mensajes a los abuelos, advirtiéndoles de que al entrar en el agua no lo hagan bruscamente. “Cuando vayas a meterte en el agua hazlo poquito a poco. Si sientes frío no te bañes y no nades muy lejos que te me cansas», dice uno de los consejos.