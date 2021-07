La portavoz del Partido Popular (PP) de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha denunciado este viernes el “riesgo” que representa algunas zonas del parque de La Ballena, cuya IV fase inaugurada justo antes de las elecciones de 2019, la cual destaca que se encuentra en un “estado pésimo”.

“Nos consta que esta situación ha sido trasladada por los vecinos al grupo de gobierno, en concreto, al concejal del Distrito Ciudad Alta (PSOE), que no ha hecho nada al respecto”, ha explicado la edil del PP, quien ha recordado que entre los fallos detectados se encuentran arquetas levantadas, pavimento desplazado e incluso grandes losas de hormigón fuera de su sitio. “Desconocemos si esta situación está relacionada con una mala ejecución de la obra o con la estabilidad del terreno, pero sea como fuere, una construcción que se inauguró hace dos años no puede presentar un estado tan deplorable y que además representa un riesgo evidente para la seguridad de los usuarios del parque”, continúa la portavoz del PP en el municipio. Desde el PP explican que “debe verificarse si la obra está en garantía” para no incurrir “en nuevos gastos de dinero público”, en un proyecto cuya zona de actividades deportivas presenta muy mal estado “hasta el punto de que creemos necesario que sea balizado y prohibido el acceso” hasta que no sea reparado.

Luzardo también ha recordado la “larga lista” de obras municipales que “o bien no han terminado o lo han hecho de forma desastrosa”, entre las que cita las obras de la Metroguagua a su paso por la calle Galicia –que fueron reabiertas hasta en tres ocasiones por sus continuos hundimientos- y las obras de Mesa y López, que también superaron ampliamente su plazo de finalización “y que presentan un estado de conservación muy cuestionable”.

“Eso sin nombrar la propia ejecución del proyecto de la Metroguagua, la Biblioteca Josefina de La Torre en Las Canteras o la pasarela Onda Atlántica, todas ellas obras que han excedido el plazo previsto, el coste y que no han alcanzado la calidad y transformación urbanística que se esperaba”, ha manifestado la portavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria.