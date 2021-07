El histórico líder vecinal de La Paterna

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha inaugurado ayer la nueva denominación del parque urbano de La Paterna que incorpora un mural con la imagen y el nombre del dirigente Juan Alemán Cáceres. Un homenaje solicitado por al asociación vecinal San Esteban ya que desde finales de los 70 éste comenzó la lucha por conseguir las reivindicaciones en el barrio, entre las que está la creación de un colegio.

Un histórico líder vecinal que «luchó» por las reivindicaciones del barrio de La Paterna. Así es y será recordado siempre Juan Alemán Cáceres al que, tras casi dos años desde que el alcalde Augusto Hidalgo se lo propuso como objetivo, puede ver su nombre plasmado en el área verde que da vida a la zona. El dirigente y exconcejal del PSOE, que estuvo acompañado de sus familiares, vecinos, amigos, así como de concejales del Gobierno Local, manifestó su agradecimiento y es que no imaginaba que este reconocimiento le llegase en vida. Algo que para él ha sido un honor, aunque su norte no fue luchar para ser recordado, sino para dejar en el barrio al que ha querido tanto, un legado que permita continuar con las demandas que él aún no ha conseguido solventar.

Es por ello que extendió este homenaje y logro a todos los vecinos y vecinas que han estado a su lado apoyándole para conquistar cada meta en pro de La Paterna. «Estoy emocionado porque he visto hoy a compañeros de la época que siguen aquí y eso me llena de nostalgia. No pensé que hicieran esto para mí, he intentado hacer lo mejor posible para la zona y la ciudad», narró. «Es un honor y una inmensa alegría que mi nombre figure en este parque, en este querido barrio», apuntó al tiempo que agradeció a sus familiares y residentes del lugar por acompañarle «en la aventura de conseguir una barriada moderna», por lo que les dedicó este reconocimiento a sus amigos de lucha debido a que, sin ellos, que eran «desinteresados y con muchas ganas de ayudar, no se hubiese podido alcanzar nada».

Mientras que el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, destacó que Alemán «no solo ha sido un magnífico luchador por los derechos de los vecinos y vecinas de La Paterna, sino que ha dejado un legado que ha sabido reconocer la historia de este barrio». Por lo que el máximo edil felicitó al líder vecinal por su «nombramiento a este parque» y le agradeció, en nombre de la capital, «el trabajo que has hecho durante décadas con humildad».

«Gracias por ser un ejemplo y la inspiración de muchos jóvenes activistas sociales que nuestros barrios necesitan en la actualidad», apostilló el vicepresidente de la asociación de vecinos La Paterna San Esteban, Miguel Ángel Quintana, a la vez que resaltó que es «un orgullo proponer delante de todos los presentes el nombre de nuestro insigne exdirigente vecinal y amigo Juan Alemán Cáceres» para «nuestro gran parque urbano».

«A mediados del año 78, con una democracia incipiente y un movimiento asociativo que a penas se asomaba y comenzaba a florecer», Juan Alemán utilizó una consigna junto a sus vecinos para exigir un colegio en el barrio que rezaba, según Quintana, «no quiero ser analfabeto. Si me miras no me ayudas, si te unes, sí», en una manifestación nocturna. Algo que al dirigente le «costó una noche en comisaría», pero con la que ganaron un centro educativo para cientos de estudiantes. Y es que para ese momento unos 500 niños en edad escolar «se quedaron sin educación» porque el colegio 18 de Julio (CEIP Drago en la actualidad) albergaba 1200 alumnos cuando su capacidad era de 750. Quintana narró que Alemán «logró la creación del campo de fútbol y organizó una campaña de limpieza denominada día de la escoba en la que los vecinos, en un modelo de autogestión, se reunían todos los sábados y domingos desde las nueve de la mañana para limpiar el barrio. Esto generó un impacto positivo entre los residentes y elogios del exalcade Juan Rodríguez Doreste».

Juan Alemán Cáceres nació el 10 de abril de 1941 en el barrio capitalino de San Antonio donde fue presidente del Club de Fútbol. En 1969 se trasladó a La Paterna donde se incorporó en la Asociación de Padres y Madres del colegio La Paterna (actual CEIP Perseidas) y desde ese entonces no cesó hasta conseguir que se construyese un nuevo centro educativo que hoy es realidad: el Instituto de Educación Secundaria Francisco Hernández Monzón. La Asociación de Vecinos San Esteban solicitó la nueva denominación para el parque urbano con el que ahora se homenajea al dirigente y es que desde los años 80 Alemán lleva desarrollando un intenso trabajo para potenciar la participación de los vecinos y vecinas no sólo en el cuidado del barrio, sino en la incorporación de propuestas e iniciativas para mejorar La Paterna.

Además, puso todo su empeño para potenciar las actividades culturales y de ocio en el barrio, trayendo incluso a comparsas y murgas como los Guanches Picapiedra o Los Nietos de Kika a las tradicionales fiestas del sector. Su experiencia como activista la volcó a partir de 1983 con la Corporación presidida por Juan Rodríguez Doreste, como concejal de Parques y Jardines y Talleres Municipales y a partir de 1991 con Emilio Mayoral como presidente del Patronato del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.