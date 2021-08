El vergel que da vida al barrio

El sueño por reverdecer las zonas ha impulsado en la ciudad que los vecinos tomen la iniciativa y planten jardines en lugares que eran incluso vertederos de basura. El matrimonio formado por Rafael Rodríguez y Carmen González (ambos de 74 años) decidió hace al rededor de diez años dedicarse a reverdecer la zona aledaña a las escaleras que salvan el desnivel de la calle de Mesa y López con la Calle Habana. «Hemos hecho una labor que creo que tiene su importancia sobre todo para mejorar el medio», apuntó el impulsor de esta iniciativa que ya suma 30 años en el barrio de Guanarteme. «Cuando nosotros vinimos esto dejaba mucho que desear, era basura, tierra, un vertedero y nosotros a raíz de nuestra jubilación decidimos dedicarnos a embellecer ese espacio», apostilló Rafael. Sin embargo, no todo fue color de rosa y es que en un principio era complicado por el tipo de terreno, pero eso no fue un obstáculo para que él y su mujer adecentaran la tierra que hoy es un vergel. «Empezamos poco a poco», narró Rafael al tiempo que indicaba que tenía claro que para que pudiese reverdecer la zona debían evitar que las personas transitasen por ella, en especial los conductores de motos y quienes lo utilizaban como un vertedero de basura.

«Mejoramos la tierra, sembramos plantas, sacamos las piedras y el cemento del subsuelo, limpiamos la basura y fuimos mejorando la calidad de la tierra mezclando un poco la que había con otra que traíamos del campo y de los alrededores. Fuimos rodeando el edificio para evitar que las motos entrasen allí e hicieran un desastre», rememoró a la vez que recordó que las primera plantas que sembró fueron pitas que resisten muy bien la sequía y los terrenos áridos. Poco a poco fueron descubriendo los arbustos y las matas que eran aptas para este paterre donde predomina el viento y que se convirtió en un jardín referente del barrio. Algunas plantas se han ido estropeando durante el diseño de este vergel que lleno de alegría a su impulsor.

«Los vecinos de la zona bajaban y me felicitaban, me hablaban muy bien de la labor que estaba haciendo. Algunos me traían plantas o semillas, pero la iniciativa fue nuestra hasta hace poco», resaltó y es que ahora Rebeca Carvallo y Ana Dorta se encargan de mantener a flote este jardín ya que es un trabajo importante que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación que ya no puede llevar a cabo la pareja. «Queríamos sembrar arbolitos, pitas y algunas plantas de aquí que eran de más calidad y con menos púas pero tuvieron que sustituirlas por algunas con espinas ya que evitaban que la gente pasara», comentó.

Entre la variedad que plantaron están las rosas, dalias, calas, azucenas -que son de estación y florecen en primavera-. Con la llegada de la pandemia casi desaparece el vergel y es que durante la cuarentena Rafael y Carmen se trasladaron para Las Canteras y no podían hacerse cargo del riego y mantenimiento de las matas. Cuando por fin pudo regresar a ver su obra de arte verde, se encontró con «un jardín muerto» pero el sol ha vuelto a salir desde hace un par de meses ya que con la ayuda de Rebeca Carvallo han podido mejorarlo.

Para Rafael la implicación de su vecina en este proyecto vegetal ha sido una esperanza y alegría ya que a su edad no puede dedicarle el mismo tiempo que cuando comenzó a reverdecer la zona y es que sin la ayuda de Rebeca «no valdría de nada lo que hicimos nosotros». Rafael echó un vistazo atrás y recordó todo lo que tenía que hacer para regar las plantas y es que recolectaban el agua que sobraba cuando se duchaban para no desperdiciarla y con ella llenaban garrafas que después bajaban hasta el vergel hasta que la comunidad le permitió coger agua de una toma más cercana al jardín.

Más jardines

Esta iniciativa también la llevan a cabo otras personas en diversos barrios del municipio. Uno de ellos es Gregorio González que ha transformado un descampado al que se accede por Guanarteme y La Minilla que alberga el escarabajo bomboncillo negro, pimelia granulicollis que se encuentra en peligro de extinción lo que le ha permitido evitar que edifiquen allí, sigan echando escombros a la vez que reverdece el paterre que ahora cuenta con unos 500 árboles. «En la bajada de toda la ladera hice un camino, en especial porque cuando llovía toda la tierra corría hacía la escalera que une a Mesa y López con la calle Habana» , aseguró el vecino a la vez que añadió que le costó cuatro años trabajar en ese terreno para evitar esa situación.

Mientras que, Cristian Espino convirtió lo que era un «cementerio de Guaguas y un vertedero» situado entre el parque el Atlántico colindante con Hoya del Enamorado en un jardín con al rededor de 1.000 plantaciones. «En ocho años los vecinos hemos intentado cambiar la realidad por lo que la reforestación comenzó hace unos seis años», apuntó. En su vergel no falta el agua y es que el Ayuntamiento les aprobó la instalación de una canalización nueva con el fin de poner distintos puntos de riesgo para hacer prosperar los árboles.