«Organizar una gala Drag Queen ha sido el gran reto de este año»

José Manuel García asume este año el cargo de presidente de la Comisión de Fiestas tras muchos años trabajando como vocal, y en medio de una pandemia que dificulta aún más las actividades. García, sin embargo, destaca la calidad de un cartel que ha tenido una excelente respuesta entre los vecinos.

¿Qué características han tenido los famosos fuegos de San Lorenzo este año?

Los fuegos de San Lorenzo se queman tradicionalmente la madrugada del 9 al 10 de agosto a la 1 de la mañana y consta de dos partes, los fuegos de colores y luego un volcán de voladores que sale de seis puntos diferentes del pueblo. Esta parte es la que identifica y diferencia a los fuegos de San Lorenzo de otros espectáculos pirotécnicos. Este año por segundo año consecutivo se han suspendido por la pandemia y las restricciones que nos impiden celebrar actos multitudinarios, pero se decidió tener un guiño a esa noche tirando el volcán de voladores, pero concentrando toda la carga en tres puntos y bajo los protocolos de seguridad y restricciones de la pandemia.

¿En qué puntos han estado localizados los lanzamientos?

El primero entre la calle Marqués del Muni y el barranco El Pintor. El segundo frente a la farmacia de San Lorenzo. Y el tercero en el Cortijo del Río. Se quemaron unos 100 kilos de pólvora desde estos tres terrenos, ubicados de forma discreta por la Pirotecnia Piromart, a las 11 de la noche de este 9 de agosto, sin anunciar y publicitar para evitar aglomeraciones y con una duración de casi cinco minutos como guiño a los tradicionales fuegos. En los tres puntos se ha puesto seguridad privada y se coordinó un plan de seguridad entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Nacional y Guardia Civil por cualquier incidente.

«Hemos demostrado que la cultura y la fiesta son seguras, y que debemos dar alegría a los vecinos»

¿Qué restricciones han tenido que tomar por el Covid?

Este año todos los actos culturales han sido en el recinto cultural estable de la Plaza de San Lorenzo con un aforo limitado a 250 personas con inscripción gratuita previa a través de tureservaonline.es, con medida de temperatura, gel hidroalcohólico y distancia de metro y medio y con un mucho orden y responsabilidad. Se ha tenido que vallar la plaza para los actos sin visión desde el exterior, con calles cortadas y seguridad privada. En el recinto ni se puede fumar, ni comer ni beber y es obligatorio el uso de la mascarilla. Todos los actos han sido adaptados a las circunstancias sanitarias.

Usted ha sido muchos años vocal en la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, ¿cómo ha sido la experienca de presidente en este primer año?

La he asumido con mucha mayor responsabilidad, sigo haciendo las labores que siempre he realizado pero ahora con una mayor presión y como un reto. No es fácil organizar unas fiestas, y en época de pandemia se triplica la complejidad. Pero ha sido y es gratificante ver cómo el trabajo de meses sale bien. Hemos demostrado que la cultura y las fiestas son seguras, y que a pesar de lo que vivimos debemos adaptar esa vieja normalidad a la actualidad. Hay que apoyar al tejido cultural y hay que darle alegría y entretenimiento seguro a los vecinos y vecinas. Todo ello gracias al equipo humano de la Concejalía de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, el director artístico Simón Alejandro, al apoyo de mis compañeras de la Comisión de Fiestas y, por supuesto, la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y de las empresas patrocinadoras.

¿Qué dificultades han tenido para iniciar estas fiestas?

Las dificultades pues ya se saben, las restricciones de la pandemia, se ha tenido que adaptar todo a eso, el espacio declararlo como recinto cultural estable para poder celebrar los actos culturales y no correr riesgos de suspensión.

La de ustedes va a ser la primera gala Drag Queen que se celebra desde el Covid, ¿qué características tendrá?

El plantearnos la organización de una Gala Drag Queen fue un gran reto, de las decisiones más importantes de este año, por su complejidad y su poder de convocatoria. Se ha limitado el número de candidatos así como de bailarines. No tendrán ayudantes extras, los pone la organización para que les ayude a todos, y habrá una obertura y actuaciones sencillas, como los artistas Pedro Daktari y Dácil Suárez. Se celebrará el día 14 presentada por Roberto Herrera y con todas las medidas sanitarias. Las entradas se agotaron en dos minutos el pasado viernes y se emitirá en streaming por el Facebook de las Fiestas de San Lorenzo. Será la primera gala drag tras la pandemia en todo el Archipiélago, y es un honor y un orgullo. Mi agradecimiento y reconocimiento infinito a todos los drags por su apoyo y por adaptarse a las circunstancias.

¿Ha despertado mucha curiosidad el evento?

Sí, ha sido el evento que mayor repercusión ha tenido, junto al concierto de Falete. Es un tipo de gala que en Canarias, y en concreto en Gran Canaria, mueve masas en condiciones normales. En San Lorenzo tiene mucha tradición y aceptación. La primera se celebró en el año 2000 como exhibición, y a partir de 2012 como concurso. Cada año congrega a alrededor de 4.000 personas.

«Debemos mostrar indignación por las personas que compraron entrada y no fueron a los actos»

¿Cómo se cerró el contrato con Falete?

El contrato de Falete fue muy fácil cerrarlo gracias al trabajo de la productora BColina y el representante del artista. Nos han puesto todo muy fácil, y era una espina que teníamos clavada de las fiestas del 2020 que no se celebraron. Será un concierto especial, pues Falete tiene un talento y una voz maravillosa, y teníamos muy claro que San Lorenzo debía tener un concierto de este nivel este año. Es un privilegio y estamos tremendamente emocionados e ilusionados. Y ha causado muy buena sensación, pues las entradas se agotaron en menos de cinco minutos el día 2.

Las fiestas empezaron el 1 de agosto, ¿cómo ha ido de público desde entonces?

Han estado preciosos, en eso estamos muy contentos. Pero sí debemos mostrar un poco de indignación por aquellas personas que han cogido entradas, se han agotado, pero luego no han ido. En todos los actos vemos algunas butacas vacías y eso creemos que es una falta de respeto para la organización, el artista y para aquellas personas que querían asistir y no consiguieron entradas. Pido responsabilidad y seriedad con eso. De todos modos, no dejan de ocuparse, porque si a los 15 minutos de haber comenzado el acto hay butacas vacías se toma los datos de la gente que se ha quedado por fuera y se les permite entrar.