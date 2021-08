La basura se acumula en los barrios y Limpieza busca «una solución»

La imagen de los contenedores rodeados de bolsas de basura volvieron el pasado lunes a la capital grancanaria debido a la falta de personal que afecta al servicio de Recogida de Residuos Sólidos durante los fines de semana, porque la mayoría de la plantilla trabaja de lunes a viernes. El pasado lunes, barrios como el Risco de San Nicolás y otros de Ciudad Alta, así como algunas zonas de Vegueta, aparecieron con los contenedores rebosando porque los residuos no se recogieron durante el fin de semana. Los pocos camiones de limpieza que pudieron salir se limitaron a quitar la basura de las zonas más visibles.

Hasta ahora, los fines de semana se cubrían mediante horas extraordinarias pero desde el comité de empresa se advierte de que el personal ha superado ya la cifra establecida por ley. Los representantes de los trabajadores han planteado una «alternativa» que se basa en la creación de un complemento específico variable, pero aseguran que los responsables políticos han ignorado dicha propuesta.

Por su parte, un portavoz de la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige Inmaculada Medina, se limita a decir que la acumulación de bolsas de basura se debe a un «posible repunte en dichas zonas» y añade que «se está trabajando para buscar soluciones», mediante «reuniones con las distintas áreas».

El comité de empresa indica que hay personal que no ha librado ni este año ni parte del pasado

Por su parte, Rafael Hernández, presidente del comité de empresa de Residuos Sólidos, señala que el servicio sigue sin resolver la falta de personal los fines de semana y añade que la concejala propone que salgan a trabajar a cambio de una compensación con días libres. El Ayuntamiento, aclara, ha sobrepasado el límite de horas extra que establece la ley, cifrada en 80 por cada trabajador.

Todo esto ha traído como consecuencia, indica, que el pasado fin de semana operaran un máximo de dos camiones, cuando en un día normal salen del orden de 20 a 25 vehículos. El comité ha propuesto a Medina la creación de un complemento específico variable que permita a los trabajadores cobrar por los turnos realizados, una alternativa que a juicio de Hernández «sería más ventajosa para el Ayuntamiento porque le saldría más barata que las horas extra, pero no quieren hablar de ese asunto. Llevamos todo el año, pero sobre todo los últimos tres meses, advirtiendo de que se va repetir el mismo problema los fines de semana, pero no han hecho nada».

Hay trabajadores, subraya, que superaron el tope de las horas extraordinarias el pasado mes de marzo. «Hay personal que no ha librado ningún día este año y parte del año pasado. Esa es una situación insostenible a la que no se le busca solución. Ya no pedimos que contraten a más gente, que es lo que deberían, le planteamos esta otra alternativa y tampoco quieren. Lo que no pueden pretender es que salgamos a trabajar gratis. No queremos hacer horas extra, queremos estar los fines de semana con nuestras familias».

Pese a que en Recogida y Limpieza Viaria faltan más de 600 plazas, Inmaculada Medina ha reiterado en multitud de ocasiones que no puede contratar más personal, por la judicialización de las últimas contrataciones y porque la ley sólo le deja cubrir la tasa de reposición, que ha cifrado en siete personas.

La contratación de la empresa FCC, a la que se le ha adjudicado sin concurso desde marzo de 2020 otros cinco sectores de Recogida con más de 14 barrios por el estado de emergencia sanitaria, tampoco ha resuelto el problema de los fines de semana en los barrios que sigue gestionando de manera directa el Ayuntamiento.

El Risco de San Nicolás y muchas zonas de Ciudad Alta, entre los más afectados

Según Hernández, los trabajadores sospechan que Medina «está dejando que el servicio se deteriore para justificar luego su privatización». La edila anunció en mayo pasado que iba a sacar a concurso la gestión de los sectores que ahora tiene adjudicados FCC con un contrato que el comité de empresa puso en conocimiento de la Fiscalía hace tres meses, al considerar que «es ilegal adjudicar una parte del servicio sin concurso y mantenerlo pese a haber concluido el estado de alarma».

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Limpieza Viaria y Recogida establece que estos servicios necesitan tener 1.086 trabajadores, pero en la actualidad sólo están ocupadas un total de 427 plazas. En Recogida la escasez de plazas se ha ido solventando con horas extras, pero los problemas vuelven a agudizarse de nuevo en una época en la que parte del personal está de vacaciones.