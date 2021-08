El cambio de Tamaraceite exige rescatar 6.000 lagartos gigantes

Esta misma semana, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria procedió a trasladar a 165 ejemplares del solar sobre el que eregirá el nuevo centro de actividades sociocomunitarias de Tamaraceite. La mayoría de ellos fueron enviados al lagartario que se construyó en el parque junto al centro comercial Los Alisios.

En estos trabajos participó el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo insular, cuyo responsable, Pascual Calabuig, destacó precisamente ese cuidado por parte de las constructoras a la hora de rescatar a estos animales endémicos, que se encuentran catalogados dentro del régimen de protección especial, según el catálogo nacional de especies amenazadas. «Conforme van terminando de hormigonar y asfaltar cada parcela, la gente, que ya lo sabe, nos avisa, se paran las obras y se han conseguido sacar muchos especímenes», explicó el veterinario. Muchos de ellos se han llevado a barrancos dentro del Paisaje Protegido de Pino Santo, pero también a otros lugares como Valsequillo, siempre alejados de campos de cultivo o viviendas y aprovechando palmerales o zonas de tuneras.

Sin embargo, la pérdida de las históricas poblaciones de lagartos gigantes en Tamaraceite está preocupando a algunos vecinos. Uno de ellos es Esteban Santana, quien lamentó que la solución propuesta por el Consistorio sea una suerte de lagartario. «El término está mal utilizado, porque sería para la recuperación de especies en extinción, tendría que estar acotado, no abierto al público, y en este caso lo que se ha creado es una especie de circo para que la gente lo vea desde el parque nuevo. Pero debe tener unas condiciones para que un lagarto pueda vivir, y eso no se ha tenido en cuenta», explicó. Calabuig, por su parte, cree que lo que existe actualmente en ese espacio no es un lagartario, y espera que en próximas fases de construcción se corrija.