Las malas hierbas se extienden por la ciudad

El verano ha potenciado un problema en las calles de la capital, al aflorar malas hierbas en muchos barrios ante la falta de personal en el área de Limpieza Viaria por las vacaciones, tal y como admitió ayer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que igualmente reconoció que existen demoras en la retirada de la maleza. A pesar de ello, también se aseguró que en ningún momento de estos meses estivales se ha parado el servicio, que ha seguido trabajando en distintos puntos de la capital grancanaria con máquinas desbrozadoras y sin utilizar herbicidas para evitar la contaminación del subsuelo.

Según fuentes municipales, en los últimos días se han llevado a cabo diversas actuaciones en puntos como el barrio de El Pilar, La Montañeta, la Carretera de Tamaraceite hasta la calle Ayagaures y en la Laderas de Las Majadillas. Al mismo tiempo, indicaron que el resto de incidencias que han sido recibidas están localizadas y se tratarán de solventar "a la mayor brevedad posible". Y es que las denuncias de los vecinos en distintos puntos de la ciudad se multiplican, con imágenes de malas hierbas creciendo sin control en calles de Escaleritas, la plaza de la Feria, el Cono Sur o los riscos, en un problema que, según el presidente del comité de empresa de Limpieza Viaria, Marcos García, se extiende por toda la capital.

Entre quienes denuncian esta situación hay vecinos de varias calles de la zona de La Cornisa y Altavista, en donde la maleza en las vías les genera molestias a la hora de transitar por ellas y que son focos de plagas de insectos, sobre todo en época estival o con altas temperaturas. Las hierbas crecen, en algunos casos, por encima del medio metro de altura, y entre las baldosas rotas de las aceras lo hacen sin control, ante lo que consideraron inacción por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pese a ponerlo en conocimiento a través de la app LPGC Avisa.

"Supone un peligro para caminar, y por las noches son un foco para cucarachas. Es una aventura salir a pasear al perro, o que las personas mayores salgan a caminar", explicó uno de los vecinos afectados. Al dar a conocer la situación en la app municipal para resolver estas cuestiones en base a la colaboración ciudadana, desde el Consistorio capitalino le respondieron que, una vez el servicio "se pudiera organizar", lo resolverían a la mayor brevedad posible. Sin embargo, apuntó, "dieron el expediente por cerrado, como sale ya en la aplicación, pero sin resolverlo". Y de esto hace más de 15 días, cuando lo normal es que en una media de 48 horas se acerquen a poner fin al problema.

Sobre este aspecto, el Ayuntamiento capitalino explicó que la app municipal de avisos ciudadanos se encuentra en un procedimiento de reestructuración para que sea más eficiente y directo en cuanto a su experiencia de usuario y que esperan que recupere la normalidad "en breve".

El surgimiento de esta maleza, no obstante, no ha sido cosa del verano, ya que, según indicó este vecino de La Cornisa, es un problema que se arrastra desde hace varios meses, pero que no ha sido hasta ahora que se decidió a denunciar en la app "porque ya no se puede pasear por ciertas calles". Una situación que no solo se da en los aledaños, sino también en la avenida principal de Escaleritas, donde los arbustos de la mediana han alcanzado el metro de altura, llegando a incordiar a los vehículos que transitan por la calzada en algunos puntos. También en los bordillos se ven hierbajos, si bien en esta zona no son tan molestos para el tránsito de las personas.

"La app está bien usarla si funcionara para la colaboración ciudadana, pero también es necesario que se den una vuelta por el barrio, que no solo dependan de las quejas vecinales", puntualizó. Y es que, pese a la eficiencia que, generalmente, muestra este servicio que pone a disposición el Ayuntamiento, muchos vecinos observan que podrían ahorrarse este tipo de problemas con un mejor (o mayor) mantenimiento por parte de los trabajadores municipales.

Estos hierbajos crecen, generalmente, entre las baldosas y en los bordillos, donde suele acumularse polvo. El viento hace que las esporas viajen y se depositen en estos lugares donde germinan y florecen por la acción de la humedad y el sol. Para acabar con ellas, según el Consistorio, se usan métodos manuales para tratar de evitar el uso de herbicidas contaminantes con el entorno, aunque Marcos García opinó que esa sería la mejor solución, «buscando algún producto que no sea nocivo con los animales y las personas, que seguro que ya existe». Si no, «volverán a crecer a los cinco días».