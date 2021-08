La capital hecha acuarelas

Jaime Checa Gimeno (Las Palmas de Gran Canaria, 1975) es un ilustrador que debido a la cuarentena tomó la decisión de dedicarse a sus tres pasiones: el dibujo, la historia y la capital grancanaria. Ha plasmado con acuarela y tinta diversas zonas de la ciudad y escribió un libro repleto de estas ilustraciones. Gracias a la receptividad, se plantea continuar con un segundo volumen y no descarta ilustrar el resto de municipios de la Isla.

En acuarela. Así presenta Jaime Checa a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una de sus tres pasiones, bajo ilustraciones que recorren diferentes rincones de la capital donde él nació y que hasta el 15 de septiembre estarán expuestas en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Mesa y López. Hay quienes sacan el lado positivo de las crisis y en el caso de este ilustrador logró dar con su musa justo en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, por lo que tuvo que esperar a la desescalada para poder hacerla realidad.

Apreciar cada detalle de la ciudad tal y como lo haría un turista fue el germen de estas ilustraciones, y es que el artista reflexionó que generalmente veía los defectos de la capital y esto le nublaba sus virtudes, por lo que destaca que su amor por Las Palmas de Gran Canaria «no fue a primera vista». Sin embargo, ha aprendido a quererla y «comprenderla», lo que le llevó a plasmarla en un libro repleto de acuarelas pero también de historia.

Mientras salía a pasear por las calles de la capital tras finalizar la cuarentena comenzó a dibujar los paisajes con los que se encontraba para después subirlos a las redes sociales, donde asegura que tuvo una gran «receptividad». «Me sorprendía porque no imaginé que sería algo tan especial pero empecé a recibir encargos y algunos restaurantes me llamaron para exponer mis obras y todo esto me dio fuerza y ánimo para escribir el libro» llamado Las Palmas de Gran Canaria Cuaderno de Notas y Rincones, por lo que las redes sociales, en especial Instagram, le han dado la visibilidad que tanto necesitaba y que en otra época era más complicada de alcanzar.

«Tenía ganas de salir y dibujar para plasmar así los rincones de la ciudad desde mi forma de verla, sin alterar la realidad pero poniéndola bonita», narra ilusionado el artista de las acuarelas.

Checa se ha dedicado toda su vida a la hostelería ya que estudió turismo, un sector fuertemente golpeado por la crisis sanitaria, por lo que todo se le complicó con la llegada de la pandemia y eso le llevó a darle un impulso a su carrera como ilustrador. «Para mí exponerlas en El Corte Inglés es un privilegio teniendo en cuenta que hacía ilustraciones de manera puntual para algunos libros del Cabildo y otros encargos, pero no me dedicaba profesionalmente a ello aunque ahora pretendo hacerlo», matiza Jaime.

«Tenia en la mente hacer algo sobre Las Palmas de Gran Canaria y plasmarlas en un libro con mis ilustraciones pero no sabía como articularlo y fue justo después del confinamiento que salí a la calle a dibujar de forma espontánea con tinta y acuarela y salieron estas más frescas a comparación de lo que yo solía hacer que era en ordenador», añade al tiempo que sostiene que su intención fue principalmente crear un cuaderno de viaje sobre la ciudad, por lo que además se documentó para añadir la historia del municipio.

Explica a su vez que optó por la acuarela ya que «se mueve por el papel y busca su lugar, si hay alguna mancha queda bien y eso me interesaba porque necesitaba hacer muchas para mi libro y lograba quitarme mucha presión, además dibujar en la calle te da más frescura y espontaneidad, con ellas nunca hay fallos aunque en ocasiones surgen accidentes felices que quedan bien».

Esta forma de ilustrar que es un boceto le permitía equivocarse ya que puede jugar con las líneas y poner una encima de otra sin necesidad de recurrir al borrador, algo que también le gustó para esta ocasión debido a la gran cantidad de ilustraciones que quería hacer. «Soy bastante detallista pero estas las hago más rápido, aunque no te permite borrar como el ordenador (ríe)». El artista realizó algunas de las acuarelas viendo el paisaje directamente por lo que invertía en cada una de ellas una hora aproximadamente, algunas de ellas fueron terminadas una vez que llegaba a casa y otras fueron inspiradas en fotografías.

Por ahora la exposición de estas ilustraciones estarán en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés hasta el 15 de septiembre aunque Checa no descarta exponer las más de 200 acuarelas que aparecen tanto en el primer como en el segundo volumen (en el que aún está trabajando) en otros lugares. «No imaginé hacer un libro», resalta Jaime aunque rememora su infancia, esa en la que ya sentía la pasión por el dibujo. En este caso, el autor de Las Palmas de Gran Canaria Cuaderno de Notas y Rincones no sólo es una obra escrita e ilustrada por él, sino que es autoeditada por lo que ha sido un reto mucho mayor del que se podría imaginar

En este ejemplar el ilustrador cuenta que quiso darle «visibilidad» a los personajes que crearon la ciudad y «es que cuando nos hablan de Chil pensamos en la calle y no en la persona que hay detrás». Lo mismo sucede, explica, con Viera y Clavijo o León y Castillo, por lo que tomó la decisión de dedicarles este libro a ellos «que moldearon Las Palmas de Gran Canaria» así como «a los rincones y lugares en los que habitaron».

El libro está lleno de historia aunque no profundiza «demasiado» para permitir que sea un cuaderno de viaje, también destacan los barrios más antiguos: Vegueta y Triana pero llega hasta la creación del Puerto de La Luz en el que se asoma tan solo su edificación y se deja una invitación para el segundo volumen, cuya página está ilustrada con el Palacete Rodríguez Quegles, un emblema de la cultura situado en Triana.

En este también se encuentra una ilustración de Gran Canaria acompañada del resto de las islas, destaca el clima en la capital, los alisios e incluso la descripción de qué es el siroco (calima). Señala por un lado los meses con más horas de sol, calor, frío, lluvias y viento e incluye un estudio que proclama a Las Palmas de Gran Canaria como la ciudad con el mejor clima del mundo.

La historia comienza con el origen de los archipiélagos y en especial los primeros habitantes de la isla, seguido de la fundación de la capital con una imagen de la plaza de San Antonio Abad en donde se encuentra una ermita con el mismo nombre que fue la «primera Catedral de Canarias», que además fue visitada por Cristóbal Colón cuando hizo una parada en el Real de Las Palmas con el fin de reparar las velas de La Pinta. También incluye las visitas posteriores que realizó el navegante.

Checa destaca con acuarela y tinta las construcciones de balcones que daban vida a la edificaciones canarias tradicionales y que daba un «símbolo de estatus», no sólo describe sus materiales, sino cada elemento que le acompaña.

Los riscos también tienen su lugar en este libro. San Juan, San José, San Roque, San Nicolás y San Lázaro predominan con diferentes edificaciones que les dan o daban vida como el Hospital de San Lázaro, el Cementerio de los Ingleses y la ermita de San Nicolás de Bari. Por su parte la calle Mendizábal situada en Vegueta -«en donde se puede disfrutar de una gran variedad de platos y de la ruta de pinchos celebrada todos los jueves»- adorna el folio en el que se describe la gastronomía canaria e incluso la famosa receta del mojo picón. El tradicional Mercado de Vegueta también tiene su espacio en la obra. El Gabinete Literario, Hotel Madrid, el Teatro Pérez Galdós, la Calle Mayor de Triana y otras tantas ilustraciones del casco viejo del municipio dan vida a este primer volumen que se puede adquirir en diversas librerías.

Para quienes quieran ver a Las Canteras y el resto de espacios destacables de la capital en acuarelas tendrán que esperar a que publique el segundo volumen del libro -que ya está en edición y se basará en la historia partiendo de la creación del Puerto de La Luz hasta los aspectos más modernos de Las Palmas de Gran Canaria- o adquirir algunas de las que están en la exposición en El Corte Inglés. Checa, finalmente, se muestra agradecido por la receptividad que han tenido sus ilustraciones con las que hoy cumple su sueño, revelando además que la que más éxito ha tenido en sus redes sociales es la de los coloridos Riscos de San Juan.