Una escalera mecánica en Perdomo conectará Triana con San Nicolás

El de Perdomo es uno de los tres sistemas de elevación mecánica que contempla el Plan Especial API-03 de San Nicolás, que sale ahora a información pública tras ser aprobado el pasado jueves por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Doreste asegura que primero se arreglarán todas las escaleras a averiadas por la falta de mantenimiento

El Ayuntamiento también prevé la reforma o sustitución de la única escalera mecánica que tiene El Risco, aunque en realidad es como si no existiera porque está fuera de servicio desde que se inauguró hace años por algún ataque vandálico y, sobre todo, por la ausencia de mantenimiento.

Además de facilitar la accesibilidad y la movilidad, algo fundamental en un barrio de cuestas eternas con una población muy envejecida y donde cerca del 10% tiene más de 74 años, las nuevas conexiones tienen el objetivo de acabar con el aislamiento y la separación que la ciudad ha impuesto al Risco -con la muralla de edificios que se construyó en su día en Primero de Mayo- pese a hallarse en pleno centro del casco.

Aunque el plan prevé tres elevadores mecánicos que partirán desde la base de la ladera por el sur, por el norte y el este, la prioridad del Ayuntamiento se centra en el acceso desde la calle Perdomo. Así lo asegura el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, quien subraya que la conexión mecánica con Triana a través de Perdomo es una de las actuaciones prioritarias del plan especial. «Pondremos en marcha su instalación», resalta, «en cuanto tengamos aprobado de manera definitiva el plan especial», algo que no se prevé hasta mediados del próximo año, como muy pronto.

La conexión con Triana es una de las propuestas planteadas por los vecinos que han sido incluidas en el proyecto de regeneración del Risco. La nueva escalera alcanza la parte alta del barrio a través de «rampas y algún otro tipo de conexión mecánica». El primer tramo llega hasta la calle Minerva y luego tendrá otros dos hasta Segura y Tesoro en la parte alta del barrio.

La segunda conexión mecánica que se plantea partiría del Castillo de Mata, subiría en paralelo a la antigua muralla norte de la ciudad y acabaría en el mirador de Punta de Diamante, cuyas obras se encuentran paralizadas desde hace años. Esta vía peatonal facilitaría el acceso a la zona más degradada de San Nicolás, la que está por San Lázaro. La conexión del castillo de Mata con el barrio ya estaba prevista en la actuación del mirador de Punta de Diamante, como parte del circuito turístico que está previsto crear en torno a los enclaves históricos.

Doreste explica al respecto que esta escalera no se hará a corto plazo, ya que está pendiente, por un lado, de la cesión por parte del Ministerio de Defensa de los terrenos de la Punta de Diamante. Por otra parte, añade que el Cabildo tiene previsto rehabilitar la antigua muralla defensiva de la ciudad, por lo que el proyecto se mantendrá congelado por el momento.

Lo mismo ocurrirá, añadió, con el tercer elevador mecánico que enlazará el Risco con la carretera del centro. En esa zona está prevista un elevador que partiría de las inmediaciones de la calle Pedro Quintana, entre el colegio Guiniguada y el Mercadona, y llegaría hasta la zona del Polonia, cerca de San Francisco.

Doreste indica que por el momento no se prevén ascensores, aunque «en algún momento habrá que poner alguno. Primero vamos a ver como va funcionando» el sistema «y según las necesidades que vayan surgiendo se irá interviniendo. No podemos poner elementos mecánicos en sitios en los que no van a tener uso».

Arreglo de las existentes

Otra intervención prioritaria es la reforma o sustitución -que parece que será lo más probable- de la actual escalera mecánica que existe, a la altura de Primero de Mayo número 42, que sólo llega hasta Guerra del Río. Esta escalera apenas ha funcionado desde que se inauguró en 2011 y sólo llega a la zona con menos problemas de pendiente. En este momento aparece vallada para que la gente no la utilice.

El desastre de las escaleras y ascensores de San Nicolás, y otros barrios como San Antonio, San José y Lomo Verdejo, que apenas han funcionando porque carecen de mantenimiento, hace que los vecinos del Risco y del resto de la ciudad se muestren bastante escépticos cuando les hablan de introducir otro elemento mecánico.

El concejal de Urbanismo sostiene al respecto que está previsto que «el próximo año» se arreglen todas las escaleras mecánicas de la ciudad y «sustituirlas, si es preciso». «No queremos poner nuevas escaleras y ascensores sin arreglar y poner a punto las que ya están», asegura Doreste, que añade que todos los elementos mecánicos tendrán un sistema de mantenimiento y llevarán incorporados sensores.

Se prevén nuevas conexiones desde el Castillo de Mata y por la zona que linda con el Guiniguada

Además de las conexiones con sistemas mecánicos, el plan especial también contempla la mejora, con «nuevas aperturas y ampliaciones puntuales», de las tradicionales conexiones peatonales verticales, las escaleras y rampas que permiten transitar por la ladera.

Así, se llevarán a cabo «ampliaciones puntuales» para darle continuidad a «ciertos tramos existentes» que «están estrategicamente situados», como los de Galón-Gabarra, Girasol, Milagro y Micaelita Pérez Vizcaino-Tesoro, donde se mejorará la sección y se introducirán rincones y plazoletas que «hagan más amable la subida».

El itinerario peatonal del castillo de Mata incluye la peatonalización de un tramo de la calle Sierra Nevada. Por su parte, en San Francisco se introducen dos pasajes públicos de «comunicación vertical», que facilitan la movilidad en el extremo oeste conectando Sierra Nevada con la calle Padre Francisco Rodríguez Pérez.