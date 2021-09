La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria celebra del 23 al 26 de septiembre la tercera edición del LPA Estación con 33 experiencias de ocio, visitas guiadas, degustaciones, conciertos, senderismo, actividades en familia y ofertas de estancias en hoteles. El evento se retoma tras su aplazamiento, debido a las restricciones sanitarias, el pasado mes de julio, tal y como ha explicado en un comunicado el concejal de Turismo, Pedro Quevedo.

La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la actividad turística que se desarrolla en la capital, con la oferta de más de 1.000 plazas, que se podrán reservar a partir de las 10.00 horas de hoy en «www.lpavisit.com» y «www.LPAestación.com». El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, ha dicho que Estación Las Palmas de Gran Canaria ofrece una «programación adaptada a la oferta turística de la ciudad en esta época del año» y vuelve en su tercera edición «cargada de expectación tras el éxito de las primeras dos». El evento, ha apuntado, continuará celebrándose cada estación del año con una propuesta de actividades adaptada a la climatología y el periodo para «continuar sumando el territorio urbano, sus residentes, el turismo y los visitantes».

El evento oferta alojamientos en los hoteles

que colaboran: Hotel Occidental Las Palmas, Hotel Bull Reina Isabel & Spa, Hotel Silken SAAJ, Design Plus Bex Hotel, Boutique Hotel Cordial La Peregrina, Hotel Cristina by Tigotan, Hotel Rural Maipez – The Senses Collection y Santa Catalina, a Royal Hideway Hotel y contará con actividades en sus cuatro días de celebración. Entre ellas, se repiten algunas de las más demandadas por el público, como la huella de los ingleses en la ciudad, las visitas al Puerto de Las Palmas, la noche de boleros en el Hotel Santa Catalina o las degustaciones de vinos, además de un showcooking en las instalaciones de Hecansa.

De otro lado, la visita al cementerio inglés

otra de las actividades estrella del programa por su demanda, suma una visita conjunta al cementerio de Vegueta bajo la denominación ‘La frontera entre la vida y la muerte’.

En la playa de Las Canteras

habrá rutas guiadas de snorkel al amanecer con desayuno, ruta nocturna guiada de kayak hasta La Barra, jornadas de stand up paddle surf, yoga, una jornada de puesta en forma en la playa con desayuno posterior, y senderismo para descubrir El Confital y sus valores naturales, etnográficos y culturales, entre otras.

E El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo será el escenario de una visita guiada para conocer su fauna con una actividad infantil en su entorno con el personaje de la Rana Juana.

E El camino de Galdós será el motivo de diferentes pruebas de ingenio, cuyo escenario será la ciudad que habitó Benito Pérez Galdós, como la diseñada en formato escape room de lógica, deducción, trabajo en equipo y cooperación estratégica, que plantea una actividad enigma para resolver siguiendo los pasos de Galdós en su ciudad natal.

En esta edición habrá un taller de cometas en el barrio marinero de San Cristóbal

una singular ruta guiada en bici por las terrazas en azoteas de hoteles y otros establecimientos de ocio, conciertos en acústico, degustaciones gourmet, taller de coctelería, de elaboración de sushi, de huertos, arreglos florales, brunchs acompañados de música y poesía, wellness y yoga y un día de música con el DJ Pepino, entre otras actividades.