«Schamann aparece en una canción inédita de Los Coquillos»

Schamann es el barrio que vio nacer al grupo Los Coquillos. Ginés Cedrés, vocalista de la mítica banda canaria de rock, pregonará el próximo jueves, 16 de septiembre, el inicio de las fiestas de Los Dolores; será una noche en la que hará un repaso por el barrio de su infancia y adolescencia.

¿Qué relación tienes con Schamann y Ciudad Alta?

Con Schamann desde niño, desde bebé. Estuvimos viviendo en la calle Pablo Penáguilas, hasta los cuatro o cinco años vivimos allí. Vivíamos en una habitación realquilada en una casa con otra familia. Después ya a mi padre, que era patrón de pesca, el armador le prestó dinero y esto le permitió comprar una casa. Nos mudamos a Las Chumberas, a la calle Mariucha, por lo que al final seguíamos conectados.

¿Tiene recuerdos de la infancia en el barrio?

De cuando vivíamos en Schamann son prestados, de Las Chumberas en cambio, de ahí tengo más recuerdos de mi infancia. Pero en Schamann casi todos son de mi adolescencia. De los amigos del barrio, éramos los compañeros del instituto. Iba al Alonso Quesada y allí había una tropa de malajes de Schamann de cojones. Son muchísimos recuerdos, pero el hecho de que me hicieran pregonero me hizo hablar con mis hermanos mayores con mi madre para que me recordara cómo era la vida en aquella época.

¿Algún recuerdo en especial?

Tiempo más tarde, en el 88-89 cuando Los Coquillos empezaba a a arrancar, mi hermano se ennovió con la que es su mujer actual y vivían entonces en la casa de sus padres en la calle Sor Simona. Allí instalamos un pequeño local de ensayo y es donde se compusieron los primeros éxitos del grupo. La Cabra de la Legión se compuso en Schamann.

Sí, aunque nosotros siempre decíamos que éramos el grupo de Schamann, Escaleritas y Las Chumberas.

¿El barrio les inspiró para componer los temas?

Claro. De hecho hay una canción que se grabó en maqueta pero nunca en disco que se llamaba El banco de España. Es inédita. Y esta decía «intenté robar en el banco de España y contraté a cuatro de Schamann» [risas].

¿Por eso nunca salió?

No, esas cosas son suerte, cuando estás haciendo un disco al final dices tengo estas y estas y me quedo con unas y otras no. Se quedó en las maquetas, pero queda la anécdota, Schamann aparece en una canción inédita de Los Coquillos. Seguramente en el pregón haré un par de acordes [ríe].

Habrá toques musicales.

Será un recorrido por el barrio a través de mi niñez y juventud. Una semblanza de Schamann ambientada no solo con música de Los Coquillos, cantaremos extractos de temas de distintas épocas. Además habrá unos vídeos inéditos de las fiestas que encontró mi hermano, los hizo su suegro en su día con una cámara Super8.

¿Qué traerán Los Coquillos?

Los clásicos de Los Coquillos. La cabra de la Legión, Borracho hasta el amanecer. No será un concierto muy largo. Serán unos grandes éxitos.

¿Sigues ligado al barrio?

Por las amistades íntimas, aunque ninguno viva ya allí. Pero Schamann sigue siendo Schamann. Alguna vez pasas por el parque o estás callejeando y subes por el parque de Las Cucas y te echas los recuerdos de pivito.

Recuerdos que estarán en el pregón del jueves.

Tengo muchísimos, mis vivencias de adolescente. Cosas de la época que me dijo mi madre bastante duras. Beberme de todo eso ha sido algo bonito. Habrá un huequito a amigos fallecidos.

Los Coquillos pregonó el Carnaval hace mil años. ¿Estas fiestas le hacen más ilusión?

Tengo el sentimiento encontrado. Es un gran honor que te nombren pregonero del barrio que te vio nacer y crecer. Pero ahí es cuando dice «ños, estás viejo para retirarte». Me acuerdo que eso lo decíamos cuando nos nombraron pregoneros del Carnaval.

¿Cómo le llegó la noticia?

En realidad íbamos a tocar en Schamann hace tres años pero no pudo ser por varios problemas. Se retrasó a 2019 y luego a 2020.

Y vino la pandemia.

Exacto. Y ahora cuando se reunió la Comisión vieron que tenían que contratarnos y pensaron en nombrarme pregonero. Encima estaba de vacaciones y tuve que ponerme las pilas.

Se ha currado el pregón.

También es un poco homenaje a mis padres. Porque yo soy emigrante, yo nací en Lanzarote, en las fiestas de San Ginés. Pero no tenía ni un mes de nacido y nos mudamos a Gran Canaria.

¿Cómo ve el barrio?

Lo veo vivo de cultura. Siempre ha sido cuna de artistas.

¿Habrá alguna sorpresa entre los componentes del grupo?

Estará de invitado especial mi hermano Fran Cedrés, participó en las primeras participaciones de Los Coquillos, en su casa hicimos las primeras canciones.