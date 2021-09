Teresa Sánchez, cara a cara con la crisis

Encontrar un techo digno donde vivir no es cosa fácil cuando los ingresos son bajos y mucho menos cuando hay hijos de por medio. Este es el caso de Teresa Sánchez, natural de Las Palmas de Gran Canaria, quien tiene una orden de desahucio para el próximo 7 de octubre y hasta ahora no ha encontrado una solución para que ella, su marido y sus dos hijos menores no acaben en la calle ese día.

A finales de julio recibió la notificación por parte del juzgado sobre el lanzamiento de la vivienda en la que residen situada en el barrio de Divina Pastora. Sánchez de 43 años, no ha podido hacer frente a los pagos del piso en el que reside con su marido Miguel S. de 60 años y sus hijos de ocho y 13 años, ya que el único ingreso de la unidad familiar es de 700 euros y proviene de la mutua ya que su pareja está de baja por enfermedad desde junio de 2020. Ella por su parte, ha intentando incansablemente conseguir empleo pero pese a echar curriculums y «poner anuncios» no consigue trabajo. «Entre la situación por la pandemia y los ERTE’s es casi imposible», lamenta. Teresa Sánchez y su familia viven en un constante «nerviosismo» desde hace unos dos años cuando le vino la primera orden de desahucio del piso en el que lleva viviendo cuatro años. En la primera oportunidad cuenta que le fue suspendido el lanzamiento gracias a su abogada pero en febrero de este mismo año recibió otra notificación por lo mismo y en ese entonces pensó que no encontraría solución por lo que envió sus pertenencias a la vivienda de su cuñado y le dijo a sus hijos que tendrían que mudarse sin especificarles lo que pasaba. Sin embargo, su letrada volvió a conseguir la suspensión del desahucio que ahora está por hacerse efectivo ya que no han recibido respuesta alguna por parte de los juzgados sobre el recurso interpuesto. «Se amplió hasta el 31 de octubre el Real Decreto-ley 16/2021 por el que se adoptan medidas de protección y un escudo social para las personas en situación de vulnerabilidad y estamos viendo si podemos acogernos a él para evitar el desahucio», sostiene Teresa Sánchez.

«Sólo pido una solución alternativa, un techo donde dormir», sostiene con tristeza

La mujer ha explicado que su marido ha intentado que le den el alta médica para poder buscar empleo en su área ya que es albañil pero, por el contrario, le ha sido extendida hasta diciembre. Asimismo, reconoce que no espera que su pareja pueda conseguir algún empleo rápidamente por lo «complicado» que se hace a su edad. También comenta que ha acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y le han indicado que le darán la ayuda del alquiler pero para ello debe buscar una vivienda. «Con 700 euros de ingresos nadie me alquila un piso, he contactado con varios particulares explicando mi situación y no consigo nada», indica con tristeza la madre. «Cada día que pasa me pongo más nerviosa, esto es un sinvivir», expresa al tiempo que indica que lo «único» que quiere es que le den una respuesta pronto para no verse en la calle con sus hijos menores.

Durante los primeros dos años cumplió con el pago de los 400 euros del alquiler pero desde que su situación empeoró le ha dado prioridad a darle de comer a sus hijos. Ni ella ni su marido cuentan con alguna persona que les ayude ante esta situación y es que ella tiene a sus dos padres enfermos los cuales viven con sus dos hermanas -una de ellas con problemas de salud- por lo que irse a vivir en ese domicilio tampoco es una opción ya que «es muy pequeño y no cabemos otras cuatro personas ahí». «Yo lo que quiero es que me den una alternativa mientras llega una solución a largo plazo, sólo pedimos un sitio donde dormir», finalizó afligida.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, ha explicado que de no conseguirse una solución, instalarán un piquete antidesahucio en la vivienda para evitar que se ejecute y se eche a esta familia vulnerable a la calle.