LPA Estación ofrece boleros y cena en la terraza del Hotel Santa Catalina

LPA Estación arranca con más de la mitad de las inscripciones de la tercera entrega de este plan cubiertas para las actividades promovido por Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, con objetivo de promover la oferta alojativa y turística de la ciudad. Buena parte de las 33 experiencias tienen ya su aforo agotado tras el arranque de ayer y hasta el domingo, y que incluye el disfrute de diferentes servicios turísticos de ocio, visitas y recorridos guiados, degustaciones, conciertos, senderismo, actividades para toda la familia y ofertas de estancias en hoteles.

Turismo de Las Palmas de Gran Canaria retoma esta tercera convocatoria de LPA Estación tras su aplazamiento en ulio, debido a las restricciones sanitarias. Las actividades mantendrán un aforo limitado para garantizar las medidas de prevención sanitaria y evitar contagios por COVID-19.

Las actividades incluyen las sesiones de mindfulness en el Hotel Rural THe Maipez (en La Calzada, Tafira), para el fin de semana (sábado y domingo), de 10:00 a 13:00 horas. En esta experiencia el Hotel Rural THe Maipez, junto a Estudio de Mindfulness El Faro, ofrece meditaciones guiadas. En la convocatoria se incluye un atractivo Coffee Break.

Los boleros siguen presente en esta edición de LPA Estación, con una oferta que incluye cena en Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, hoy, viernes, (20:00 horas). La Terraza Doramas es un espacio privilegiado en este icónico hotel de la capital grancanaria, reservada para esta ocasión.

El Santa Catalina ofrece, dentro de esta agenda, un Garden & Music el domingo (de 19:00 a 21:00 horas). Esto es, un concierto de música clásica en sus jardines, para disfrutar de un picnic en un ambiente decorado por las diseñadoras The Federicas.

El Hotel Bex empezaron ayer a ofrecer en su Terraza Ibex un taller de coctelería muy particular, orientado a la elaboración de los combinados más famosos del mundo del cine.

En el barrio marinero de San Cristóbal se ha programado del domingo (de 10:30 a 13:30 horas) un taller de cometas: actividad para disfrutar en familia con manualidades para elaborar cometas recicladas, mangas de viento, Koinobori (banderas japonesas) y molinillos de viento.

También para el domingo 26 de septiembre (a las 9:30 horas) se ha organizado una sesión de Stand Up Paddle Surf Yoga, en Las Canteras (en el enclave de Mojosurf): se trata de una atractiva iniciativa en la que se combinan ambas modalidades.

Ponte en forma con Dumpi es el título de la experiencia programada en el NH Imperial Playa para el fin de semana, con ejercicios personalizados para practicar deporte al tiempo en el que se disfruta del amanecer desde La Puntilla, en Las Canteras. La actividad está prevista a partir de las 8:30 horas, con desayuno en el Hotel.

Otro establecimiento, el Hotel Silken SAAJ, convoca al público el domingo para su Maridaje de quesos y vinos canarios. Tendrá lugar a partir de ls 12:00 horas, en el TAJ Rooftop & Lounge del Hotel, y bajo la guía de un sumiller profesional. También en el Silken Saaj se celebró ayer una noche de Folclore Fusión y vino español. Igualmente, en el el TAJ Rooftop & Lounge.

De nuevo en el TAJ Rooftop & Lounge del Hotel Silken SAAJ se programa la celebración de un Brunch in the Sky, para mañana, sábado, a las 11:00 horas. Un dúo de DJ y saxofonista amenizará este singular brunch, con vistas privilegiadas de la bahía de la ciudad. El selecto restaurante Poemas by Hermanos Padrón, en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, acogió ayer un Taller de Vinos.

LPA Estación también incluye la singular convocatoria de un Escape Room en torno al Camino de Galdós, para proponer a los asistentes el reto de resolver un enigma siguiendo los pasos de Benito Pérez Galdós en su ciudad natal. Saliendo desde El Obelisco, el público irá siguiendo las pistas del juego a lo largo de las calles más emblemáticas del barrio de Triana y Vegueta. La prueba se inició ayer y se completará del domingo.

Pure Pepino Summer Day es el llamativo enunciado en el que el Hotel Cristina by Tigotan convoca al público para disfrutar, el sábado (de 13:00 a 22:00 horas) de una jornada especial en su piscina, con espectaculares vistas panorámicas, DJ, Food Market, piscineo y copa al atardecer.