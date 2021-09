Unidos por Gran Canaria acuerda la salida del concejal David Suárez

Los de Bravo de Laguna acordaron en este mismo consejo, que tuvo lugar el miércoles por la tarde en el Hotel Escuela de Santa Brígida, concurrir en solitario de cara a las elecciones de 2023, en lugar de repetir cartel junto a Coalición Canaria. Ambas formaciones concurrieron juntas a los comicios municipales, insulares y autonómicas de 2019. En el ayuntamiento capitalino lograron solo dos concejales -de 29-; Nardy Barrios, cabeza de lista e independiente, y el nacionalista Francis Candil, la primera renunció al acta antes de tomar posesión de la misma y dio paso así a David Suárez, quien llevaba de edil por UxGC desde los comicios de 2015.

«En todo momento lo que trasladé fue mi intención de seguir trabajando con CC», indica Suárez

Suárez, por su parte, negó ayer que su intención sea afiliarse a CC. «En todo momento lo que trasladé fue mi intención de seguir trabajando con Coalición como lo habíamos hecho hasta ahora porque es con quien concurrimos en las elecciones, no cambiarme de partido», precisó. Según el concejal, la que ha sido su formación política le pidió «que dejara de trabajar» con el partido que lidera Francis Candil en la ciudad.

Suárez, que no acudió al consejo donde se acordó su expulsión, señaló que su intención es «seguir trabajando dentro del pacto electoral con el que concurrimos en 2019». Recalcó que por el momento solo ha tenido conocimiento de la decisión que ha tomado su hasta ahora formación política a través de una nota de prensa, «oficialmente no me han comunicado nada, por eso seguiré igual hasta que reciba una notificación al respecto del partido o del ayuntamiento».

Bravo de Laguna apuntó, por su parte, que los servicios jurídicos del partido «están trabajando para presentar un escrito al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que dejen de utilizar las siglas de UxGC». El portavoz de la formación insular indicó que la decisión de ir en solitario en 2023 no influye en el resto de instituciones donde tienen representación. «Solo al ayuntamiento de la capital puesto, si nuestro único concejal se va a Coalición, no tiene sentido que sigan usando nuestras siglas», aclaró.

UxGC anunciará en octubre su nueva dirección en el Ayuntamiento de la capital

Candil, por su parte, señaló que «la apuesta seguirá siendo la misma que hasta ahora hemos tenido». Lo cierto es que en la última semana, Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento capitalino han estado enviando comunicados de prensa por separado; estos últimos con declaraciones de su vicepresidente segundo, Enrique Hernández Bento -quien no tiene cargo público-; mientras Suárez, por otro lado, se mencionaba a sí mismo como viceportavoz de CC sin citar las siglas de su partido.

Carmen Guerra

Quien sí fue al Consejo de Unidos por Gran Canaria del miércoles es la edil no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Carmen Guerra. Bravo de Laguna aclaró ayer jueves que lo hizo en calidad de «invitada» y que esta no se ha afiliado al partido. Guerra, quien ya ha comparecido junto a miembros de UxGC en algunas comunicaciones en redes sociales en los últimos meses, señaló a este periódico que seguirá en calidad de no adscrita en el Consistorio capitalino, estatus que alcanzó tras su salida del PP en mayo de 2020 por una serie de discrepancias con los miembros de su grupo municipal y negarse a dejar su acta de edila.

El vicepresidente segundo de UxGC, Hernández Bento, señaló en el comunicado trasladado por la formación que «en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria» inician «una nueva etapa». Anunció, además, que en la próxima reunión del Consejo de Dirección, que tendrá lugar a finales de octubre, anunciarán «de forma oficial el nuevo equipo de personas que trabajarán para que esta ciudad recupere la ilusión y la fuerza que la conviertan en una ciudad mejor, limpia y segura».